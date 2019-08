Az erdők méretével is sereghajtó Magyarország az EU-ban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy személyautó lesodródott az útról és az árokba csapódott Salgótarján és Vizslás-Újlakpuszta között. ","shortLead":"Egy személyautó lesodródott az útról és az árokba csapódott Salgótarján és Vizslás-Újlakpuszta között. ","id":"20190815_Halalos_baleset_miatt_zartak_le_a_21es_utat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf90051-a671-4cf1-a90d-7270e3815fbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Halalos_baleset_miatt_zartak_le_a_21es_utat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 13:53","title":"Halálos baleset miatt zárták le a 21-es utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az augusztusi mérések szerint a Jobbik és az MSZP is minimálisan növelte táborát, a Momentum stagnál. Érdekesség, hogy a Fidesznek még az országosnál is nagyobb előnye van, Budapesten viszont az ellenzék megelőzi a kormánypártot. ","shortLead":"Az augusztusi mérések szerint a Jobbik és az MSZP is minimálisan növelte táborát, a Momentum stagnál. Érdekesség...","id":"20190815_Zavecz_Hullamzik_a_Fidesz_a_DK_a_legerosebb_ellenzeki_part","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f98ac12-47b6-4ddd-b55e-97c53d73f7f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Zavecz_Hullamzik_a_Fidesz_a_DK_a_legerosebb_ellenzeki_part","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:27","title":"Závecz: hullámzik a Fidesz, a DK a legerősebb ellenzéki párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram egy új funkciót élesített, amivel megmutathatjuk a rendszernek, mely posztok tartalmaznak hamis információt.","shortLead":"Az Instagram egy új funkciót élesített, amivel megmutathatjuk a rendszernek, mely posztok tartalmaznak hamis...","id":"20190816_instagram_kamu_poszt_hamis_informacio_jelentese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d77b3c-b2c9-496f-a684-69e8638e528c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_instagram_kamu_poszt_hamis_informacio_jelentese","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:03","title":"Nekimegy az Instagram a kamu posztoknak, a felhasználók segítségét kérik hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0005a4f3-2f9e-4ea6-9f42-8dfe76cd8bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Berúgta az ajtót a klímaváltozás: az északi sarkkör közelében található Markusvinsa településen 34,8 fokot mértek a szakemberek júliusban.","shortLead":"Berúgta az ajtót a klímaváltozás: az északi sarkkör közelében található Markusvinsa településen 34,8 fokot mértek...","id":"20190816_eszaki_sarkkor_globalis_felmelegedes_markusvinsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0005a4f3-2f9e-4ea6-9f42-8dfe76cd8bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bdd023-0b0b-4fc8-bf7e-f80e2a092b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_eszaki_sarkkor_globalis_felmelegedes_markusvinsa","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:33","title":"Szinte hihetetlen értéket, közel 35 fokot mértek az északi sarkkörnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297c5048-ba3b-4dd6-8db9-fd7d090a4581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember már hazamehetett, a másik két utast pedig rövidesen kiengedik a kórházból.","shortLead":"Egy ember már hazamehetett, a másik két utast pedig rövidesen kiengedik a kórházból.","id":"20190815_Valsagos_allapotban_van_a_stuttgarti_buszbaleset_legsulyosabb_magyar_serultje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=297c5048-ba3b-4dd6-8db9-fd7d090a4581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85107152-1a67-4dce-aaf3-4bb172f4021f","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Valsagos_allapotban_van_a_stuttgarti_buszbaleset_legsulyosabb_magyar_serultje","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:44","title":"Válságos állapotban van a stuttgarti buszbaleset legsúlyosabb magyar sérültje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d723e8-4755-4bbb-bff9-ea47e7dde4b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem tudták megállapítani a halála pontos okát.","shortLead":"Még nem tudták megállapítani a halála pontos okát.","id":"20190815_Meghalt_egy_idos_ferfi_egy_Slipknotkoncerten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08d723e8-4755-4bbb-bff9-ea47e7dde4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c731ee-bf5e-42da-a77a-4c063627eb6e","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Meghalt_egy_idos_ferfi_egy_Slipknotkoncerten","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:41","title":"Meghalt egy idős férfi egy Slipknot-koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5926bf08-afbb-4b7d-97b9-efc02607cdac","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A magyarok még mindig inkább itthon üdülnek.","shortLead":"A magyarok még mindig inkább itthon üdülnek.","id":"20190815_turizmus_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5926bf08-afbb-4b7d-97b9-efc02607cdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149eadfb-9c38-48fd-80e0-2f6ae7edafce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_turizmus_statisztika","timestamp":"2019. augusztus. 15. 07:13","title":"Annyira pörög a turizmus, több helyen besokalltak a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c592c359-594d-4781-be8a-3d46d01e9337","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világot beterítő mikroműanyagok nem mind ugyanolyanok, de mindenhol megtalálhatók. ","shortLead":"A világot beterítő mikroműanyagok nem mind ugyanolyanok, de mindenhol megtalálhatók. ","id":"20190814_Sarki_jegtablakba_lefurva_is_talaltak_mikromuanyagokat_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c592c359-594d-4781-be8a-3d46d01e9337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c01c4b-6a27-49c6-bd3d-170d36284569","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_Sarki_jegtablakba_lefurva_is_talaltak_mikromuanyagokat_kutatok","timestamp":"2019. augusztus. 14. 21:03","title":"Sarki jégtáblákba lefúrva is találtak mikroműanyagokat kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]