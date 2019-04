Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67b844cc-088f-49ce-bfdb-7edddfc04a77","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Lesz néhány szerencsés, aki egy éven át ingyen kosztolhat. Cserében posztolás, fotózás, kritizálás kifejezetten javallott.\r

\r

","shortLead":"Lesz néhány szerencsés, aki egy éven át ingyen kosztolhat. Cserében posztolás, fotózás, kritizálás kifejezetten...","id":"20190412_Etelkostolok_kerestetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67b844cc-088f-49ce-bfdb-7edddfc04a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a878766-bf67-4b73-95ee-61ca0f611c1e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Etelkostolok_kerestetnek","timestamp":"2019. április. 12. 19:44","title":"Ételkóstolók kerestetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06e4538-96c4-4855-a0f4-72aed7feb6cf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A madár tulajdonosa elesett háza udvarán, az állat pedig rátámadt és karmaival szétszaggatta. ","shortLead":"A madár tulajdonosa elesett háza udvarán, az állat pedig rátámadt és karmaival szétszaggatta. ","id":"20190414_Sajat_madara_olt_meg_egy_ferfit_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f06e4538-96c4-4855-a0f4-72aed7feb6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba800b8-2de1-45d3-b642-82b11a412e4b","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Sajat_madara_olt_meg_egy_ferfit_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. április. 14. 08:51","title":"Saját madara ölt meg egy férfit az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén eddig kétszáz szlovák céget jegyeztek át Magyarországra a vonzóbb adókulcs miatt.","shortLead":"Idén eddig kétszáz szlovák céget jegyeztek át Magyarországra a vonzóbb adókulcs miatt.","id":"20190413_Egyre_tobb_szlovak_ceg_telepul_at_Magyarorszagra_a_kisebb_ado_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da478d44-8144-4510-8bbc-d44343994a63","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Egyre_tobb_szlovak_ceg_telepul_at_Magyarorszagra_a_kisebb_ado_miatt","timestamp":"2019. április. 13. 09:38","title":"Egyre több szlovák cég települ át Magyarországra a kisebb adó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1a4340-c948-4acc-b389-deb28a99681e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már januárhoz képest is komolyan megdrágultak a zöldségek, de további áremelkedés várható. ","shortLead":"Már januárhoz képest is komolyan megdrágultak a zöldségek, de további áremelkedés várható. ","id":"20190412_Majusig_meg_tovabb_dragulhatnak_a_zoldsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c1a4340-c948-4acc-b389-deb28a99681e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3343df36-1491-4cd3-9670-0e3877c4d553","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Majusig_meg_tovabb_dragulhatnak_a_zoldsegek","timestamp":"2019. április. 12. 20:30","title":"Májusig még tovább drágulhatnak a zöldségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad69b123-da13-43f5-ab7f-ab943903b532","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota nemrégiben bejegyeztette Japánban egy új modell dizájnrajzait, amelyet most valós koncepció formájában is látni lehetett.","shortLead":"A Toyota nemrégiben bejegyeztette Japánban egy új modell dizájnrajzait, amelyet most valós koncepció formájában is...","id":"20190413_toyota_la_coupe_koncepcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad69b123-da13-43f5-ab7f-ab943903b532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a77267b-be48-493c-b493-36fb43d1e120","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_toyota_la_coupe_koncepcio","timestamp":"2019. április. 13. 15:42","title":"Fura, nagyon fura külsejű ez a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyik német faluból egy másik német faluba.","shortLead":"Egyik német faluból egy másik német faluba.","id":"20190413_A_Brexit_miatt_uj_helyre_kerulhet_az_EU_foldrajzi_kozeppontja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b7d6a9-f505-4e5a-bd80-2f0164a24c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_A_Brexit_miatt_uj_helyre_kerulhet_az_EU_foldrajzi_kozeppontja","timestamp":"2019. április. 13. 15:58","title":"A Brexit miatt új helyre kerülhet az EU földrajzi középpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15736cc5-4ae3-4ccd-a90b-6666b83fd2a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mentőpatkó, mentőgyűrű jöhet.","shortLead":"Mentőpatkó, mentőgyűrű jöhet.","id":"20190413_Mentofelszerelest_tennenek_a_vizibiciklikre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15736cc5-4ae3-4ccd-a90b-6666b83fd2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0debab-ecaa-435b-a776-1ff872ca9096","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Mentofelszerelest_tennenek_a_vizibiciklikre","timestamp":"2019. április. 13. 15:03","title":"Mentőfelszerelést tennének a vízibiciklikre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25c9da5-5751-4d5c-b64e-9132ee9df6de","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A NB I.-ben többet keresnek a játékosok, mégis kisebbek az elvárások, mint a német másodosztályban, mondta Radoki János. Magát Guardiolához hasonlította, csak szerinte ő nem kapott elég időt a bizonyításra.","shortLead":"A NB I.-ben többet keresnek a játékosok, mégis kisebbek az elvárások, mint a német másodosztályban, mondta Radoki...","id":"20190412_Kirugott_felcsuti_edzo_A_nemet_masodosztalyban_sem_allnak_meg_a_helyuket_az_NB_I","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f25c9da5-5751-4d5c-b64e-9132ee9df6de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82e0ae8-0b0c-4250-bd16-8986cc4cc1cc","keywords":null,"link":"/sport/20190412_Kirugott_felcsuti_edzo_A_nemet_masodosztalyban_sem_allnak_meg_a_helyuket_az_NB_I","timestamp":"2019. április. 12. 17:23","title":"A kirúgott felcsúti edző elmondta a véleményét a magyar fociról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]