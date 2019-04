Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Távozik a TV2 Média Csoporttól Zájer Attila.","shortLead":"Távozik a TV2 Média Csoporttól Zájer Attila.","id":"20190404_Ujabb_vezeto_hagyja_ott_a_TV2t","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5a5e15-0290-485d-af55-e8d9d6ccbf55","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Ujabb_vezeto_hagyja_ott_a_TV2t","timestamp":"2019. április. 04. 17:37","title":"Újabb vezető hagyja ott a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f8bb48-f44b-4853-a7eb-725c332bf949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tulajdonos távozásra szólította fel őket, amit meg is tettek, csak épp fizetni felejtettek el. ","shortLead":"A tulajdonos távozásra szólította fel őket, amit meg is tettek, csak épp fizetni felejtettek el. ","id":"20190403_Balhezott_majd_fizetes_nelkul_tavozott_ket_ir_csalad_egy_komaromi_kempingbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f8bb48-f44b-4853-a7eb-725c332bf949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba6d76d-60a7-4817-aa0b-e58464932812","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Balhezott_majd_fizetes_nelkul_tavozott_ket_ir_csalad_egy_komaromi_kempingbol","timestamp":"2019. április. 03. 19:08","title":"Balhézott, majd fizetés nélkül távozott két ír család egy komáromi kempingből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizsgálóbizottságot alakítana a Fidesz, hogy kiderüljön, ki a felelős a zuglói parkolómutyiért. Karácsony Gergely szerint a felelős maga a helyi Fidesz.","shortLead":"Vizsgálóbizottságot alakítana a Fidesz, hogy kiderüljön, ki a felelős a zuglói parkolómutyiért. Karácsony Gergely...","id":"20190403_Karacsony_valasza_vizsgalobizottsagra_a_Fidesztobbseg_hozta_a_dontest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fea9d0-0196-4a8b-9117-bdea472b6ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Karacsony_valasza_vizsgalobizottsagra_a_Fidesztobbseg_hozta_a_dontest","timestamp":"2019. április. 03. 19:35","title":"Karácsony válasza a vizsgálóbizottságra: a Fidesz-többség hozta a döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0792357-93f4-4c3a-ab65-3c80866594d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra voltak kíváncsiak az izraeli kutatók, milyen könnyen/nehezen lehet belenyúlni a különböző diagnosztikai eszközök által alkotott képekbe, és mennyire veszik ezt észre az orvosok. Kiderült: nagyon könnyen, és mindezt gyakorlatilag észrevétlenül.","shortLead":"Arra voltak kíváncsiak az izraeli kutatók, milyen könnyen/nehezen lehet belenyúlni a különböző diagnosztikai eszközök...","id":"20190404_radiologia_kiberbiztonsag_kibervedelem_orvostechnologia_malware","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0792357-93f4-4c3a-ab65-3c80866594d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba69a029-48b9-4e01-95d3-ae105026ac47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_radiologia_kiberbiztonsag_kibervedelem_orvostechnologia_malware","timestamp":"2019. április. 04. 19:03","title":"Döbbentes, milyen hatékonyan veri át az orvosokat egy új vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghallgatásokat tartanának a Sargentini-jelentésben leírt problémákról az Általános Ügyek Tanácsában. ","shortLead":"Meghallgatásokat tartanának a Sargentini-jelentésben leírt problémákról az Általános Ügyek Tanácsában. ","id":"20190404_A_legnagyobb_jogvedo_szervezetek_surgetik_az_Europai_Uniot_hogy_vizsgalja_tovabb_a_magyar_jogallamisagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e156aa8-ab6d-4aef-9d79-ca542b82cdc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_A_legnagyobb_jogvedo_szervezetek_surgetik_az_Europai_Uniot_hogy_vizsgalja_tovabb_a_magyar_jogallamisagot","timestamp":"2019. április. 04. 17:38","title":"A legnagyobb jogvédő szervezetek sürgetik az EU-t, hogy vizsgálja tovább a magyar jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6a6d3f-7f38-40fe-badb-3ba1eda6c716","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mártha Imre szerint nemzetközi politikai okai is lehettek a szerződés öt évvel ezelőtti villámgyors megkötésének.","shortLead":"Mártha Imre szerint nemzetközi politikai okai is lehettek a szerződés öt évvel ezelőtti villámgyors megkötésének.","id":"20190405_Volt_MVMvezer_Zsebszerzodesenek_tunik_a_paksi_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a6a6d3f-7f38-40fe-badb-3ba1eda6c716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12faf066-e9ee-4993-9c6a-4b4a238a2aba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Volt_MVMvezer_Zsebszerzodesenek_tunik_a_paksi_szerzodes","timestamp":"2019. április. 05. 08:10","title":"Volt MVM-vezér: Zsebszerződésnek tűnik a paksi szerződés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7389b4-e5e3-439d-8ce5-51b798f5f7c3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A párizsi Diadalívet csomagolja be jövőre a gigantikus installációiról ismert amerikai táj- és térművész, Christo.","shortLead":"A párizsi Diadalívet csomagolja be jövőre a gigantikus installációiról ismert amerikai táj- és térművész, Christo.","id":"20190404_Becsomagoljak_a_parizsi_Diadalivet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c7389b4-e5e3-439d-8ce5-51b798f5f7c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5daf220-d334-4385-bd7d-a73606cdeee5","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Becsomagoljak_a_parizsi_Diadalivet","timestamp":"2019. április. 04. 09:09","title":"Becsomagolják a párizsi Diadalívet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fac6df-3d45-4293-8b1e-e9a85f9c0018","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ausztria felé tartott a sofőr, amikor az autó kigyulladt.","shortLead":"Ausztria felé tartott a sofőr, amikor az autó kigyulladt.","id":"20190404_porsche_m1_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0fac6df-3d45-4293-8b1e-e9a85f9c0018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9630ce6c-9572-4718-8755-430d824692c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_porsche_m1_autopalya","timestamp":"2019. április. 04. 12:33","title":"Teljesen kiégett egy Porsche az M1-esen – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]