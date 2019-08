Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba067fbf-4f3f-489a-ae68-480014f80925","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A világhírű amerikai zenész két közösségi éttermet is üzemeltet, ahol nincs konkrét ára a napi menünek. S ha valakinek egy árva petákja sincs az ebédre, az is jóllakhat. \r

\r

","shortLead":"A világhírű amerikai zenész két közösségi éttermet is üzemeltet, ahol nincs konkrét ára a napi menünek. S ha valakinek...","id":"20190813_A_Lelek_Konyhaja__a_hazigazda_Jon_Bon_Jovi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba067fbf-4f3f-489a-ae68-480014f80925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c909f1e-4771-474a-9644-57557f17e8f5","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_Lelek_Konyhaja__a_hazigazda_Jon_Bon_Jovi","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:25","title":"A Lélek Konyhája – a házigazda Jon Bon Jovi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő arra született, hogy anyává váljon. A Nők gyermek nélkül című interjúkötetben 18 nő történetét olvashatjuk – a könyvből most Bocskor Bíborka énekesnő szerkesztett történetét közöljük.","shortLead":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő...","id":"20190814_Nok_gyermek_nelkul_gyermektelenseg_endometriozis_Tanacs_Eszter_konyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7757b87c-a4c1-4a58-a016-d9d5ec18c929","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190814_Nok_gyermek_nelkul_gyermektelenseg_endometriozis_Tanacs_Eszter_konyv","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:30","title":"Van, aki azt hiszi, azért nincs gyerek, mert nem akarsz az életedben teret engedni neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"MTI","category":"elet","description":" Az idei első félévben globálisan több megbetegedést regisztráltak, mint bármikor az elmúlt tizenhárom év hasonló időszakában.\r

","shortLead":" Az idei első félévben globálisan több megbetegedést regisztráltak, mint bármikor az elmúlt tizenhárom év hasonló...","id":"20190813_Emberek_millioi_vannak_veszelyben_vilagszerte_jelentosen_emelkedett_a_kanyaros_megbetegedesek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4bc4e7-7349-4a33-9bde-06316e7af7fb","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Emberek_millioi_vannak_veszelyben_vilagszerte_jelentosen_emelkedett_a_kanyaros_megbetegedesek_szama","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:35","title":"\"Emberek milliói vannak veszélyben\": világszerte jelentősen emelkedett a kanyarós megbetegedések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyi szocialista szerint a csepeli önkormányzat hűtlen kezelést követhetett el.","shortLead":"Egy helyi szocialista szerint a csepeli önkormányzat hűtlen kezelést követhetett el.","id":"20190812_Feljelentest_tettek_a_Nemeth_Szilard_matricas_ingyen_sorok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9d347e-ba5d-4e3b-9226-5b6a1aab534a","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Feljelentest_tettek_a_Nemeth_Szilard_matricas_ingyen_sorok_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 18:13","title":"Feljelentést tettek a Németh Szilárd-matricás ingyensörök miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db0c5a7-fea2-4261-8406-1b65ab9fac97","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan vékony \"okos\" filmréteget fejlesztettek ki kínai és amerikai tudósok, amely fényesen világít, és színét is változtatja a sötétben, ha megvilágítják. A találmányt a közúti közlekedésben az útjelzéseknél lehet felhasználni, de reklámcélra sem utolsó.","shortLead":"Olyan vékony \"okos\" filmréteget fejlesztettek ki kínai és amerikai tudósok, amely fényesen világít, és színét is...","id":"20190813_szinvalto_filmreteg_kozlekedesi_tablak_hirdetotablak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9db0c5a7-fea2-4261-8406-1b65ab9fac97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58047c46-2527-419e-8f71-7a55fe0314cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_szinvalto_filmreteg_kozlekedesi_tablak_hirdetotablak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:03","title":"A tudósok megcsinálták a vékony és okos réteget, ami csodát tehet az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, az Osztrák Szabadságpárt a szerencsejátékbizniszben is rendesen összesározta magát. ","shortLead":"Úgy tűnik, az Osztrák Szabadságpárt a szerencsejátékbizniszben is rendesen összesározta magát. ","id":"20190813_Most_egy_ujabb_korrupcios_ugyben_volt_hazkutatas_Strachenal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaff4523-0990-4eca-97dd-0e6370991c6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Most_egy_ujabb_korrupcios_ugyben_volt_hazkutatas_Strachenal","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:51","title":"Most egy újabb korrupciós ügyben volt házkutatás Strachénál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több-busznyi rohamrendőr érkezett kedden a hongkongi repülőtér azon szárnyához, amelyet már napok óta megszállva tartanak a demokratikus jogok védelmét követelő tüntetők. A világ egyik legforgalmasabb légikikötője már második napja csak komoly fennakadásokkal működik, több száz járat indulását törölték. Kínában már a beavatkozás elkerülhetetlenségéről beszélnek.","shortLead":"Több-busznyi rohamrendőr érkezett kedden a hongkongi repülőtér azon szárnyához, amelyet már napok óta megszállva...","id":"20190813_Osszecsapas_fele_halad_a_hongkongi_valsag__rohamrendorok_a_repteren_Kina_fenyeget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2a940f-9afc-47aa-8325-1e879e4f4143","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Osszecsapas_fele_halad_a_hongkongi_valsag__rohamrendorok_a_repteren_Kina_fenyeget","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:00","title":"Összecsapás felé halad a hongkongi válság – rohamrendőrök a reptéren, Kína fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16f2b19-3e58-4207-a0be-188d6e721762","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány YouTuber olyan próbának vetette alá a Galaxy S10 Plust, melyben a legendás Nokia 3310-essel kellett megmérkőznie. A tortúrából előbbi került ki győztesen, de nem azért, mert gyorsabb volt nála.","shortLead":"Néhány YouTuber olyan próbának vetette alá a Galaxy S10 Plust, melyben a legendás Nokia 3310-essel kellett...","id":"20190813_nokia_3310_samsung_galaxy_s10_plus_torturateszt_toresteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c16f2b19-3e58-4207-a0be-188d6e721762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1063b3-8fc8-4f36-8d09-cffbfeb93c0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_nokia_3310_samsung_galaxy_s10_plus_torturateszt_toresteszt","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:03","title":"Emlékszik még az elpusztíthatatlan Nokia 3310-re? Legyőzték, van nála strapabíróbb mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]