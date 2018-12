Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e268c01-a04f-459d-8b8e-68db9110a493","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A téli napforduló az év az egyik legfontosabb napja, ami egyben a csillagászati tél kezdetét is jelenti. Másodpercre pontosan is tudni lehet, mikortól kezdve hosszabbodnak a nappalok.","shortLead":"A téli napforduló az év az egyik legfontosabb napja, ami egyben a csillagászati tél kezdetét is jelenti. Másodpercre...","id":"20181221_teli_napfordulo_2018_mikor_van_a_teli_napfordulo_leghosszabb_ejszaka_google_doodle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e268c01-a04f-459d-8b8e-68db9110a493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463ec2db-c028-4e15-9a72-16a322f345f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_teli_napfordulo_2018_mikor_van_a_teli_napfordulo_leghosszabb_ejszaka_google_doodle","timestamp":"2018. december. 21. 08:15","title":"Miért van ez a mozgó figura a Google főloldalán? És miért éppen ma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be21ef7-f4a1-4e05-88f3-0fcd4ccb0006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Attila úton vásárolt újabb ingatlant a BIF Nyrt.","shortLead":"Az Attila úton vásárolt újabb ingatlant a BIF Nyrt.","id":"20181219_Schmidt_Mariaek_megvettek_az_Elmu_epuletet_a_budai_Var_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1be21ef7-f4a1-4e05-88f3-0fcd4ccb0006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96870747-89d7-4d68-ab64-ee20dbf000df","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Schmidt_Mariaek_megvettek_az_Elmu_epuletet_a_budai_Var_alatt","timestamp":"2018. december. 19. 20:49","title":"Schmidt Máriáék megvették az Elmű épületét a budai Vár alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdacdbdd-402b-4907-8cd0-b1a14cbcc1da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA-nak kellett végül tisztáznia azt a különös égi jelenséget, amelyet Észak-Kaliforniában észleltek szerda este. ","shortLead":"A NASA-nak kellett végül tisztáznia azt a különös égi jelenséget, amelyet Észak-Kaliforniában észleltek szerda este. ","id":"20181221_kalifornia_fenycsova_meteor_becsapodas_egi_jelenseg_ejszakai_vilagito_felho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdacdbdd-402b-4907-8cd0-b1a14cbcc1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28603009-e28e-4479-b01b-497b52eac7fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_kalifornia_fenycsova_meteor_becsapodas_egi_jelenseg_ejszakai_vilagito_felho","timestamp":"2018. december. 21. 11:33","title":"Különös, kérdőjel alakú felhő jelent meg Kalifornia fölött, a NASA is megszólalt miatta – fotó, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59e5f41-dc8e-43f0-8986-7b1238053405","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökön turistabusz-vezetők blokád alá vonták Róma egyik legforgalmasabb terét, a Viktor Emánuel-emlékművel szembeni Velence teret. A buszsofőrök az ellen tiltakoztak, hogy a városvezetés januártól kitiltja a járműveiket a történelmi belvárosból.","shortLead":"Csütörtökön turistabusz-vezetők blokád alá vonták Róma egyik legforgalmasabb terét, a Viktor Emánuel-emlékművel...","id":"20181220_Orulne_ha_Romahoz_hasonloan_Budapest_belvarosabol_is_kitiltanak_a_turistabuszokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59e5f41-dc8e-43f0-8986-7b1238053405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a0a6ea-727c-4e6d-960a-413ee99a1bd2","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Orulne_ha_Romahoz_hasonloan_Budapest_belvarosabol_is_kitiltanak_a_turistabuszokat","timestamp":"2018. december. 20. 14:29","title":"Örülne, ha Rómához hasonlóan Budapest belvárosából is kitiltanák a turistabuszokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi két nőt is követett, majd szexuálisan bántalmazni akarta őket. ","shortLead":"A férfi két nőt is követett, majd szexuálisan bántalmazni akarta őket. ","id":"20181221_Lepcsohazban_tamadott_meg_ket_not_is_egy_31_eves_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a473657-4616-4d8a-8797-6f16d40e1a1e","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Lepcsohazban_tamadott_meg_ket_not_is_egy_31_eves_ferfi","timestamp":"2018. december. 21. 14:48","title":"Lépcsőházban támadott meg két nőt is egy 31 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Augusztus közepén egy vihar döntötte romba Genova hatvanas években épült viaduktját. A genovai születésű sztárépítész, Renzo Piano ingyen készítette el a terveket a Morandi-viadukt helyére kerülő hídhoz.","shortLead":"Augusztus közepén egy vihar döntötte romba Genova hatvanas években épült viaduktját. A genovai születésű sztárépítész...","id":"20181220_Gyonyoru_hid_epul_a_genovai_katasztrofaban_osszeomlott_viadukt_helyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2667ee7-fd37-45bb-9844-ea603b3aca9e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Gyonyoru_hid_epul_a_genovai_katasztrofaban_osszeomlott_viadukt_helyere","timestamp":"2018. december. 20. 11:40","title":"Gyönyörű híd épül a genovai katasztrófában összeomlott viadukt helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4385bd-bd47-495c-bcec-549dce67960e","c_author":"Fazekas Zsuzsa","category":"kultura","description":"A modern populista politikus archetípusát mutatja be Paolo Sorrentino Berlusconi-filmjében, amely a két külön filmből vágott magyar verzióban valahogy mégsem áll össze eggyé. ","shortLead":"A modern populista politikus archetípusát mutatja be Paolo Sorrentino Berlusconi-filmjében, amely a két külön filmből...","id":"20181220_silvio_es_a_tobbiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4385bd-bd47-495c-bcec-549dce67960e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573ba48c-a011-4ffe-9507-83bb3cc15a81","keywords":null,"link":"/kultura/20181220_silvio_es_a_tobbiek","timestamp":"2018. december. 20. 20:00","title":"A tökéletes populista politikus szemrebbenés nélkül hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28625759-63c3-4e90-ae88-95f54aa89126","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181220_A_propagandagepezet_torzitott_valosagot_mutat__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Nagy_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28625759-63c3-4e90-ae88-95f54aa89126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dd31d7-0fe3-4358-822c-a784c4e9afc5","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_A_propagandagepezet_torzitott_valosagot_mutat__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Nagy_Gabor","timestamp":"2018. december. 20. 15:20","title":"A propagandagépezet torzított valóságot mutat – A HVG adventi kalendáriumában ma: Nagy Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]