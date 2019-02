Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d26e7ea-61d4-4c96-a2d2-efa2b8d91ae0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alighanem az esztendő egyik legkülönlegesebb eszköze mutatkozott be a most is zajló barcelonai MWC-n. A Nubia Alphát óraként és telefonként is használhatja tulajdonosa. ","shortLead":"Alighanem az esztendő egyik legkülönlegesebb eszköze mutatkozott be a most is zajló barcelonai MWC-n. A Nubia Alphát...","id":"20190226_nubia_alpha_okosora_telefon_csuklora_mwc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d26e7ea-61d4-4c96-a2d2-efa2b8d91ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c77e53-c944-4d42-8eaf-3324ffe8d6a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_nubia_alpha_okosora_telefon_csuklora_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 26. 08:33","title":"Megjött a Nubia Alpha, a telefon, amit óraként hordhat a csuklóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdae48d8-da96-4b69-9a27-91b1dff67856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy holttestet találtak a miskolci tűzoltók, miután eloltották a kigyulladt szobát.","shortLead":"Egy holttestet találtak a miskolci tűzoltók, miután eloltották a kigyulladt szobát.","id":"20190225_Kigyulladt_egy_lakas_Miskolcon_egy_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdae48d8-da96-4b69-9a27-91b1dff67856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca90a3b-2848-4013-b38a-eb963d8769cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kigyulladt_egy_lakas_Miskolcon_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. február. 25. 05:10","title":"Kigyulladt egy lakás Miskolcon, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63c5dde-6ee8-420d-b66b-471d63c97a51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekes összevetés, és nem is annyira egyértelmű, mint amilyennek elsőre tűnik.","shortLead":"Érdekes összevetés, és nem is annyira egyértelmű, mint amilyennek elsőre tűnik.","id":"20190226_audi_r8_gyosulas_turbo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d63c5dde-6ee8-420d-b66b-471d63c97a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba42e91-cc80-4562-b2ed-425ceaaca015","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_audi_r8_gyosulas_turbo","timestamp":"2019. február. 26. 18:23","title":"Ez a különbség, ha egy 610 lóerős Audi R8-cal vagy egy 1000 lóerőssel gyorsulunk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7042b0a-c87a-4254-a728-43368cc58519","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A párt korábban bejelentette, ellenkampányt indítanak. Juncker és Soros helyett Orbánt, Mészárost és Rogánt teszik plakátra. De előtte – vasárnapról hétfőre virradóan – átragasztották a Fidesz plakátjait.","shortLead":"A párt korábban bejelentette, ellenkampányt indítanak. Juncker és Soros helyett Orbánt, Mészárost és Rogánt teszik...","id":"20190225_Atragasztotta_a_Fidesz_legujabb_plakatjait_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7042b0a-c87a-4254-a728-43368cc58519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba798d7-b3a9-4db6-af9d-d3beebf5a12b","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Atragasztotta_a_Fidesz_legujabb_plakatjait_a_Momentum","timestamp":"2019. február. 25. 08:15","title":"Átragasztotta a Fidesz legújabb plakátjait a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0716b561-cda4-4ba3-9128-d598f3f763e5","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"A rendőrség ellenőrizte a vendégmunkásokat Pest megyében, mindent rendben talált. Kiderült, az építkezéseken sok migráns dolgozik – legálisan.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség ellenőrizte a vendégmunkásokat Pest megyében, mindent rendben talált. Kiderült, az építkezéseken sok...","id":"20190226_Pest_megyeben_mar_migransok_epitik_a_hazakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0716b561-cda4-4ba3-9128-d598f3f763e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5161ea50-36ba-42de-b46e-fafe80b0c319","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Pest_megyeben_mar_migransok_epitik_a_hazakat","timestamp":"2019. február. 26. 16:24","title":"Pest megyében már migránsok építik a házakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307edb9d-5eeb-4c33-aafd-433f24508047","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingatlankezelő cég 100 milliós alaptőkével alakult, egyedüli tulajdonosa Nyerges, az ügyvezető igazgató pedig Lévai Anikónak az unokaöccse.","shortLead":"Az ingatlankezelő cég 100 milliós alaptőkével alakult, egyedüli tulajdonosa Nyerges, az ügyvezető igazgató pedig Lévai...","id":"20190225_Orban_felesegenek_unokaoccsevel_alapitott_ceget_Nyerges_Zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=307edb9d-5eeb-4c33-aafd-433f24508047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287699f2-938f-4408-97ea-5c02c0bac712","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_Orban_felesegenek_unokaoccsevel_alapitott_ceget_Nyerges_Zsolt","timestamp":"2019. február. 25. 16:29","title":"Orbán feleségének unokaöccsével alapított céget Nyerges Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c6bbb5-75b7-496b-85d5-c5c9396d0595","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A kisebbik dél-koreai mobilgyártó is bemutatta 2019-es felsőkategóriás okostelefonjait, amelyeket Barcelonában sikerült kézbe vennünk. A vénáinkat szkennelik, és akár levegőben megejtett kézmozdulatokkal is vezérelhetők.","shortLead":"A kisebbik dél-koreai mobilgyártó is bemutatta 2019-es felsőkategóriás okostelefonjait, amelyeket Barcelonában sikerült...","id":"20190225_lg_g8_g8s_thinq_lg_v50_mwc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c6bbb5-75b7-496b-85d5-c5c9396d0595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ed459f-301f-4fd9-af45-9c75f3a6f44b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_lg_g8_g8s_thinq_lg_v50_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 10:03","title":"Íme a három új csúcsmobil, amivel az LG az S10-es Samsungokra támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kilométeres a torlódás. ","shortLead":"Több kilométeres a torlódás. ","id":"20190225_Harom_auto_utkozott_az_M7esen_Torokbalintnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc882f6b-0bb5-41ce-8015-b40d39dd8fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_Harom_auto_utkozott_az_M7esen_Torokbalintnal","timestamp":"2019. február. 25. 07:40","title":"Három autó ütközött az M7-esen Törökbálintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]