[{"available":true,"c_guid":"c70eddd9-df68-471b-aae5-baed75a2f426","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszországban – szélsőséges szervezethez való tartozás vádjával – hat év börtönbüntetésre ítélték a Jehova Tanúi nevű szekta egyik tagját, a dán nemzetiségű Dennis Christensent.","shortLead":"Oroszországban – szélsőséges szervezethez való tartozás vádjával – hat év börtönbüntetésre ítélték a Jehova Tanúi nevű...","id":"20190206_Hat_ev_borton_Oroszorszagban_Bibliaolvasasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c70eddd9-df68-471b-aae5-baed75a2f426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6cf091-20ce-437b-85ed-903f372cca54","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Hat_ev_borton_Oroszorszagban_Bibliaolvasasert","timestamp":"2019. február. 06. 10:42","title":"Hat év börtön Oroszországban Biblia-olvasásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nantes ultimátumot adott a Cardiff Citynek: tíz napon belül fizessen Emiliano Saláért.","shortLead":"A Nantes ultimátumot adott a Cardiff Citynek: tíz napon belül fizessen Emiliano Saláért.","id":"20190206_emiliano_sala_nantes_cardiff_atigazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f5029c-de7e-4318-82c6-620c19ec5d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_emiliano_sala_nantes_cardiff_atigazolas","timestamp":"2019. február. 06. 21:28","title":"Volt csapata követeli a pénzt az eltűnt focista új klubjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386b47c9-c59d-4b7e-8a19-8185a81bcd8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször önellentmondásba keveredett Karácsony Gergely a Hír Tv stúdiójában, majd kijelentette, teljes mértékben konzekvens.\r

","shortLead":"Többször önellentmondásba keveredett Karácsony Gergely a Hír Tv stúdiójában, majd kijelentette, teljes mértékben...","id":"20190207_Karacsony_Gergely_zsidokat_listazni_nem_nacizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=386b47c9-c59d-4b7e-8a19-8185a81bcd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b73d380-ed8d-4f4e-9389-831d87bbe7d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Karacsony_Gergely_zsidokat_listazni_nem_nacizmus","timestamp":"2019. február. 07. 08:44","title":"Karácsony Gergely: Zsidókat listázni nem nácizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécs térségében döntött úgy a személyzet, hogy megszakítják az utat. ","shortLead":"Pécs térségében döntött úgy a személyzet, hogy megszakítják az utat. ","id":"20190205_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_a_Lufthansa_muncheni_jarata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b220724-f5d8-4085-8015-c4fba295424a","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_a_Lufthansa_muncheni_jarata","timestamp":"2019. február. 05. 14:50","title":"Rosszul lett egy utas, Budapesten szállt le a Lufthansa müncheni járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel jó a viszonya a holland kormánypártokkal, a Momentum meghívja a Fidesz által kikosarazott és szidalmazott politikusokat.\r

","shortLead":"A brit fél olyan megoldást keres, amely garantálja, hogy az Egyesült Királyság \"nem ragad bele\" végleg az ír-északír...","id":"20190207_brexit_backstop_eszak_irorszag_theresa_may_jean_claude_juncker_donald_tusk_pokol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7dd1bd-3c7e-4bcd-b491-7dd83c330200","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_brexit_backstop_eszak_irorszag_theresa_may_jean_claude_juncker_donald_tusk_pokol","timestamp":"2019. február. 07. 05:54","title":"Brexit: London erősködik, garanciákat akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35175af-dab0-4b0c-910e-af1b1d8978d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bő négymilliárd forintért fogja megtervezni a rotterdami Erasmus-hidat is megálmodó két tervezőiroda a Csepelt és Dél-Budát összekötő Galvani-hidat. A tervezés és az engedélyezés 2-3 évbe fog telni, ezután kezdődhet az építkezés.","shortLead":"Bő négymilliárd forintért fogja megtervezni a rotterdami Erasmus-hidat is megálmodó két tervezőiroda a Csepelt és...","id":"20190206_Eldolt_mennyibe_kerul_az_uj_budapesti_Dunahid_tervezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f35175af-dab0-4b0c-910e-af1b1d8978d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dab2535-94af-4d2e-9973-f4bdf818a808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Eldolt_mennyibe_kerul_az_uj_budapesti_Dunahid_tervezese","timestamp":"2019. február. 06. 11:19","title":"Eldőlt, mennyibe kerül az új budapesti Duna-híd tervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 19-én érkezik a Firefox 66-os verziója, amelynek asztali gépekre, valamint androidos eszközökre szánt változata is tartalmaz egy fontos, blokkolós újítást.","shortLead":"Március 19-én érkezik a Firefox 66-os verziója, amelynek asztali gépekre, valamint androidos eszközökre szánt változata...","id":"20190207_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok_letiltasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fd4ae5-36c5-4f27-80c6-4687a07f9081","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok_letiltasa","timestamp":"2019. február. 07. 11:03","title":"Az internet egyik legidegesítőbb tulajdonságát iktatja ki a következő Firefox böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]