[{"available":true,"c_guid":"5557e460-0876-4f88-898b-aa3ee4ee1bfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatósági eljárást színlelve állították meg a járművet, felvétel is készült róluk.","shortLead":"Hatósági eljárást színlelve állították meg a járművet, felvétel is készült róluk.","id":"20181214_Fegyveres_rablokat_keres_a_rendorseg__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5557e460-0876-4f88-898b-aa3ee4ee1bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad06c2c7-01bb-458b-ba48-e376c3c52967","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Fegyveres_rablokat_keres_a_rendorseg__video","timestamp":"2018. december. 14. 10:54","title":"Kamu egyenruhában, fegyverrel rabolt ki egy sofőrt három férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4204a5a-9e8e-4491-bcb3-c4ca4e9d52bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljes a védelem a mai tüntetés előtt.","shortLead":"Teljes a védelem a mai tüntetés előtt.","id":"20181213_Mintha_mi_sem_tortent_volna_visszatertek_a_Kossuth_teri_karacsonyfa_kore_a_szankok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4204a5a-9e8e-4491-bcb3-c4ca4e9d52bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04eaf06-d866-4305-89e6-d9822982df50","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Mintha_mi_sem_tortent_volna_visszatertek_a_Kossuth_teri_karacsonyfa_kore_a_szankok","timestamp":"2018. december. 13. 15:23","title":"Mintha mi sem történt volna, visszatértek a Kossuth téri karácsonyfa köré a szánkók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a292c4e-9b1e-4bfa-883d-90dfe9023834","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De a vártnál alacsonyabb növekedésre azért igyekszik reagálni az EKB.","shortLead":"De a vártnál alacsonyabb növekedésre azért igyekszik reagálni az EKB.","id":"20181213_Az_euroovezeti_bank_nem_pumpal_tobb_penzt_a_gazdasagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a292c4e-9b1e-4bfa-883d-90dfe9023834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9310fe-bb15-456b-96e0-dbd17b07e409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Az_euroovezeti_bank_nem_pumpal_tobb_penzt_a_gazdasagba","timestamp":"2018. december. 13. 16:08","title":"Az euróövezeti bank nem pumpál több pénzt a gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e40c6c-71a8-4660-93d0-c57034aac5a5","c_author":"DeLonghi","category":"brandcontent","description":"Az úgynevezett „okos” technológiák már egy ideje kijöttek a spájzból és elkezdték célba venni a konyhákat is. Az alábbiakban bemutatjuk, mire érdemes figyelni, ha úgy döntünk, mostantól intelligens, profi kávéfőzőre bíznánk a koffeinbevitelünket. ","shortLead":"Az úgynevezett „okos” technológiák már egy ideje kijöttek a spájzból és elkezdték célba venni a konyhákat is...","id":"20181212_Funkciok_amiket_lelkiismeretfurdalas_nelkul_elvarhatunk_kavefozonktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3e40c6c-71a8-4660-93d0-c57034aac5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc45680-dabd-4338-88ce-f0d3cdae3d0b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181212_Funkciok_amiket_lelkiismeretfurdalas_nelkul_elvarhatunk_kavefozonktol","timestamp":"2018. december. 14. 07:30","title":"Funkciók, amiket lelkiismeret-furdalás nélkül elvárhatunk kávéfőzőnktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2215749e-1df8-4b4c-a18b-550190556e8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem voltak komplikációk – de ez csak a szerencsén múlt.","shortLead":"Nem voltak komplikációk – de ez csak a szerencsén múlt.","id":"20181212_Egyedul_szult_a_bortoncellajaban_mert_nem_talaltak_a_kulcsokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2215749e-1df8-4b4c-a18b-550190556e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4ffeb4-c681-43be-aa87-4809c5b9fcde","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Egyedul_szult_a_bortoncellajaban_mert_nem_talaltak_a_kulcsokat","timestamp":"2018. december. 12. 14:40","title":"Egyedül szült a börtöncellájában, mert nem találták a kulcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A norvég csapat könnyedén biztosította továbbjutását.","shortLead":"A norvég csapat könnyedén biztosította továbbjutását.","id":"20181212_Noi_kezilabda_Eb_Norvegia_gyozelem_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60d07bd-3f22-4b76-a613-25316370464a","keywords":null,"link":"/sport/20181212_Noi_kezilabda_Eb_Norvegia_gyozelem_Magyarorszag","timestamp":"2018. december. 12. 17:50","title":"Női kézilabda-Eb: győzött Norvégia, a magyaroknak hatalmas bravúr kell a továbbjutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f1622-c4a9-4e81-85f6-9ce86d589ced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlóratörvény alkalmazásának megakadályozására buzdít a BKV-s Egységes Közlekedési Szakszervezet.","shortLead":"A túlóratörvény alkalmazásának megakadályozására buzdít a BKV-s Egységes Közlekedési Szakszervezet.","id":"20181213_BKVs_szakszervezet_is_a_rabszolgatorveny_ellen_mozgosit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=604f1622-c4a9-4e81-85f6-9ce86d589ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82ff14d-b474-455d-99d4-dd1de79bad42","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_BKVs_szakszervezet_is_a_rabszolgatorveny_ellen_mozgosit","timestamp":"2018. december. 13. 08:38","title":"BKV-s szakszervezet is a „rabszolgatörvény” ellen mozgósít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A VDSZ szerint a munkavállalókat egyenként félemlítik majd meg, és rengeteg túlmunkára kényszerítik őket. ","shortLead":"A VDSZ szerint a munkavállalókat egyenként félemlítik majd meg, és rengeteg túlmunkára kényszerítik őket. ","id":"20181213_cafolat_Fidesz_VDSZ_tulora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110f90e3-acac-46f7-b124-314af2f8bc18","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_cafolat_Fidesz_VDSZ_tulora","timestamp":"2018. december. 13. 17:42","title":"Cáfolja a Fidesz túlóratörvénnyel kapcsolatos cáfolatát a vegyipari szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]