[{"available":true,"c_guid":"f881f5a2-841e-40d9-87ac-3b5dc124cde9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudták megmondani, milyen jogszabály alapján teszik ezt.","shortLead":"Azt nem tudták megmondani, milyen jogszabály alapján teszik ezt.","id":"20181214_A_rendorok_csak_ugy_engedtek_el_a_korbefogott_tuntetoket_ha_a_kameraba_mondjak_a_nevuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f881f5a2-841e-40d9-87ac-3b5dc124cde9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001f4a1f-d355-4b1e-b772-b4c95627b532","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_rendorok_csak_ugy_engedtek_el_a_korbefogott_tuntetoket_ha_a_kameraba_mondjak_a_nevuket","timestamp":"2018. december. 14. 05:36","title":"A rendőrök csak úgy engedték el a körbefogott tüntetőket, ha a kamerába mondják a nevüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46aae7a3-4039-4f74-a87f-fd4f325847fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"19 gól kellett volna a továbbjutáshoz.","shortLead":"19 gól kellett volna a továbbjutáshoz.","id":"20181212_Noi_kezilabda_Eb__Magyarorszag_3129re_legyozte_Romaniat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46aae7a3-4039-4f74-a87f-fd4f325847fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad6db38-a3ff-4c83-8aa2-075e60d49c57","keywords":null,"link":"/sport/20181212_Noi_kezilabda_Eb__Magyarorszag_3129re_legyozte_Romaniat","timestamp":"2018. december. 12. 19:42","title":"Női kézilabda-Eb: legyőzte Romániát, de kiesett a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f88494-5cbe-446b-961f-a270cc37819f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón azt ígérte, nem zárják le a Kossuth teret, most azonban mégis valami ilyesmi történik.","shortLead":"Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón azt ígérte, nem zárják le a Kossuth teret, most azonban mégis valami ilyesmi...","id":"20181213_Teherautora_pakolt_kordonelemeket_vittek_a_Kossuth_ter_sarkara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96f88494-5cbe-446b-961f-a270cc37819f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c746f6c6-339a-4ab9-acb4-7fdd19be9319","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Teherautora_pakolt_kordonelemeket_vittek_a_Kossuth_ter_sarkara","timestamp":"2018. december. 13. 15:30","title":"Teherautóra pakolt kordonelemeket vittek a Kossuth tér sarkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térképben nemrég jelent meg a Neked nevű funkció, amivel személyre szabott ajánlásokat kaphatunk, hogy milyen helyeket lehet érdemes meglátogatnunk.","shortLead":"A Google Térképben nemrég jelent meg a Neked nevű funkció, amivel személyre szabott ajánlásokat kaphatunk, hogy milyen...","id":"20181212_google_terkep_neked_szemelyre_szabott_ajanlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f856ff75-ac52-4fba-84c7-e0865e059316","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_terkep_neked_szemelyre_szabott_ajanlat","timestamp":"2018. december. 12. 11:03","title":"Végre: mostantól ön is használhatja a Google Térkép hasznos funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A CEU ügyében csak egy kisebbség támogatja a kormányt – többek között ezt állapítja meg a HVG számára készült év végi Medián-elemzés.","shortLead":"A CEU ügyében csak egy kisebbség támogatja a kormányt – többek között ezt állapítja meg a HVG számára készült év végi...","id":"20181212_Median_A_magyarok_kicsit_jobban_kedvelik_Kaslert_Orbant_most_epp_nem_annyira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7cc738-9801-459f-9083-9ffbcbdbcb12","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Median_A_magyarok_kicsit_jobban_kedvelik_Kaslert_Orbant_most_epp_nem_annyira","timestamp":"2018. december. 12. 17:40","title":"Medián: A magyarok kicsit jobban kedvelik Káslert, Orbánt most épp nem annyira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966632c9-1026-406e-89de-e5bd9fbb1b5a","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Karácsony környékén egyre többször találkozhatunk különböző felhívásokkal, melyekben a rászorulók megsegítése áll a középpontban. Számtalan formában adhatunk, és valódi segítséggé válhat egy-egy apró gesztus, az önzetlen odafigyelés. Cikkünkben olyan történeteket gyűjtöttünk össze, melyekben nem milliárdos cégek, hanem mindennapi emberek voltak, akik sokat tettek. ","shortLead":"Karácsony környékén egyre többször találkozhatunk különböző felhívásokkal, melyekben a rászorulók megsegítése áll...","id":"spar_20181210_5_meghato_tortenet_arrol_hogy_adni_valoban_orom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966632c9-1026-406e-89de-e5bd9fbb1b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203c69e2-6a1b-4391-af0c-2d089ecd97e3","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20181210_5_meghato_tortenet_arrol_hogy_adni_valoban_orom","timestamp":"2018. december. 13. 07:30","title":"5 megható történet arról, hogy adni valóban öröm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"05f89360-04df-4045-852d-07833c660260","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter szerint a demonstráció „nem lehet a demokrácia része”, mert a résztvevők megsértették a törvényeket.","shortLead":"A belügyminiszter szerint a demonstráció „nem lehet a demokrácia része”, mert a résztvevők megsértették a törvényeket.","id":"20181213_Pinter_A_kozelmultban_ilyen_intenzitasu_tamadas_nem_ert_rendort_mint_a_Kossuth_teri_tuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f89360-04df-4045-852d-07833c660260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1302ac8e-b1be-4d4d-aab9-29438e0f8bd5","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Pinter_A_kozelmultban_ilyen_intenzitasu_tamadas_nem_ert_rendort_mint_a_Kossuth_teri_tuntetesen","timestamp":"2018. december. 13. 18:54","title":"Pintér: Rég nem látott támadás érte a rendőröket szerdán a Kossuth téren ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43640ecb-a635-4a49-bb88-f87ad0c24be2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sötét és vészjósló. ","shortLead":"Sötét és vészjósló. ","id":"20181213_Soteten_veszjoslo_lett_a_Volkswagen_Touareg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43640ecb-a635-4a49-bb88-f87ad0c24be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a160eb0-99a7-495a-bdae-eaf4f9f1fe42","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_Soteten_veszjoslo_lett_a_Volkswagen_Touareg","timestamp":"2018. december. 14. 04:07","title":"Kis tuninggal is, milyen gonosz karaktert kapott ez a Volkswagen Touareg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]