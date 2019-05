Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d51369b-f134-4178-8bee-f245bb09da45","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190522_Marabu_FekNyuz_Tessek_valasztani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d51369b-f134-4178-8bee-f245bb09da45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbeb66e0-1f98-43b7-b625-2695f70dd874","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Marabu_FekNyuz_Tessek_valasztani","timestamp":"2019. május. 22. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Tessék választani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b56e40-2add-474b-9203-306a85626773","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Sokan bíztak abban, hogy Trump büntetővámjai előnyös helyzetbe hozhatják az európai cégeket, de ez nem jött be- nyilatkozta a Kínában működő európai kereskedelmi kamara alelnöke a Deutsche Wellének. Charlotte Roule asszony egy felmérést ismertetett, amely 585 Kínában működő európai vállalat vezetőinek a véleményét foglalta össze a kereskedelmi háborúról és annak a globális gazdaságra gyakorolt hatásáról.","shortLead":"Sokan bíztak abban, hogy Trump büntetővámjai előnyös helyzetbe hozhatják az európai cégeket, de ez nem jött be...","id":"20190522_Az_europai_cegek_egyharmada_rafazik_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haborura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1b56e40-2add-474b-9203-306a85626773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c33dfb4-d9f3-4d28-8a42-dfe0ef1c4a99","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Az_europai_cegek_egyharmada_rafazik_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haborura","timestamp":"2019. május. 22. 13:24","title":"Az európai cégek egyharmada ráfázik az amerikai-kínai kereskedelmi háborúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljes gőzzel készül a generációváltásra a Sony, amit egy új videó is megerősít. ","shortLead":"Teljes gőzzel készül a generációváltásra a Sony, amit egy új videó is megerősít. ","id":"20190522_sony_playstation_5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4925799-bbd6-4384-b77a-3194aedb4ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_sony_playstation_5","timestamp":"2019. május. 22. 12:03","title":"Jött egy izgalmas videó, ami megmutatja, milyen gyors lesz a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4749a898-4419-4c06-aa8e-07130a1d6852","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem lesz olyan hatalmas a változás.","shortLead":"Nem lesz olyan hatalmas a változás.","id":"20190521_Kiderult_ki_lesz_a_Forma1_kommentatora_a_kozteven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4749a898-4419-4c06-aa8e-07130a1d6852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a033df-a95c-47fd-9102-a251e288d00c","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Kiderult_ki_lesz_a_Forma1_kommentatora_a_kozteven","timestamp":"2019. május. 21. 19:30","title":"Kiderült, ki lesz a Forma–1 kommentátora a köztévén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da493cf-c6ba-4a2c-bee3-245229e72571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem meglepő, hogy a két férfi semmit nem vitt el. ","shortLead":"Nem meglepő, hogy a két férfi semmit nem vitt el. ","id":"20190521_Meg_fel_sem_epult_a_haz_de_mar_betortek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8da493cf-c6ba-4a2c-bee3-245229e72571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11097731-89a1-4ca7-b095-3b6906bc1515","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Meg_fel_sem_epult_a_haz_de_mar_betortek","timestamp":"2019. május. 21. 17:19","title":"Még fel sem épült a fóti ház, de már betörtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hivatali visszaélés miatt emeltek vádat a volt rendőrtiszt ellen. ","shortLead":"Hivatali visszaélés miatt emeltek vádat a volt rendőrtiszt ellen. ","id":"20190522_Magannyomozoknak_adott_ki_informaciokat_vadat_emeltek_a_rendor_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06ab11a-97e9-42a7-ae42-7a73b3952f50","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Magannyomozoknak_adott_ki_informaciokat_vadat_emeltek_a_rendor_ellen","timestamp":"2019. május. 22. 11:20","title":"Magánnyomozóknak adott ki információkat, vádat emeltek a rendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem a Huawei az egyetlen szálka az amerikai kormányzat szemében a The New York Times friss információi szerint. ","shortLead":"Nem a Huawei az egyetlen szálka az amerikai kormányzat szemében a The New York Times friss információi szerint. ","id":"20190522_donald_trump_kereskedelmi_haboru_kina_huawei_hikvision","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c623d6d5-9d66-447a-ae35-c9b479e9ff71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_donald_trump_kereskedelmi_haboru_kina_huawei_hikvision","timestamp":"2019. május. 22. 08:33","title":"A Huawei után egy másik kínai céget is feketelistára rakhat Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyaralni menne, de a volt osztrák alkancellár korrupciós botránya után már nem bízik a lefoglalt szálláshelyben? Van néhány trükk, amelyekkel ellenőrizheti, hogy nyaralóját lehallgatják-e. ","shortLead":"Nyaralni menne, de a volt osztrák alkancellár korrupciós botránya után már nem bízik a lefoglalt szálláshelyben? Van...","id":"20190521_Tanuljon_Strache_hibajabol_igy_ellenorizheti_hogy_be_vane_kamerazva_az_Airbnbje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092e8f42-ddc6-4807-8813-39738e9b400a","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Tanuljon_Strache_hibajabol_igy_ellenorizheti_hogy_be_vane_kamerazva_az_Airbnbje","timestamp":"2019. május. 21. 11:51","title":"Ha ezt Strache előbb tudta volna: így ellenőrizheti, hogy be van-e kamerázva az Airbnb-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]