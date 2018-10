Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c6f8d68-41f4-4ccc-8dda-a926d3efc251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az RTL-nek nyilatkozott, mint mondta, elképzelhetetlennek tartja, hogy bárki is hozzá nyúlt volna a kislányhoz.","shortLead":"A férfi az RTL-nek nyilatkozott, mint mondta, elképzelhetetlennek tartja, hogy bárki is hozzá nyúlt volna a kislányhoz.","id":"20181016_A_cegledi_kislany_apja_szerint_gyermeket_baleset_erte_nem_eroszakoltak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f8d68-41f4-4ccc-8dda-a926d3efc251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5050be79-caf6-4ce1-bd65-0d0ab08065ba","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_A_cegledi_kislany_apja_szerint_gyermeket_baleset_erte_nem_eroszakoltak_meg","timestamp":"2018. október. 16. 20:57","title":"A ceglédi kislány apja szerint gyermekét baleset érte, nem erőszakolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már nincs fenn a Mirotvorec nevű ukrajnai honlapon a magyar állampolgársággal is rendelkező ukrajnai állampolgárok egy részének nevét és személyes adatait feltüntető lista. A névsor nyom nélkül tűnt el, most már csak egy keresőablak látható, amelyben név, illetve útlevélszám szerint lehet keresni.","shortLead":"Már nincs fenn a Mirotvorec nevű ukrajnai honlapon a magyar állampolgársággal is rendelkező ukrajnai állampolgárok...","id":"20181016_Eltunt_a_netrol_az_ukrajnai_magyarlista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dad6c82-74b3-4753-99c8-32b4a4e9afa6","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Eltunt_a_netrol_az_ukrajnai_magyarlista","timestamp":"2018. október. 16. 12:52","title":"Eltűnt a netről az ukrajnai „magyar-lista”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb63798f-6f34-4fa6-a3d6-3289135e3838","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tulajdonképpen egy őszinte videó következne, amiben elismeri hibáját a motoros. Ennél már csak az lenne jobb, ha nem közúton versenyezne.","shortLead":"Tulajdonképpen egy őszinte videó következne, amiben elismeri hibáját a motoros. Ennél már csak az lenne jobb, ha nem...","id":"20181016_motoros_video_honda_lamborghini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb63798f-6f34-4fa6-a3d6-3289135e3838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cd77d4-a91a-455a-8edb-ab06214d93ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_motoros_video_honda_lamborghini","timestamp":"2018. október. 16. 18:52","title":"Egy Lamborghinivel kergetőzik a motoros, és ahogyan lenni szokott, jön az a bizonyos hiba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone X-ben jelent meg először az Apple által fejlesztett Face ID, aminek köszönhetően már arccal is fel tudjuk oldani a készüléket. Az amerikai hatóságok embereinek viszont komoly odafigyelést igényel, hogy még véletlenül se nézzenek bele a mobilba.","shortLead":"Az iPhone X-ben jelent meg először az Apple által fejlesztett Face ID, aminek köszönhetően már arccal is fel tudjuk...","id":"20181015_rendorseg_iphone_x_iphone_xs_face_id_arcfelismeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd563d75-f2ea-4694-b06a-a460ce3de43e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_rendorseg_iphone_x_iphone_xs_face_id_arcfelismeres","timestamp":"2018. október. 15. 12:03","title":"Az Apple figyelmezteti a rendőröket: szó szerint rá se nézzenek az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a legnagyobb titokban fejlesztette azt az eszközt, amely egészen új szintre emelné a kommunikációt: bőrön keresztüli hangérzékelést alkalmaz.","shortLead":"A Facebook a legnagyobb titokban fejlesztette azt az eszközt, amely egészen új szintre emelné a kommunikációt: bőrön...","id":"20181015_facebook_karpant_building_8_karszalag_hallas_a_boron_keresztul_rezges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30253a97-46b1-4200-b287-20d0a9b9e069","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_facebook_karpant_building_8_karszalag_hallas_a_boron_keresztul_rezges","timestamp":"2018. október. 15. 10:03","title":"Nagyot fog nézni a Facebook fejlesztését látva, tiszta sci-fi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80dff9d-368e-448e-9ccc-0fd434808f08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google utcakeresője sokszor szerepelt már a hírekben, de amiatt valószínűleg még soha, hogy egy férj a szolgáltatás segítségével buktatta le hűtlen nejét. Most ez is megtörtént.","shortLead":"A Google utcakeresője sokszor szerepelt már a hírekben, de amiatt valószínűleg még soha, hogy egy férj a szolgáltatás...","id":"20181015_google_street_view_utcakep_feleseg_ferj_hutlen_megcsalas_viszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f80dff9d-368e-448e-9ccc-0fd434808f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f01e648-c6e8-4072-a058-2b2918dcdf05","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_google_street_view_utcakep_feleseg_ferj_hutlen_megcsalas_viszony","timestamp":"2018. október. 15. 18:03","title":"A Google Street View-t böngészve fedezte fel a férj, hogy felesége megcsalja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580060ee-c94f-4bfd-8477-089c1200c8fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden olyan helyen, ahol valaha szólt a Lánchíd Rádió, a Karc FM pályázni fog a felszabaduló frekvenciára.","shortLead":"Minden olyan helyen, ahol valaha szólt a Lánchíd Rádió, a Karc FM pályázni fog a felszabaduló frekvenciára.","id":"20181016_A_Karc_FM_visszakerte_a_Lanchid_Radio_frekvenciait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=580060ee-c94f-4bfd-8477-089c1200c8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d0e34b-5118-4b8b-a4b9-e77f479c155a","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_A_Karc_FM_visszakerte_a_Lanchid_Radio_frekvenciait","timestamp":"2018. október. 16. 15:29","title":"A Karc FM visszakérte a Lánchíd Rádió frekvenciáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71f86f2-7c72-44f1-94c1-bd21fa2e4634","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egészen pontosan azokat, akik még a régi szabályok szerint szerződnének.","shortLead":"Egészen pontosan azokat, akik még a régi szabályok szerint szerződnének.","id":"20181016_Erste_OTP_Fundamenta_eddig_fogadjak_a_lakastakarekos_ugyfeleket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c71f86f2-7c72-44f1-94c1-bd21fa2e4634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92bacd4-910f-4789-b7f1-fc715e95c4ff","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181016_Erste_OTP_Fundamenta_eddig_fogadjak_a_lakastakarekos_ugyfeleket","timestamp":"2018. október. 16. 17:04","title":"Erste, OTP, Fundamenta: eddig fogadják a lakástakarékos ügyfeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]