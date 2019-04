27 millió forint a magyarok átlagvagyona – derült ki az MNB háztartási vagyonfelméréséből. Ebbe a vagyonba beleszámít az ingatlan is, így pedig máris nem tűnik olyan magasnak az összeg, hát még ha azt hozzátesszük, hogy a mediánérték 12 millió forint. Vagyis akinek Budapesten van egy lakása, nem túl sok hitellel, az szinte biztosan az ország leggazdagabb harmadába került már ettől.

Az is kiderült a számokból, hogy amíg az ország szegényebb fele birtokolja a nemzeti összvagyon 9 százalékát, addig a felső tizednél van a teljes vagyon 56 százaléka, a leggazdagabb 1 százaléknál pedig az összvagyon negyede. Ráadásul a legutóbbi, 2014-es felmérés óta nőtt az egyenlőtlenség.

Az ön vagyona van 27 millió forint? Az ingatlant számolja bele, a hiteltartozást vonja le. Igen Nem Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Négy embert, közöttük két magyar vádoltak meg az Alstom-ügyben. Közszereplő nincs a vádlottak között. A vádirat szerint az Alstom egy vezető tisztségviselője a budapesti metrószerelvények beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárást több millió euró kenőpénzzel próbálta meg befolyásolni, és állítólag három fiktív tanácsadói szerződést is kötöttek.

© MTI / Máthé Zoltán

Magyar György, Demszky Gábor képviseletében a hvg.hu-nak azt mondta, ennek az ügynek semmi köze a volt főpolgármesterhez. „Örülök, hogy folyik a vizsgálat és vádat is emeltek, bár minden OLAF-jelentés vádemeléssel végződne!” – jelentette ki az ügyvéd.

Mi lesz ebből még? Korrekt, politikamentes módon folytatják tovább a vizsgálatot. Majd a választás előtt lesz folytatás. Botrány lesz, hogy nincs közszereplő a vádlottak között. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Hivatalosan is bejelentették: eladták a kispesti focicsapatot. A vevő a Metalcom cégcsoporthoz tartozó Reditus Equity Zrt. – a cégcsoport részt vett a déli határkerítés építésében, és az okoskerítés üzemeltetésére kiírt pályázatot is elnyerte tavaly. A vevők nem akarták kommentálni azt a megállapítást, hogy a Kispest ezzel NER-közelbe került, mindenesetre a cég vezetői között van Bozó Zoltán egykori szentesi fideszes polgármesterjelölt, és Mendelényi Dániel, akit Áder János a magyar gazdaság fejlesztésével megbízott, rendkívüli és meghatalmazott utazó nagykövetnek nevezett ki.

Bozó Zoltán Honvéd és Mendelényi Dániel © Budapest Honvéd FC

Megpróbáltuk megtudni, hogy miből lett pénze a cégnek a focicsapat megvásárlására, de erre nem kaptunk választ, csupán annyit mondtak el az új tulajdonosok, hogy a klub kiegyensúlyozott működése a cél, és hogy emelhetik a költségvetést.

Mi vár a Kispestre? Ha a Felcsút elvitte Puskás nevét, most bosszúból ők is felveszik egy felcsúti legenda nevét. Az új stadionjukban több száz kilométernyi nem használt határkerítést tekernek a pálya és a lelátó közé. Kiderül, hogy nem elég a vasút a stadion mellé, kell építeni még egy kisvasutat. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A hét képe: így hozták össze a Twitteren a fekete lyukat és a Brexit-csúcstalálkozót.

I guess this is the image de jour. #euco pic.twitter.com/BbiHRgaemK — Biff Vernon #FBPE #ExtinctionRebellion (@transitionlouth) 2019. április 10.

Hiába a magyar az egyik legképzettebb, legjobb munkakultúrával bíró, és arányaiban is kedvező árú munkaerő a világon, a profit mindent visz – mondta Parragh László a hvg.hu-nak. Az iparkamara elnöke arról is beszélt az interjúban: ha a magyar kormány nem adott volna milliárdokat a BMW-nek, akkor fizetett volna Szlovákia vagy Románia, és egyébként is, az autógyár jó fizetést fog kínálni a dolgozóinak.

© Túry Gergely

Ahhoz, hogy a szakmunkások és a diplomások tömegesen térjenek vissza, Parragh szerint magasabb bér kell, „a gond az, hogy a termelékenység és a hatékonyság nem a bérekkel azonos ütemben nő, különösen a kis- és középvállalkozásoknál”. De azt is elmondta: még mindig jó ötletnek gondolja a tankötelezettség felső korhatárának csökkentését, mert „a rendszer felülről nyitott. Ha valaki betöltötte a 16. életévét, nem kell, hogy abbahagyja az iskolát, mehet tovább”.

Mi kell a pénz mellett, hogy hazajöjjenek a képzett dolgozók? Minden magyarnak saját stadion. Migránsozó plakátok Németországba is. Tiltsák be az Alaptörvényben a kivándorlást. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Eladták a Népszavát. A lap kiadóját eddig az MSZP volt pénztárnoka, Puch László birtokolta a Horizont AG nevű érdekeltségén keresztül. Az új tulajdonos Leisztinger Tamás egyik cége, a Proton Trade Zrt.

"Az, hogy megvásároltuk a Népszavát, egyben értékválasztás is" – mondta Leisztinger. Azt ígérte: a lap hangneme és a szerkesztőség is megmarad.

Megmarad? Igen Nem Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Ugyan már két jogerős ítélet is a bélmegyereieknek adott igazat, nem ők vadásznak a saját földjeiken, hanem Mészáros Lőrincék. A bélmegyeri földtulajdonosokat jogsértően puccsolták meg még két évvel ezelőtt, de a bíróság hiába mondta ezt ki.

A bélmegyeri vadászatokat is hirdető, a Mészáros család által alapított Vadász Vért Kft. honlapján még mindig elérhetők a „túrák”, de a bélmegyeri vadászkastély oldalán is lehet még jelentkezni a vadászatokra. A cég már 42 ezer hektáron vadásztat az országban, a békési terület ennek a tizede. De az is kell Mészároséknak.

Mi lehetne még a meglepetés a történetben? Ha Mészárosék bocsánatot kérnének. Ha megjelenne Semjén Zsolt egy rénszarvassal. Ha törvényt módosítana a parlament, hogy minden maradhasson így. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A versenysportban egy ideje jelen van a professzionális DNS-analízis, most egy magyar cég azt hirdeti a honlapján, hogy ez nem űrtudomány, Magyarországon is mindenkinek elérhető. A Sportgenetika Kft. arra építi üzleti modelljét, hogy a hozzá forduló ügyfeleknek nemcsak a DNS-tesztjét készíti el, de ennek eredménye alapján azt is megmondja nekik, hogy a saját adottságaik alapján hogyan kellene táplálkozniuk, edzeniük, pihenniük, mire kellene fokozottan odafigyelniük, ha egészségesek és fittek akarnak lenni.

Az MFB Növekedési Tőkealapot már sikerült meggyőzniük, hogy a szolgáltatás valós, és nem a távoli jövő: az elérhető adatok alapján a Hiventures Alapkezelőn keresztül 9 millió forintos indulótőkével szálltak be a startupba, azóta pedig már küszöbön a második tőkebefektetési szakasz a továbblépésükhöz.

Mi lehet ennek a jövője? Tömegesen sértődnek meg az emberek, hogy egészséges életmódra kényszerülnek a DNS-ük miatt. Kiderül, hogy Orbán Viktor nem focistának született, és betiltják a tesztet. Államosítják, és ez után mindenkit ez alapján küld Parragh László iskolába. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

