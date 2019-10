Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyíregyházi Hotel Sóstóra a kormány és a város dobta össze a pénzt, de 10 évig Mészáros Lőrinc érdekeltsége fogja üzemeltetni. ","shortLead":"A nyíregyházi Hotel Sóstóra a kormány és a város dobta össze a pénzt, de 10 évig Mészáros Lőrinc érdekeltsége fogja...","id":"20191007_meszaros_lorinc_hunguest_hotels_nyiregyhaza_sostogyogyfurdo_szalloda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e878d7d2-1765-4995-a083-7fd3f1d6c5fe","keywords":null,"link":"/kkv/20191007_meszaros_lorinc_hunguest_hotels_nyiregyhaza_sostogyogyfurdo_szalloda","timestamp":"2019. október. 07. 19:08","title":"Hamarosan megnyílik Mészáros új szállodája, amelybe egy fillért sem tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy hetet adott a brit miniszterelnöknek a Brexit-vita megoldására az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő finn kollégája. ","shortLead":"Egy hetet adott a brit miniszterelnöknek a Brexit-vita megoldására az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő finn...","id":"20191006_boris_johnson_brit_miniszterelnok_brexit_antti_rinne_finnorszag_eu_soros_elnokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5b216a-39c9-49e9-a0a8-4dcb739cafe3","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_boris_johnson_brit_miniszterelnok_brexit_antti_rinne_finnorszag_eu_soros_elnokseg","timestamp":"2019. október. 06. 17:49","title":"Egy hetet kapott Johnson a Brexit-megoldásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438084a6-5496-4749-9ffa-2028a2270568","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony időjárásra kell készülni: a hideg hétkezdet után melegszik az idő, többfelé 20 fok körüli maximumok is lehetnek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. ","shortLead":"Változékony időjárásra kell készülni: a hideg hétkezdet után melegszik az idő, többfelé 20 fok körüli maximumok is...","id":"20191006_idojaras_elorejelzes_meteorologia_fagy_napsutes_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=438084a6-5496-4749-9ffa-2028a2270568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d210e0a5-42d0-4eca-8c61-660575f8731d","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_idojaras_elorejelzes_meteorologia_fagy_napsutes_eso","timestamp":"2019. október. 06. 20:45","title":"Fagy, napsütés, eső – lesz minden a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b6ffc2-085b-4f1f-9c31-f03f8cd66e6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit részecskegyorsító technológiája segíthet megfejteni egy 2000 éve, a Vezúv kitörésekor elszenesedett római kori papirusztekercs tartalmát.","shortLead":"Egy brit részecskegyorsító technológiája segíthet megfejteni egy 2000 éve, a Vezúv kitörésekor elszenesedett római kori...","id":"20191007_herculaneium_2000_eves_papirusztekercsek_titka_vezuv_kitorese_romai_kor_diamond_light_source_reszecskegyorsito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b6ffc2-085b-4f1f-9c31-f03f8cd66e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de36cda2-daa7-4f93-9a16-e252097f1c96","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_herculaneium_2000_eves_papirusztekercsek_titka_vezuv_kitorese_romai_kor_diamond_light_source_reszecskegyorsito","timestamp":"2019. október. 07. 08:33","title":"Végre fény derül a 2000 éves papirusztekercsek titkára, egy részecskegyorsító segíthet megfejteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0384d8-7ba2-40a2-9e05-5e228645261b","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Időnk jelentős részét a munkahelyünkön töltjük, ezért korántsem mindegy, hogy ott milyen környezet vagy általános közhangulat vár ránk nap mint nap. Hogyan birkózzunk meg a folyamatos stresszel, vagy szélsőséges esetben hogyan kerüljük el az ezt követő depressziót, hogyan ne váljunk a munkánk rabjává? Cikkünkben ennek járunk utána.\r

","shortLead":"Időnk jelentős részét a munkahelyünkön töltjük, ezért korántsem mindegy, hogy ott milyen környezet vagy általános...","id":"remotivextra_20191008_stressz_munkahely_depresszio_tippek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb0384d8-7ba2-40a2-9e05-5e228645261b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961be47-255a-407f-b351-abdfee97d42b","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20191008_stressz_munkahely_depresszio_tippek","timestamp":"2019. október. 08. 07:30","title":"Stressz a munkahelyen: hogy kerüljük el, hogy bánjunk el vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"d2862092-55ac-459b-82fa-75b598a29185","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"3ec470ae-f82d-4f65-85a4-00588f57ef77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a győri MSZP a helyi Jobbik ellenzékrobbantó magánakciójára. Volt már arra példa, hogy egy helyi jobbikos a Fideszben látta meg a kiutat.","shortLead":"Reagált a győri MSZP a helyi Jobbik ellenzékrobbantó magánakciójára. Volt már arra példa, hogy egy helyi jobbikos...","id":"20191008_A_gyori_MSZP_a_Jobbikpalfordulasro_Borkai_fiukat_is_vett_maganak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ec470ae-f82d-4f65-85a4-00588f57ef77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa3f0ae-67c1-4087-bd1b-2c4c8d51e997","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_A_gyori_MSZP_a_Jobbikpalfordulasro_Borkai_fiukat_is_vett_maganak","timestamp":"2019. október. 08. 13:34","title":"A győri MSZP a Jobbik pálfordulásáról: Úgy tűnik, Borkai fiúkat is vett magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcb75e1-bab8-472c-bee1-d756d0f2098a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy lélekjelenlétét megőrző repülőtéri alkalmazottnak köszönhető, hogy nem okozott különösebb bajt a chicagói O’Hare repülőtéren elszabadult ételszállító autó. Az egyelőre nem derült ki, hogy kinek a hibájából kelt önálló életre a jármű. A küzdelmet egy irodából videóra is vették. ","shortLead":"Egy lélekjelenlétét megőrző repülőtéri alkalmazottnak köszönhető, hogy nem okozott különösebb bajt a chicagói O’Hare...","id":"20191006_Igy_szabadult_el_egy_etelszallito_auto_a_chicagoi_repuloteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfcb75e1-bab8-472c-bee1-d756d0f2098a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4025497a-f78d-42df-b7a3-816e1e3bca71","keywords":null,"link":"/elet/20191006_Igy_szabadult_el_egy_etelszallito_auto_a_chicagoi_repuloteren","timestamp":"2019. október. 06. 15:22","title":"Így szabadult el egy ételszállító autó a chicagói repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövőre utólag beszerelik a 3-as metrókban a klímaberendezést, ígérte meg a főpolgármester, aki szerint lesz rá fedezet, ugyanis a 2006 előtti Alstom-szerződésekből mintegy 36 milliárd forintot pereltek vissza.","shortLead":"Jövőre utólag beszerelik a 3-as metrókban a klímaberendezést, ígérte meg a főpolgármester, aki szerint lesz rá fedezet...","id":"20191007_tarlos_istvan_3as_metro_legkondicionalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2993c0-645f-460f-9ff0-d19518a671b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_tarlos_istvan_3as_metro_legkondicionalo","timestamp":"2019. október. 07. 10:49","title":"Tarlós kimondta: jövőre légkondis lesz a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]