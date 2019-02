Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4103bca9-790e-4902-9bb9-44ed1fbbc280","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kósa Lajos anyja és testvére is egy újonnan alapított mezőgazdasági cég tulajdonosai között szerepel.","shortLead":"Kósa Lajos anyja és testvére is egy újonnan alapított mezőgazdasági cég tulajdonosai között szerepel.","id":"20190131_Gabonatermeszto_ceget_alapitott_Kosa_Lajos_anyja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4103bca9-790e-4902-9bb9-44ed1fbbc280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9926eaf3-4054-4983-b88d-9a7949dd3c7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Gabonatermeszto_ceget_alapitott_Kosa_Lajos_anyja","timestamp":"2019. január. 31. 15:12","title":"Gabonatermesztő céget alapított Kósa Lajos anyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b18cae-559e-47e9-b29a-4a13ea4644f6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"De úszott tovább, át a hányáson, a győzelemért.","shortLead":"De úszott tovább, át a hányáson, a győzelemért.","id":"20190201_Hosszu_Katinka_belehanyt_a_medencebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20b18cae-559e-47e9-b29a-4a13ea4644f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7484b8-aa73-4c04-9b55-a23709ff7024","keywords":null,"link":"/sport/20190201_Hosszu_Katinka_belehanyt_a_medencebe","timestamp":"2019. február. 01. 09:40","title":"Hosszú Katinka belehányt a medencébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f63b11-0d88-4b97-a47e-c96f8a430f8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung néhány nappal a barcelonai Mobile World Congress előtt, Londonban mutatja majd be az idei évre szánt csúcskészülékeit. Ezúttal a Galaxy S10+-ról láthatunk egy felvételt.","shortLead":"A Samsung néhány nappal a barcelonai Mobile World Congress előtt, Londonban mutatja majd be az idei évre szánt...","id":"20190131_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_foto_fenykep_androidos_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2f63b11-0d88-4b97-a47e-c96f8a430f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd706e00-7dcf-4168-8b58-eaa9be336a3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_foto_fenykep_androidos_okostelefon","timestamp":"2019. január. 31. 20:03","title":"Kiszivárgott fotón a Samsung 1 TB-os csúcsmobilja, a Galaxy S10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afde377-2781-4e2a-8368-8ee987d59c11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség halált okozó közveszély okozásával gyanúsítja a három fiút.","shortLead":"A rendőrség halált okozó közveszély okozásával gyanúsítja a három fiút.","id":"20190201_Itt_a_video_a_tizenevesekrol_akik_a_tuzet_okozhattak_a_Raday_utcai_kollegiumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4afde377-2781-4e2a-8368-8ee987d59c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb0951a-cc92-44c0-a2f8-631b39a27dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Itt_a_video_a_tizenevesekrol_akik_a_tuzet_okozhattak_a_Raday_utcai_kollegiumban","timestamp":"2019. február. 01. 15:06","title":"Itt a videó a tizenévesekről, akik a tüzet okozhatták a Ráday utcai kollégiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6788ea-d517-476b-9da5-ddf3299e0f55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggódik a Magyar Nemzeti Bank a forintosított deviza-jelzáloghitelek miatt.","shortLead":"Aggódik a Magyar Nemzeti Bank a forintosított deviza-jelzáloghitelek miatt.","id":"20190201_Baj_lehet_ha_ujra_noni_kezd_a_forintositott_devizahitelek_torlesztoreszlete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6788ea-d517-476b-9da5-ddf3299e0f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6e815e-b48c-42c5-bd67-6ad421007e19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Baj_lehet_ha_ujra_noni_kezd_a_forintositott_devizahitelek_torlesztoreszlete","timestamp":"2019. február. 01. 12:27","title":"Baj lehet, ha újra nőni kezd a forintosított devizahitelek törlesztőrészlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee122edb-e0db-4209-b05a-5c6d382a5475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index úgy tudja, két mátészalkai tűzoltó szenvedett égési sérüléseket. Az ügyben hírzárlatot rendeltek el, a dolgozókat pedig azzal fenyegették meg, hogy aki beszél, az repül.","shortLead":"Az Index úgy tudja, két mátészalkai tűzoltó szenvedett égési sérüléseket. Az ügyben hírzárlatot rendeltek el...","id":"20190131_Index_megegetett_ket_tuzolto_a_rossz_ruhaja_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee122edb-e0db-4209-b05a-5c6d382a5475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1949bdcb-bd26-451d-a4ca-8c8b4c80f749","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Index_megegetett_ket_tuzolto_a_rossz_ruhaja_miatt","timestamp":"2019. január. 31. 15:45","title":"Megégett két tűzoltó a rossz ruhája miatt Szabolcs megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2472435c-79a6-4a95-947a-76a1303beec5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rájöttek az MLSZ-nél, hogy a piaci bevételek felé kellene terelni a magyar focit. Azért 2030-ig így is az állam tarthatja el a labdarúgást.","shortLead":"Rájöttek az MLSZ-nél, hogy a piaci bevételek felé kellene terelni a magyar focit. Azért 2030-ig így is az állam...","id":"20190201_MLSZ_2030ra_a_magyar_focinak_el_kell_tudnia_tartania_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2472435c-79a6-4a95-947a-76a1303beec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a681ec-9d7b-4063-a4a3-c61ee59215d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_MLSZ_2030ra_a_magyar_focinak_el_kell_tudnia_tartania_magat","timestamp":"2019. február. 01. 10:00","title":"MLSZ: 2030-ra a magyar focinak el kell tudnia tartania magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09484b88-9ea8-465d-b783-7d134b9d2175","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresztes László Lóránt egy 2009-es Nissan J10 Qashqai-al lett gazdagabb, a feleségével közös számlája apadt.","shortLead":"Keresztes László Lóránt egy 2009-es Nissan J10 Qashqai-al lett gazdagabb, a feleségével közös számlája apadt.","id":"20190131_Keresztes_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09484b88-9ea8-465d-b783-7d134b9d2175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4090711-5e0e-4a36-8501-bed0feb0231c","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Keresztes_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. január. 31. 21:50","title":"Az LMP társelnöke kötött egy Fundamenta szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]