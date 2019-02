Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hónapja léptek életbe a cafeteria változtatások, de még nem egyértelmű, volt-e értelme az átalakításnak. A munkavállalók fizetése ettől egyáltalán nem nőtt, hanem helyenként csökkent is.\r

","shortLead":"Egy hónapja léptek életbe a cafeteria változtatások, de még nem egyértelmű, volt-e értelme az átalakításnak.","id":"20190205_Nem_nott_a_munkavallalok_fizetese_es_van_aki_kevesebbet_visz_haza_a_cafeteria_atalakitasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd2c1c0-5af1-48fa-9fc4-62f9ee10847a","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Nem_nott_a_munkavallalok_fizetese_es_van_aki_kevesebbet_visz_haza_a_cafeteria_atalakitasa_miatt","timestamp":"2019. február. 05. 13:58","title":"Nem nőtt a munkavállalók fizetése, és van, aki kevesebbet visz haza a cafeteria átalakítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden tagállam meghosszabbítaná, a magyar kormány feltételeket köt. \r

","shortLead":"Minden tagállam meghosszabbítaná, a magyar kormány feltételeket köt. \r

","id":"20190204_Magyarorszag_most_a_Feheroroszorszag_elleni_unios_embargot_blokkolna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f373a179-2c4d-4693-bf08-9d5778619b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Magyarorszag_most_a_Feheroroszorszag_elleni_unios_embargot_blokkolna","timestamp":"2019. február. 04. 15:02","title":"Magyarország most a Fehéroroszország elleni uniós embargót blokkolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft közzétette aktuális negyedéves pénzügyi adatait. Van okuk a koccintásra.","shortLead":"A Microsoft közzétette aktuális negyedéves pénzügyi adatait. Van okuk a koccintásra.","id":"20190204_microsoft_2018_q4_negyedeves_penzugyi_eredmenyek_felhoszolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a0de12-f9d4-4c3a-b7d8-04291ade056a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_microsoft_2018_q4_negyedeves_penzugyi_eredmenyek_felhoszolgaltatas","timestamp":"2019. február. 04. 17:03","title":"Valamit jól csinálnak: dől a pénz a Microsofthoz, és nem a Windowsból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerűen nem kértek engedélyt a forgatáshoz.","shortLead":"Egyszerűen nem kértek engedélyt a forgatáshoz.","id":"20190205_Nem_Sargentini_kuldte_el_az_Echo_TVseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca79ee2-fc2c-4420-ad51-910f70734688","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Nem_Sargentini_kuldte_el_az_Echo_TVseket","timestamp":"2019. február. 05. 08:36","title":"Nem Sargentini küldte el az Echo Tv-seket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség karmelita kolostorbeli székházától az Állami Számvevőszék elé vonulnak.","shortLead":"A Miniszterelnökség karmelita kolostorbeli székházától az Állami Számvevőszék elé vonulnak.","id":"20190205_Tuntetest_szerveznek_az_ellenzeki_partok_a_Varba_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d276aec-03af-4760-9966-08f75b135eb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Tuntetest_szerveznek_az_ellenzeki_partok_a_Varba_vasarnap","timestamp":"2019. február. 05. 11:11","title":"Tüntetést szerveznek az ellenzéki pártok a Budai Várba vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Emellett a háborúk befejezésének fontosságáról is beszélt a keresztény egyházfő Abu-Dzabiban, míg a nagytekintélyű kairói nagyimám \"keresztény testvéreink\" védelméről és a kulturális integráció fontosságáról szólt.","shortLead":"Emellett a háborúk befejezésének fontosságáról is beszélt a keresztény egyházfő Abu-Dzabiban, míg a nagytekintélyű...","id":"20190205_Ferenc_papa_es_a_muszlim_nagyimam_is_a_vallasi_fanatizmus_visszaszoritasara_szolitott_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072d0f70-8709-43e6-9089-964c9c6accba","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Ferenc_papa_es_a_muszlim_nagyimam_is_a_vallasi_fanatizmus_visszaszoritasara_szolitott_fel","timestamp":"2019. február. 05. 06:59","title":"Ferenc pápa és a muszlim nagyimám is a vallási fanatizmus visszaszorítására szólított fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c46c8e-acb0-4195-91fd-bb42d5ce1371","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"„Hitéleti és oktatási feladatok ellátásának elősegítése céljából” ingyenesen a piarista rend tulajdonába kerül a Göd, Bartók Béla utca 8. alatti, csaknem 8000 négyzetméteres táborhely.","shortLead":"„Hitéleti és oktatási feladatok ellátásának elősegítése céljából” ingyenesen a piarista rend tulajdonába kerül a Göd...","id":"20190206_A_piaristake_lesz_egy_godi_taborhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05c46c8e-acb0-4195-91fd-bb42d5ce1371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4739852d-5788-49e1-8174-8a446fadaaa5","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_A_piaristake_lesz_egy_godi_taborhely","timestamp":"2019. február. 06. 08:13","title":"A piaristáké lesz egy gödi táborhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"101-re nőtt a fagyhalál áldozatainak száma – jelenti a Magyar Szociális Fórum.","shortLead":"101-re nőtt a fagyhalál áldozatainak száma – jelenti a Magyar Szociális Fórum.","id":"20190206_Mar_100nal_is_tobb_ember_fagyott_halalra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f3514a-2ad3-445a-96d8-b46182f075cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Mar_100nal_is_tobb_ember_fagyott_halalra","timestamp":"2019. február. 06. 10:27","title":"Már 100-nál is több ember fagyott halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]