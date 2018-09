Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1429eecf-480d-4135-b522-8a98b83f9b6b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Szolnoki Szigligeti Színház két év alatt, két részletben jut hozzá a támogatáshoz.","shortLead":"A Szolnoki Szigligeti Színház két év alatt, két részletben jut hozzá a támogatáshoz.","id":"20180921_4_milliardbol_ujitjak_fel_a_szolnoki_szigligeti_szinhazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1429eecf-480d-4135-b522-8a98b83f9b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c817ca-db61-4e7c-b136-8e1ad2d89a99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_4_milliardbol_ujitjak_fel_a_szolnoki_szigligeti_szinhazat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 22:32","title":"4 milliárdból újítják fel a Balázs Péter vezette szolnoki színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d9a43d-59a5-4d72-8979-b51301d2922c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De tavalyhoz képest javult az arány. Már arra is kezdenek ráébredni, hogy nemcsak az eredeti gyártó, hanem a fogyasztók is károsulhatnak emiatt.","shortLead":"De tavalyhoz képest javult az arány. Már arra is kezdenek ráébredni, hogy nemcsak az eredeti gyártó, hanem a fogyasztók...","id":"20180920_A_fiatalok_tobb_mint_negyede_inkabb_hamis_arut_vesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d9a43d-59a5-4d72-8979-b51301d2922c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fd2635-5d25-48b2-bb89-1bde39564b95","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_A_fiatalok_tobb_mint_negyede_inkabb_hamis_arut_vesz","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:43","title":"A fiatalok több mint negyede inkább hamis árut vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c92800a-2a93-44f0-ab93-33e7d135f1c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) munkatársai videóre vették, amint akciócsoportjuk lecsap egy férfira, aki Vlagyivosztokban próbált meg eladni egy gránátvetőt.","shortLead":"Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) munkatársai videóre vették, amint akciócsoportjuk lecsap egy férfira...","id":"20180921_Nehany_farbarugas_csuklya_a_fejre_igy_kaptak_el_a_granatvetovel_seftelo_oroszt__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c92800a-2a93-44f0-ab93-33e7d135f1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f38a68-1a3a-40b2-809e-6e2b1048a608","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Nehany_farbarugas_csuklya_a_fejre_igy_kaptak_el_a_granatvetovel_seftelo_oroszt__video","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:21","title":"Néhány farbarúgás, csuklya a fejre, így kapták el a gránátvetővel seftelő oroszt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2010-es évek legnépszerűbb férfi brit előadóját köszönthetjük jövőre a Sziget fesztivál első napján.","shortLead":"A 2010-es évek legnépszerűbb férfi brit előadóját köszönthetjük jövőre a Sziget fesztivál első napján.","id":"20180920_Ed_Sheeran_jon_a_Szigetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f75e994-4106-4d03-b227-59c104efd72f","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Ed_Sheeran_jon_a_Szigetre","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:00","title":"Ed Sheeran lesz a Sziget nagy dobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfeac434-e80b-4f81-ae51-eecc3b924008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ittasan szállt fel a Nagykereki–Debrecen-vonatra áprilisban, inzultálta utastársait, majd dulakodni kezdett a kalauzzal, mert az le akarta szállítani.","shortLead":"A férfi ittasan szállt fel a Nagykereki–Debrecen-vonatra áprilisban, inzultálta utastársait, majd dulakodni kezdett...","id":"20180920_Bicskaval_borotvaval_fenyegette_a_kalauzt_es_az_utasokat__eliteltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfeac434-e80b-4f81-ae51-eecc3b924008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e973637-c655-404c-92c1-c8f17fa395e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Bicskaval_borotvaval_fenyegette_a_kalauzt_es_az_utasokat__eliteltek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:35","title":"Bicskával, borotvával fenyegette a kalauzt és az utasokat – elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc00d37a-0151-4ea7-9706-a6514a80a5f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-re ígérték, nem tudni, mikor lesz Budapesten elektronikus jegyrendszer.","shortLead":"2017-re ígérték, nem tudni, mikor lesz Budapesten elektronikus jegyrendszer.","id":"20180921_Europa_szegyene_marad_a_budapesti_vonaljegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc00d37a-0151-4ea7-9706-a6514a80a5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ef47d9-6761-40d9-b93a-e8a0d9e46e90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Europa_szegyene_marad_a_budapesti_vonaljegy","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:01","title":"Európa szégyene marad a budapesti vonaljegy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6559241-6f23-42bc-a997-2ed3faf6c1e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meg sem kapta a kenőpénzt a vádlott, de már azért börtönbe küldenék, hogy vesztegetést kért.","shortLead":"Meg sem kapta a kenőpénzt a vádlott, de már azért börtönbe küldenék, hogy vesztegetést kért.","id":"20180921_Bortonbe_kuldenenek_egy_gazszerelot_tizezer_forintos_vesztegetesert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6559241-6f23-42bc-a997-2ed3faf6c1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3682a67c-f943-48e4-95c8-68128529e058","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Bortonbe_kuldenenek_egy_gazszerelot_tizezer_forintos_vesztegetesert","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:49","title":"Börtönbe küldenének egy gázszerelőt tízezer forintos vesztegetésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410d0445-66e9-4e8c-840b-a1d4e8af0652","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főigazgató szerint a döntést több hetes vizsgálat előzte meg.","shortLead":"A főigazgató szerint a döntést több hetes vizsgálat előzte meg.","id":"20180920_Az_igazgato_szerint_sulyos_etikai_vetseg_miatt_kellett_mennie_az_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_osztalyvezeto_szivsebeszenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=410d0445-66e9-4e8c-840b-a1d4e8af0652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7699a83b-499a-4293-b648-abe7b8f43f3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Az_igazgato_szerint_sulyos_etikai_vetseg_miatt_kellett_mennie_az_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_osztalyvezeto_szivsebeszenek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 20:26","title":"Az igazgató szerint súlyos etikai vétség miatt kellett mennie az Országos Kardiológiai Intézet osztályvezető szívsebészének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]