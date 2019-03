Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Utólag még azt is letagadja a reptéri rendőrség, hogy a fosztogatások miatt rakodókra szerelt testkamerákat javasoltak, és hiába lepleztünk le egy biztonsági kockázatot, továbbra is szabadon, állandó ellenőrzés nélkül grasszálnak a rakodók. A birtokunkba került dokumentumok alapján a repülők rakterének kamerázása viszont magáncégeknek köszönhetően zajlik, de a maffiaszerű szervezettséggel dolgozó tolvajok vesztegetni próbálják és fenyegetik őket. Ráadásul hiába fülelik le az utasokat megkárosítókat, visszatérnek, holott ehhez elvileg szigorú hatósági ellenőrzésen kell átesniük. Azt is megtudtuk, milyen jól forgatják a körömvágó ollót, és miért aggódhatunk, ha a kézipoggyászunk sárga címkével mégis a raktérben köt ki.","shortLead":"Utólag még azt is letagadja a reptéri rendőrség, hogy a fosztogatások miatt rakodókra szerelt testkamerákat javasoltak...","id":"20190311_Ferihegyen_a_helyzet_valtozatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fca542-a839-4455-aafc-44fcfa6306b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ferihegyen_a_helyzet_valtozatlan","timestamp":"2019. március. 11. 06:30","title":"\"Úgyis megcsinálják a táskádat egy körömollóval\" – változott bármi Ferihegyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy kérdés az, hogy az EU által kínált új garanciák elegendőek lesznek-e a brit parlament alsóházának. A képviselők kedd este szavazhatnak újra az egyszer már bukott dealről.","shortLead":"A nagy kérdés az, hogy az EU által kínált új garanciák elegendőek lesznek-e a brit parlament alsóházának. A képviselők...","id":"20190312_Megvan_az_uj_Brexitmegallapodas_veget_erhet_a_kaosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f74c278-9477-452f-be55-9e97bee74279","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Megvan_az_uj_Brexitmegallapodas_veget_erhet_a_kaosz","timestamp":"2019. március. 12. 05:11","title":"Megvan az új Brexit-megállapodás, véget érhet a káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7816be4b-8259-41ec-9523-8b44afa1dc4f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Tesla alapítóinak eszük ágában sem volt az autógyártásban nagy tapasztalatokkal bíró cégekhez fordulni tanácsért. Szilícium-völgybeli példákra alapozva azt tették, amit egy startup: felvettek néhány fiatal mérnököt, és menet közben találták ki, mit akarnak.","shortLead":"A Tesla alapítóinak eszük ágában sem volt az autógyártásban nagy tapasztalatokkal bíró cégekhez fordulni tanácsért...","id":"20190310_Tesla_indulasanak_mesebe_illo_tortenete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7816be4b-8259-41ec-9523-8b44afa1dc4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d1ec4d-2d58-40f5-a793-0a63051d8437","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190310_Tesla_indulasanak_mesebe_illo_tortenete","timestamp":"2019. március. 10. 19:15","title":"\"Csak egy dobásotok van\" - a Tesla indulásának mesébe illő története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tamaulipas államban olyan gyakorivá váltak az emberrablások, hogy a helyi hatóságok az átutazókat egy ideje autókaravánokba szervezik.","shortLead":"Tamaulipas államban olyan gyakorivá váltak az emberrablások, hogy a helyi hatóságok az átutazókat egy ideje...","id":"20190311_Elraboltak_egy_autobusz_tizenkilenc_utasat_Mexikoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7329622f-abae-4e15-abb1-98daf070252c","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Elraboltak_egy_autobusz_tizenkilenc_utasat_Mexikoban","timestamp":"2019. március. 11. 08:27","title":"Tizenkilenc utast raboltak el Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8fdfa9-91b9-491b-8d6a-230a5ab39a7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte csak a pénz motiválja Michael Jackson vádlóit.","shortLead":"Szerinte csak a pénz motiválja Michael Jackson vádlóit.","id":"20190312_Egy_legenda_sirjan_taposnak__Aaron_Carter_kiborult_a_Jacksonfilmen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa8fdfa9-91b9-491b-8d6a-230a5ab39a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da4f0ae-ed3e-4ca8-bd4a-5e6dd72eebad","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Egy_legenda_sirjan_taposnak__Aaron_Carter_kiborult_a_Jacksonfilmen","timestamp":"2019. március. 12. 11:11","title":"„Egy legenda sírján taposnak” – Aaron Carter kiborult a Jackson-filmen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb08565-a3af-4205-9d7b-8e5fb1e5f310","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Még a bezárt autószalonok egy részét is újranyitják, az eredeti költségcsökkentő tervekhez több idő kell.","shortLead":"Még a bezárt autószalonok egy részét is újranyitják, az eredeti költségcsökkentő tervekhez több idő kell.","id":"20190311_Dragul_a_Tesla_mert_nem_akartak_tul_sok_boltot_bezarni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edb08565-a3af-4205-9d7b-8e5fb1e5f310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0482afe6-ad6a-4766-a42a-8e0580733e98","keywords":null,"link":"/kkv/20190311_Dragul_a_Tesla_mert_nem_akartak_tul_sok_boltot_bezarni","timestamp":"2019. március. 11. 10:36","title":"Drágul a Tesla, mert nem akartak túl sok boltot bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22daf2bb-c399-4c44-9f44-748d78c53cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húsz éve jelent meg a 2+2 üléses sportkupé és majd a roadster, amelyet a kezdetektől fogva nálunk szereltek össze.","shortLead":"Húsz éve jelent meg a 2+2 üléses sportkupé és majd a roadster, amelyet a kezdetektől fogva nálunk szereltek össze.","id":"20190311_audi_tt_gyor_sportkupe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22daf2bb-c399-4c44-9f44-748d78c53cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ebc14a-6725-4cab-8d70-6dd4f2be113b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_audi_tt_gyor_sportkupe","timestamp":"2019. március. 11. 12:14","title":"Nagyon úgy tűnik, hogy elköszön a győri Audi TT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e7cc45-1613-44aa-abf1-53a26b780e62","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Beültünk a megújított Volkswagen legizgalmasabb változatába, az R-Line Edition kivitelű puttonyos Passatba.","shortLead":"Beültünk a megújított Volkswagen legizgalmasabb változatába, az R-Line Edition kivitelű puttonyos Passatba.","id":"20190311_csaladapak_alma_megneztuk_a_272_loeros_uj_vw_passat_kombit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18e7cc45-1613-44aa-abf1-53a26b780e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b30ebf-506e-4b16-9e26-053ba9bbe52e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_csaladapak_alma_megneztuk_a_272_loeros_uj_vw_passat_kombit","timestamp":"2019. március. 11. 11:21","title":"Családapák álma: megnéztük a 272 lóerős új VW Passat kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]