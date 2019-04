Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edf83a56-d1ae-4ff3-8d26-a7cf5dd84965","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendőröknek kellett kimentenie a folyóból. ","shortLead":"A vízirendőröknek kellett kimentenie a folyóból. ","id":"20190408_Viccbol_ugrott_a_Dunaba_egy_ferfi_vasarnap_a_Petofi_hidrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edf83a56-d1ae-4ff3-8d26-a7cf5dd84965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99b7045-b3cf-481b-a3ed-63ff604f42e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Viccbol_ugrott_a_Dunaba_egy_ferfi_vasarnap_a_Petofi_hidrol","timestamp":"2019. április. 08. 05:44","title":"Viccből ugrott a Dunába egy férfi vasárnap a Petőfi hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55bdf63-5567-436e-8c5b-902ced1b2bcd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkásnők közel fele számolt be különböző zaklatási ügyekről. ","shortLead":"A munkásnők közel fele számolt be különböző zaklatási ügyekről. ","id":"20190407_Rendszeresen_zaklatjak_az_europai_ruhamarkak_gyaraiban_dolgozo_noket_Vietnamban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55bdf63-5567-436e-8c5b-902ced1b2bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77aa5fd4-9a24-4264-9d19-226bc71a95db","keywords":null,"link":"/kkv/20190407_Rendszeresen_zaklatjak_az_europai_ruhamarkak_gyaraiban_dolgozo_noket_Vietnamban","timestamp":"2019. április. 07. 11:45","title":"Rendszeresen zaklatják az európai ruhamárkák gyáraiban dolgozó nőket Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6262ba-9a55-4bd2-b513-7611522ddf9c","c_author":"","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint B. Ferenc és társai 2019. április 1-jén a Budapest X. kerületében lévő a Liget téren bántalmaztak egy férfit, majd egy fekete BMW-be kényszerítették. Ezután a sértettet tovább bántalmazták és fenyegették, majd szabadon bocsátásáért pénzt követeltek. Az elkövetők később a férfit elengedték. A rendőrök a négy támadó egyikét, B. Ferencet elfogták, a többieket még keresik. Ők azok: Lakatos Kálmán, Szilágyi Sándor és Csömör Henrik","shortLead":"A rendőrség szerint B. Ferenc és társai 2019. április 1-jén a Budapest X. kerületében lévő a Liget téren bántalmaztak...","id":"20190406_Ezeket_az_emberrablokat_keresi_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e6262ba-9a55-4bd2-b513-7611522ddf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65945925-d1c1-476f-adc2-e25c3442b0bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Ezeket_az_emberrablokat_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 06. 20:32","title":"Ezeket az emberrablókat keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Antropológusok szerint Kazimierz Pulaski nő volt, vagy hermafrodita. ","shortLead":"Antropológusok szerint Kazimierz Pulaski nő volt, vagy hermafrodita. ","id":"20190407_Ferfikent_nevelt_no_volt_az_amerikai_fuggetlensegi_haboru_lengyel_hose","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820800ea-6362-4301-a8e6-ec154fa10c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_Ferfikent_nevelt_no_volt_az_amerikai_fuggetlensegi_haboru_lengyel_hose","timestamp":"2019. április. 07. 11:19","title":"Férfiként nevelt nő lehetett az amerikai függetlenségi háború lengyel hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a Magyar Hírlapnak adott interjújában arról is beszél, az e-jegyrendszer bevezetésének kudarca \"az én politikai felelősségem\", és hogy kivételesen nyugodt az őszi választás előtt. Karácsonynak megígérete, nem fog övön alul ütni. \r

\r

","shortLead":"A főpolgármester a Magyar Hírlapnak adott interjújában arról is beszél, az e-jegyrendszer bevezetésének kudarca \"az én...","id":"20190408_Tarlos_Istvan_Karacsony_Gergely_nem_tud_helyesen_irni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcccbb3-367d-4222-b8ac-c14b2f346e28","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Tarlos_Istvan_Karacsony_Gergely_nem_tud_helyesen_irni","timestamp":"2019. április. 08. 08:04","title":"Tarlós István: Karácsony Gergely nem tud helyesen írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vendéglátósok és gyakran a vásárlók is jobban szeretik a műanyagot, mint a környezetbarát terméket.","shortLead":"A vendéglátósok és gyakran a vásárlók is jobban szeretik a műanyagot, mint a környezetbarát terméket.","id":"20190407_Nem_lesz_konnyu_leszokni_a_muanyagrol_amig_olcsobb_mint_a_kornyezetbarat_termekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add1871c-8341-4c7b-862d-692f72e17027","keywords":null,"link":"/kkv/20190407_Nem_lesz_konnyu_leszokni_a_muanyagrol_amig_olcsobb_mint_a_kornyezetbarat_termekek","timestamp":"2019. április. 07. 15:18","title":"Nem lesz könnyű leszokni a műanyagról, amíg olcsóbb, mint a környezetbarát termékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Melyik az az országos szinten eddig alig ismert vállalat, amely megvette a kispesti focicsapatot? Honnan lett pénze arra, hogy megvásároljon egy NB I-es klubot, és mi lehet a jövőképe a Kispestnek? Ennek próbáltunk utánajárni.","shortLead":"Melyik az az országos szinten eddig alig ismert vállalat, amely megvette a kispesti focicsapatot? Honnan lett pénze...","id":"20190408_kispest_metalcom_foci_bozo_zoltan_mendelenyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10299ad1-3260-4be3-8fba-27f8a3a2f489","keywords":null,"link":"/kkv/20190408_kispest_metalcom_foci_bozo_zoltan_mendelenyi","timestamp":"2019. április. 08. 17:22","title":"Kerítésépítő érkezett a NER focielitjébe - bemutatjuk a Kispest új tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csupán 7 napra lehetett elhalasztani a Windows 10 frissítésének telepítését, ezt most 35 napra tolja ki a Microsoft.","shortLead":"Eddig csupán 7 napra lehetett elhalasztani a Windows 10 frissítésének telepítését, ezt most 35 napra tolja ki...","id":"20190408_microsoft_windows_10_frissites_elhalasztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3ee0cb-fcad-41ec-bd81-b2d301a495d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_microsoft_windows_10_frissites_elhalasztasa","timestamp":"2019. április. 08. 13:03","title":"5x7 napnyi jó hírünk van, ha Windows 10-essel megy a gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]