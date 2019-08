Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klubot kizárták az NB II-ből, pedig hat meccset már lejátszott a csapat az idei sorozatban.","shortLead":"A klubot kizárták az NB II-ből, pedig hat meccset már lejátszott a csapat az idei sorozatban.","id":"20190829_Becsapodassal_ert_vege_a_balmazujvarosi_foci_melyrepulese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdfb8d3-2dfa-4676-8289-d0f8000f8c6f","keywords":null,"link":"/sport/20190829_Becsapodassal_ert_vege_a_balmazujvarosi_foci_melyrepulese","timestamp":"2019. augusztus. 29. 19:25","title":"Becsapódással ért véget a balmazújvárosi foci mélyrepülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"A lehető legkényesebb pillanatban tette zárójelbe a Brexit-folyamatot eddig is megnehezítő brit parlamentet Boris Johnson. A brit közélet a demokrácia elárulásáról beszél a politikailag aljas, jogilag azonban nehezen támadható lépés után.","shortLead":"A lehető legkényesebb pillanatban tette zárójelbe a Brexit-folyamatot eddig is megnehezítő brit parlamentet Boris...","id":"20190828_boris_johnson_brexit_parlament_felfuggesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63047b7f-5259-4f34-88bf-8131706aa5eb","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_boris_johnson_brexit_parlament_felfuggesztese","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:05","title":"A tökéletes bűntény Londonban: így puccsolta meg Boris Johnson a brit parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae258a7-41c6-4701-9bea-07fc4b3656b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney új, floridai parkjában olyan kóláspalackok is kaphatók, amiket a Csillagok háborújában látott gránátokról mintáztak. Most úgy tűnik, ez annyira nem volt jó ötlet.","shortLead":"A Disney új, floridai parkjában olyan kóláspalackok is kaphatók, amiket a Csillagok háborújában látott gránátokról...","id":"20190829_coca_cola_star_wars_udito_galaxy_edge_disneyland_tsa_repulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ae258a7-41c6-4701-9bea-07fc4b3656b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf1e48f-d927-4304-acff-7dd35fc5b332","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_coca_cola_star_wars_udito_galaxy_edge_disneyland_tsa_repulo","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:03","title":"Tilos repülőre vinni a Coca-Cola új, Star Wars-os üdítőit, mert úgy néznek ki, mint a gránátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e9cadd-59e2-4491-8a2a-f7e9383e6c60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Itthon nem kaptak neki focicipőt, egy belga raktárig kellett menni ahhoz, hogy legyen miben pályára lépnie Eduvie Ikobának.","shortLead":"Itthon nem kaptak neki focicipőt, egy belga raktárig kellett menni ahhoz, hogy legyen miben pályára lépnie Eduvie...","id":"20190828_A_Zalaegerszeg_50es_labu_focistajanak_kulfoldrol_kellett_cipot_hozatni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e9cadd-59e2-4491-8a2a-f7e9383e6c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f69122f-7aa2-4c2e-8c00-8fa9bd735133","keywords":null,"link":"/sport/20190828_A_Zalaegerszeg_50es_labu_focistajanak_kulfoldrol_kellett_cipot_hozatni","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:55","title":"A Zalaegerszeg 50-es lábú focistájának külföldről kellett cipőt hozatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zalaegerszegi díszpolgár, eredetileg damaszkuszi születésű Alotti Nasri nem tudja elfogadni, hogy a kórházában egyre rosszabbak a körülmények. A kórház szerint a vádak nem igazak.","shortLead":"A zalaegerszegi díszpolgár, eredetileg damaszkuszi születésű Alotti Nasri nem tudja elfogadni, hogy a kórházában egyre...","id":"20190829_A_birosagon_majd_kitalalok_egy_kegyes_hazugsagot__felmondott_egy_orvos_egy_korhazi_halaleset_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea85ed7-0831-4a66-a6ed-f692d550ab14","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_A_birosagon_majd_kitalalok_egy_kegyes_hazugsagot__felmondott_egy_orvos_egy_korhazi_halaleset_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:02","title":"\"A bíróságon majd kitalálok egy kegyes hazugságot\" – felmondott egy orvos egy kórházi haláleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e5e790-2545-43c6-ae59-2ac68011800c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Milyen parányi újítást vezethetnek be az álláskeresők az interjúkra való felkészülésben, amelynek hatására jobban teljesítenek majd, és nagyobb eséllyel szerezhetik meg álmaik munkáját?","shortLead":"Milyen parányi újítást vezethetnek be az álláskeresők az interjúkra való felkészülésben, amelynek hatására jobban...","id":"20190828_Igy_novelhetjuk_sikerunk_eselyet_az_allasinterjun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0e5e790-2545-43c6-ae59-2ac68011800c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d7a68c-75c2-4c75-89f6-3cefdc5a656b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190828_Igy_novelhetjuk_sikerunk_eselyet_az_allasinterjun","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:15","title":"Ezzel az aprósággal növelhetjük sikerünk esélyét az állásinterjún","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök levélben köszönte meg Salvini munkáját.","shortLead":"A miniszterelnök levélben köszönte meg Salvini munkáját.","id":"20190829_orban_viktor_matteo_salvini_olasz_kormanyvalsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91abd24-caa3-478f-87a9-87777b087702","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_orban_viktor_matteo_salvini_olasz_kormanyvalsag","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:41","title":"Orbán Salvininek: Harcostársként tekintünk önre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40abc8aa-e5d0-49be-9401-18f20510f1f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyfajta internetes tornádóként söpört végig a minap, hogy Siófokon önkormányzati képviselő – és újra az lenne – Safar Ahmed.","shortLead":"Egyfajta internetes tornádóként söpört végig a minap, hogy Siófokon önkormányzati képviselő – és újra az lenne – Safar...","id":"20190828_Safar_Ahmed_a_Fidesz_politikusa_Az_illegalis_bevandorlassal_kapcsolatban_osztom_a_kormany_allaspontjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40abc8aa-e5d0-49be-9401-18f20510f1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d593b2-7df8-4eb1-a846-eac69ea5f1b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Safar_Ahmed_a_Fidesz_politikusa_Az_illegalis_bevandorlassal_kapcsolatban_osztom_a_kormany_allaspontjat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:57","title":"Safar Ahmed, a Fidesz politikusa: Az illegális bevándorlással kapcsolatban osztom a kormány álláspontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]