"Ilyen az, ha egy NER-lovag egyszer ráun valamire, és rásózza másra"

„Kényszerhelyzetben, de megszavaztam” – ismeri el Radócz Zoltán, szolnoki szocialista képviselő. Ha nem szavazza meg az egymilliárd forintot jócskán meghaladó kormányzati támogatást az önkormányzatnak, akkor akár le is húzhatná a rolót a helyi sport. A képviselő viszont úgy véli, hogy ennyi erővel minden város kaphatna számolatlanul közpénzt az egyesületei támogatására. Radócz Zoltánt a csütörtöki szolnoki közgyűlés után kerestük meg, miután a képviselők elé került a szolnoki vállalkozó, Nyerges Zsolt „ajándékának” a működtetése. Az ülésről a szoljon.hu számolt be.

Márciusban jelentette be Nyerges, hogy a városnak adja át azokat a sportlétesítményeket, klubokat, amelyeket eddig alapítványokon, cégeken keresztül maga a vállalkozó finanszírozott. A kosárlabdát már ősidők óta működtette Nyerges, aki maga is kosárlabdázott, majd az elmúlt évtizedben a focit, és a vízilabdát is magához vonta. Most így az átadással az önkormányzatra hárul ezeknek a működtetése, fenntartása is. A sportlétesítmények, és klubok átvételéről döntött a csütörtöki közgyűlés.

"Örömteli hír, hogy tárgyalásainkat követően a kormányzat, összességében 221 millió forintot biztosít számunkra a szolnoki vízilabda-uszoda és a futballstadion üzemeltetési feladataira. A fentieken túl a kormány a város feladatainak támogatására további egymilliárd-háromszázezer forint támogatást biztosított. Ebből az összegből támogatjuk a vízilabdát, a labdarúgást, valamint a kosárlabdát működtető cégeket, illetve a klubokon keresztül az utánpótlás csapatokat" – idézte a lap a szolnoki polgármestert, Szalay Ferencet.

A képviselők az utolsó pillanatban kapták meg az előterjesztést, délután már szavaztak is erről. Radócz Zoltán, a testület szocialista képviselője szerint vannak jó oldalai is ennek az átadásnak, mivel például, a sportlétesítményeket így a szolnokiak előtt is megnyithatják, korábban ez a vállalkozó engedélyével volt lehetséges. A képviselő szerint ezzel együtt átláthatóbbá is válhat így a létesítmények működése, ugyanakkor a finanszírozás terhét önállóan nem tudná viselni az önkormányzat, ezért is kap közel 1,3 milliárd forintot. „Ilyen az, ha egy NER-lovag egyszer ráun valamire, és rásózza másra” – tette hozzá Radócz Zoltán.