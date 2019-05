Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09cd47ba-fc8f-40b7-bc82-7cf3ec8449aa","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"vilag","description":"Az osztrák alkancellár Budapestre hozta egyik pártbelijét, a kemény beszólásairól is hírhedt Harald Vilimskyt.","shortLead":"Az osztrák alkancellár Budapestre hozta egyik pártbelijét, a kemény beszólásairól is hírhedt Harald Vilimskyt.","id":"20190506_harald_vilimsky_orban_viktor_heinz_christian_strache_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09cd47ba-fc8f-40b7-bc82-7cf3ec8449aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d948d77c-9ccc-4335-b8e6-a79a87c899e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_harald_vilimsky_orban_viktor_heinz_christian_strache_budapest","timestamp":"2019. május. 06. 14:49","title":"Bőrnadrágban kampányoló oroszbarát keményvonalassal is találkája van ma Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190507_Varga_Judit_allamtitkar_Facebook_hirdetesben_panaszkodik_a_Facebookra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b945d6-73dc-4359-9c5c-3d5c818b7994","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Varga_Judit_allamtitkar_Facebook_hirdetesben_panaszkodik_a_Facebookra","timestamp":"2019. május. 07. 11:37","title":"Varga Judit államtitkár nyolc beosztottjával Facebook-hirdetésben panaszkodik a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077a5f32-5892-4d22-87a9-8ba9f84a2431","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Béremelést kapnak a földi kiszolgálók.","shortLead":"Béremelést kapnak a földi kiszolgálók.","id":"20190506_Eldolt_nem_lesz_sztrajk_Ferihegyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=077a5f32-5892-4d22-87a9-8ba9f84a2431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39a9ca9-6885-4a08-9fd0-ef5bab38fcdd","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Eldolt_nem_lesz_sztrajk_Ferihegyen","timestamp":"2019. május. 06. 12:03","title":"Eldőlt, nem lesz sztrájk Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd85c82-fefa-4ec1-b1ff-232872edb6a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az okostelefon előtti időkben még nem hittük volna, hogy ma már kutatók fogják vizsgálni: milyen az, ha az emberek szoronganak attól, hogy lemerül a mobiltelefonjuk. A nomofóbia azért létező jelenség, mert a fél életünk rajta van a mobilunkon. ","shortLead":"Az okostelefon előtti időkben még nem hittük volna, hogy ma már kutatók fogják vizsgálni: milyen az, ha az emberek...","id":"20190506_Osszeomlik_a_napunk_ha_lemerul_az_okostelefonunk__a_nomofobia_letezo_szorongas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cd85c82-fefa-4ec1-b1ff-232872edb6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e19038a-686c-4725-96f1-57a4c7504fae","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Osszeomlik_a_napunk_ha_lemerul_az_okostelefonunk__a_nomofobia_letezo_szorongas","timestamp":"2019. május. 07. 07:40","title":"Összeomlik a napunk, ha lemerül az okostelefonunk – a nomofóbia létező szorongás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62471803-fc1f-4aa0-9d10-0c2c23743506","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Megszületett a brit monarchia hetedik trónörököse, de az alattvalóknak és a rajongóknak csak egy szűkszavú közleménnyel és a meghatottságtól kuncogó Harry herceggel kellett beérniük, Meghan Markle ugyanis – amennyire a titulusa engedi – magánügynek tekintette a szülést. Az elvárások ennek ellenére megtalálták. ","shortLead":"Megszületett a brit monarchia hetedik trónörököse, de az alattvalóknak és a rajongóknak csak egy szűkszavú közleménnyel...","id":"20190506_Sosem_fogjuk_megtudni_hogy_nezett_ki_Meghan_Markle_a_szules_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62471803-fc1f-4aa0-9d10-0c2c23743506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71f649a-a59a-4f38-b0b5-4b7d6df446e4","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Sosem_fogjuk_megtudni_hogy_nezett_ki_Meghan_Markle_a_szules_utan","timestamp":"2019. május. 06. 20:00","title":"Sosem fogjuk megtudni, hogy nézett ki Meghan Markle a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0daa631d-68e0-4207-9655-6ec831f127b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szél miatt gyorsan terjedt a tűz. ","shortLead":"A szél miatt gyorsan terjedt a tűz. ","id":"20190506_A_kikotoben_egett_porig_tobb_kirandulohajo_is_a_Fertotavon__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0daa631d-68e0-4207-9655-6ec831f127b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc7e1ba-58a2-43e3-9e32-07231059a709","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_A_kikotoben_egett_porig_tobb_kirandulohajo_is_a_Fertotavon__video","timestamp":"2019. május. 06. 15:45","title":"A kikötőben égett porig több hajó is a Fertő tavon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60dca184-cdaa-4f56-90a1-77bd1214b897","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban éjfél után is teljes volt a hangzavar az utcákon.","shortLead":"A városban éjfél után is teljes volt a hangzavar az utcákon.","id":"20190507_Zajongassal_tiltakoztak_az_isztambuliak_Erdogan_szavazatujraszamlaltatasa_ellen__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60dca184-cdaa-4f56-90a1-77bd1214b897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7016147-4eb6-41fe-976c-9dc6de159778","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Zajongassal_tiltakoztak_az_isztambuliak_Erdogan_szavazatujraszamlaltatasa_ellen__video","timestamp":"2019. május. 07. 10:23","title":"Zajongással tiltakoztak az isztambuliak Erdogan szavazat-újraszámláltatása ellen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf64878-06b7-41ac-b731-dd71d3f8e0be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közép- és az emelt szintű megoldásokat, valamint a feladatsort is mutatjuk. ","shortLead":"A közép- és az emelt szintű megoldásokat, valamint a feladatsort is mutatjuk. ","id":"20190507_magyarerettsegi_2019_hivatalos_megoldasok_feladatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf64878-06b7-41ac-b731-dd71d3f8e0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6ff88b-409b-4197-8ad9-ef55c39af25f","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_magyarerettsegi_2019_hivatalos_megoldasok_feladatok","timestamp":"2019. május. 07. 08:57","title":"Megjöttek a 2019-es magyarérettségi hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]