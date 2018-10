Meghaladhatja az egymillió forintot is a külföldi tanuláshoz szükséges kezdőtőke. Az elinduláshoz fontos, hogy rendelkezésre álljon az első féléves tandíjra, az utazásra és legalább 2 hónap megélhetésre elegendő összeg – derül ki az egyik bank közleményéből. Azt írják, megoldás lehet a diákmunka, de néhány egyetem korlátozza a munkavállalás feltételeit, lehetőségét az ösztöndíjprogram ideje alatt.

Országonként és intézményenként változó, hogy mennyibe kerülnek a külföldi képzések. Uniós polgárként több országban is ingyen tanulhatnak a diákok: térítésmentesen, vagy néhány ezer forintos szolgáltatási díj fejében járhatnak például osztrák, dán, svéd vagy finn egyetemekre. A holland, spanyol, olasz és francia intézményekben viszont százezertől akár 700 000 forintig is terjedhet a tandíj. Az Egyesült Királyságban ennél is többe kerülhet egy tanév, még a nem elitegyetemnek számító képzéshelyeken is elérheti a 3 millió forintot az ára, amihez azonban lehet diákhitelt kérni.

Igazán sokba a megélhetés kerül, havonta akár százezres nagyságrendet is jelenthet, a skandináv országokban élni például kifejezett drága, még diákként is. A tanulmányi mobilitást támogató ösztöndíjak havi 150-200 ezer forintos hozzájárulással könnyítik az anyagi terheket, de a külföldi tanulás még így is a magyar átlagfizetés összegét emészti fel a tandíjon felül.

A hvg.hu is írt arról, hogy vannak gimik, ahonnan szinte minden második diák külföldön folytatja. Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium évnyitóján például kiderült, hogy az idén érettségizett diákok 41 százaléka nem a hazai felsőoktatásban folyatja tanulmányait.