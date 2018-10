Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első írása meg is jelent a lapban. ","shortLead":"Első írása meg is jelent a lapban. ","id":"20181001_A_Nepszavaban_folytatja_rovatat_Bolgar_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45d7167-1f92-49f6-afff-89111519b3a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_A_Nepszavaban_folytatja_rovatat_Bolgar_Gyorgy","timestamp":"2018. október. 01. 09:39","title":"A Népszavában folytatja rovatát Bolgár György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A repülőgépnyi ember megmenekült, de ő nem élte túl a földrengést.","shortLead":"A repülőgépnyi ember megmenekült, de ő nem élte túl a földrengést.","id":"20180930_Felaldozta_az_eletet_hogy_a_foldrenges_alatt_felszallhasson_egy_repulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6e7927-039a-403e-a507-10b1f2a3dcf8","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Felaldozta_az_eletet_hogy_a_foldrenges_alatt_felszallhasson_egy_repulo","timestamp":"2018. szeptember. 30. 13:10","title":"Feláldozta az életét, hogy a földrengés alatt felszállhasson egy repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e28e2dd-52a7-4cfa-8bd6-517c79a0a139","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 300 millió forint kárt okoztak, most vádat emelt ellenük a Gödöllői Járási Ügyészség .","shortLead":"Több mint 300 millió forint kárt okoztak, most vádat emelt ellenük a Gödöllői Járási Ügyészség .","id":"20181001_evekig_lopta_kamionok_rakomanyat_egy_magyar_szlovak_banda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e28e2dd-52a7-4cfa-8bd6-517c79a0a139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd6d8d6-7573-491d-81eb-e05c6d922ed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_evekig_lopta_kamionok_rakomanyat_egy_magyar_szlovak_banda","timestamp":"2018. október. 01. 11:00","title":"Évekig lopta kamionok rakományát egy magyar–szlovák banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1728f8ee-2c14-49d3-a986-c09dc0b5cab5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés fideszes alelnöke nem követi a híreket, így arról sem értesült, hogy a miniszterelnök Garancsi István vendégeként magánrepülővel jár focimeccsre.","shortLead":"Az Országgyűlés fideszes alelnöke nem követi a híreket, így arról sem értesült, hogy a miniszterelnök Garancsi István...","id":"20181001_Lezsak_Sandor_meg_csak_nem_is_hallott_Orban_maganrepulozeserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1728f8ee-2c14-49d3-a986-c09dc0b5cab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf25214-3d56-4209-bae0-3bd80100d1d2","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Lezsak_Sandor_meg_csak_nem_is_hallott_Orban_maganrepulozeserol","timestamp":"2018. október. 01. 13:42","title":"Lezsák Sándor még csak nem is hallott Orbán magánrepülőzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártóknak és a német kormánynak nagyjából sikerült megegyezniük.","shortLead":"A gyártóknak és a német kormánynak nagyjából sikerült megegyezniük.","id":"20180930_Kedvezmenyt_kapnak_Nemetorszagban_a_regebbi_dizeles_jarmuvek_tulajdonosai_ha_ujra_cserelik_autojukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abce9d55-4836-423b-ae83-eeb82a26db61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Kedvezmenyt_kapnak_Nemetorszagban_a_regebbi_dizeles_jarmuvek_tulajdonosai_ha_ujra_cserelik_autojukat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 13:27","title":"Kedvezményt kapnak Németországban a régebbi dízeles járművek tulajdonosai, ha újra cserélik autójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b436072b-6e16-46ef-ac9d-7ba9a2f7e10a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","id":"20180930_facebook_feltores_hiba_iphone_xs_max_ara_hajabusza_2_fotok_ketfaktoros_azonositas_mh370_natgeo_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b436072b-6e16-46ef-ac9d-7ba9a2f7e10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dca686-652a-4087-ba48-1598ff7328c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180930_facebook_feltores_hiba_iphone_xs_max_ara_hajabusza_2_fotok_ketfaktoros_azonositas_mh370_natgeo_video","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:00","title":"Ez történt: beütött a baj a Facebooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d282f5-deee-4169-b0fb-85b3f6c72700","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Valtteri Bottas nyerte a Formula-1-es Orosz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. Mellőle csapattársa, a négyszeres világbajnok Lewis Hamilton indulhat.","shortLead":"Valtteri Bottas nyerte a Formula-1-es Orosz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd...","id":"20180929_a_mercedese_az_elso_sor_szocsiban_bottas_hamilton_vettel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6d282f5-deee-4169-b0fb-85b3f6c72700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e043400b-ac50-4c0c-baca-faee3eeb685a","keywords":null,"link":"/sport/20180929_a_mercedese_az_elso_sor_szocsiban_bottas_hamilton_vettel","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:25","title":"A Mercedesé az első sor Szocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a925a231-69f2-4443-a473-ae7ff902616a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők augusztuban kaptak iránymutatást arról, ne nyilatkozzanak pozitív dolgokról, mert akkor úgy tűnne, a Fidesz nélkül is működik a város. ","shortLead":"A képviselők augusztuban kaptak iránymutatást arról, ne nyilatkozzanak pozitív dolgokról, mert akkor úgy tűnne...","id":"20180929_Lazar_embere_magyarazkodik_a_fideszeseknek_kuldott_korlevel_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a925a231-69f2-4443-a473-ae7ff902616a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426aea70-b722-4782-b62f-a1bff6571197","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_Lazar_embere_magyarazkodik_a_fideszeseknek_kuldott_korlevel_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 29. 21:52","title":"Lázár embere magyarázkodik a fideszeseknek küldött körlevél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]