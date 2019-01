Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be3efc3d-d5c6-489b-b0f4-107fd420453d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként mutatta be az 1 TB-os memóriakártyát a Lexar, beelőzve ezzel a nagy rivláis SanDisket, amely már 2016-ban bemutatta a saját prototípusát. A hatalmas tárhelyet viszont nem adják olcsón.","shortLead":"A világon elsőként mutatta be az 1 TB-os memóriakártyát a Lexar, beelőzve ezzel a nagy rivláis SanDisket, amely már...","id":"20190110_lexar_sdxc_memoriakartya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be3efc3d-d5c6-489b-b0f4-107fd420453d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb8f101-fd95-4770-af23-c0d8a7ec5090","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_lexar_sdxc_memoriakartya","timestamp":"2019. január. 10. 20:03","title":"Elkészült a memóriakártya, amin több hely van, mint a számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9be0fff-5689-47ae-9133-270a2442ca61","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatókat is meglepte, mennyi uborkát, paradicsomot és karalábét sikerült termeszteni a Német Űrközpont (DLR) sarkvidéki \"birtokán\" tavaly. Az eperrel és a paprikával viszont nem bírtak a kutatók. ","shortLead":"A kutatókat is meglepte, mennyi uborkát, paradicsomot és karalábét sikerült termeszteni a Német Űrközpont (DLR...","id":"20190110_nemet_urkozpont_dlr_sarkvidek_zoldsegtermesztes_uborka_paradicsom_karalabe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9be0fff-5689-47ae-9133-270a2442ca61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74c7cf4-7bce-4d06-9ecd-df2aa402601e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_nemet_urkozpont_dlr_sarkvidek_zoldsegtermesztes_uborka_paradicsom_karalabe","timestamp":"2019. január. 10. 13:33","title":"Közel 300 kiló zöldséget sikerült termeszteni az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbad50b-de8a-435c-85c9-4f2c12e221c5","c_author":"","category":"vilag","description":"A gép hóviharban repült, a pilóták meghaltak.","shortLead":"A gép hóviharban repült, a pilóták meghaltak.","id":"20190111_Lezuhant_egy_francia_Mirage","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cbad50b-de8a-435c-85c9-4f2c12e221c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e51be1c-645c-4b43-bdea-925af8540b67","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Lezuhant_egy_francia_Mirage","timestamp":"2019. január. 11. 07:14","title":"Lezuhant egy francia Mirage","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61196b8e-d79a-4551-bed9-21501fd4e698","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három éven belül valósággá válhat a Dream Chaser névre keresztelt űrrepülő, ami a tervek szerint a Nemzetközi Űrállomás legénységének viszi majd az utánpótlásokat.","shortLead":"Három éven belül valósággá válhat a Dream Chaser névre keresztelt űrrepülő, ami a tervek szerint a Nemzetközi Űrállomás...","id":"20190109_nasa_dreamchaser_urrepulogep_nemzetkozi_urallomas_iss_rakomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61196b8e-d79a-4551-bed9-21501fd4e698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7baa4f5-853d-45c8-bb13-8e649313d6d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_nasa_dreamchaser_urrepulogep_nemzetkozi_urallomas_iss_rakomany","timestamp":"2019. január. 09. 15:03","title":"A NASA új űrhajóját úgy hívják, hogy Álomvadász, és össze lehet hajtani a szárnyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936c9fe6-5ed8-47a5-8bee-97590e768849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autóúton járőröző rendőrök segítségével visszakerültek gazdájukhoz.","shortLead":"Az autóúton járőröző rendőrök segítségével visszakerültek gazdájukhoz.","id":"20190110_m0_autout_kutya_mentes_rendorseg_kozutkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=936c9fe6-5ed8-47a5-8bee-97590e768849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d017fa-481c-4091-9be0-e93cae2eba1e","keywords":null,"link":"/elet/20190110_m0_autout_kutya_mentes_rendorseg_kozutkezelo","timestamp":"2019. január. 10. 13:27","title":"Elcsatangolt kutyákat mentettek rendőrök a forgalmas M0-sról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2249c433-f204-422e-b09f-757dd0aa01ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros női kézilabdacsapatának válogatott irányítója és férje júniusra várja első gyermekét.","shortLead":"A Ferencváros női kézilabdacsapatának válogatott irányítója és férje júniusra várja első gyermekét.","id":"20190109_gyermeket_var_szucsanszki_zita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2249c433-f204-422e-b09f-757dd0aa01ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d750840-ab11-4283-bce8-5f0064cacc82","keywords":null,"link":"/sport/20190109_gyermeket_var_szucsanszki_zita","timestamp":"2019. január. 09. 10:03","title":"Gyermeket vár Szucsánszki Zita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem csillapodik a Miniszterelnökség Gundel-menzája körüli vita, amit egy olvasónk szerint megoldhatna, ha a bécsi Kancellária példáját követné Orbán Viktor hivatala. Ide ugyanis a külsős vendégeket is beengedik, annyi a különbség, hogy kissé eltolt idősávban, így a kormánytisztviselőknek nem kell annyit várni.","shortLead":"Nem csillapodik a Miniszterelnökség Gundel-menzája körüli vita, amit egy olvasónk szerint megoldhatna, ha a bécsi...","id":"20190110_A_becsi_kancellaria_menzajan_kulsosok_is_ehetnek__ez_megoldana_a_Gundelvitat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe5d7c7-a50b-46f5-829e-1ed22295a4aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_A_becsi_kancellaria_menzajan_kulsosok_is_ehetnek__ez_megoldana_a_Gundelvitat","timestamp":"2019. január. 10. 06:10","title":"A bécsi kancellária menzáján \"külsősök\" is ehetnek – ez megoldhatná a Gundel-vitát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő csak rövid ideje élt a városban, így senki nem tudta, mit tett korábban.","shortLead":"A nő csak rövid ideje élt a városban, így senki nem tudta, mit tett korábban.","id":"20190110_Az_ev_elso_babajat_koszontotte_a_polgarmester_a_Facebookon_de_torolte_a_posztot_mikor_kiderult_ki_az_anya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ac8439-47c2-435e-ad71-b07ccefd80ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Az_ev_elso_babajat_koszontotte_a_polgarmester_a_Facebookon_de_torolte_a_posztot_mikor_kiderult_ki_az_anya","timestamp":"2019. január. 10. 18:43","title":"Az év első babáját köszöntötte a polgármester a Facebookon, de törölte a posztot, mikor kiderült, ki az anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]