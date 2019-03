Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5b945c6-4542-4989-a7d6-aae656f2396c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ezt szabályozó törvény ugyanis azt mondja ki, a fizetések az aktuális átlagkereset hatszorosát teszik ki alapesetben. Az pedig lényegesen nőtt.","shortLead":"Az ezt szabályozó törvény ugyanis azt mondja ki, a fizetések az aktuális átlagkereset hatszorosát teszik ki...","id":"20190308_Majdnem_200_ezerrel_emelkedett_a_miniszterek_fizetese_marciustol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5b945c6-4542-4989-a7d6-aae656f2396c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899051ab-9489-4cbc-9ede-78e0a6a4b46b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Majdnem_200_ezerrel_emelkedett_a_miniszterek_fizetese_marciustol","timestamp":"2019. március. 08. 19:42","title":"Majdnem 200 ezerrel emelkedett a miniszterek fizetése márciustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6dab7b-8bca-4d1c-8f71-7a312dd1fe27","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A pórázon vezetett kutyák sétáltatása növelheti a csonttörés kockázatát az idős embereknél – figyelmeztetnek a Pennsylvaniai Egyetem kutatói. Sajnos a csípőcsonttörés a leggyakoribb.","shortLead":"A pórázon vezetett kutyák sétáltatása növelheti a csonttörés kockázatát az idős embereknél – figyelmeztetnek...","id":"20190309_kutyasetaltatas_csonttores_kockazata_idos_embereknel_csipocsonttores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad6dab7b-8bca-4d1c-8f71-7a312dd1fe27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd421b07-bf87-40cd-9b37-7328a5b6b9fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_kutyasetaltatas_csonttores_kockazata_idos_embereknel_csipocsonttores","timestamp":"2019. március. 09. 18:03","title":"Meglepő adattal álltak elő kutatók a kutyasétáltatás veszélyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1d0627-61a4-43bc-8a74-8c1593ea691b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömegek tüntettek Spanyolországban nőnap alkalmából, egyenlő társadalmi jogokat követeltek. 6 millió női dolgozó állt le a munkával pénteken.","shortLead":"Tömegek tüntettek Spanyolországban nőnap alkalmából, egyenlő társadalmi jogokat követeltek. 6 millió női dolgozó állt...","id":"20190309_Kozel_400_ezer_no_tuntetett_Madridban_nonapkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e1d0627-61a4-43bc-8a74-8c1593ea691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61d89aa-8249-4f7f-9c26-946a3d323f87","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_Kozel_400_ezer_no_tuntetett_Madridban_nonapkor","timestamp":"2019. március. 09. 15:36","title":"Közel 400 ezer nő tüntetett Madridban nőnapkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96aea9e-2fbd-4714-82d4-03b316299c07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most videóban mondja el, hogy erősebb volt, mint a tüdőgyulladása.","shortLead":"Most videóban mondja el, hogy erősebb volt, mint a tüdőgyulladása.","id":"20190309_Whoopi_Goldberg_nagyon_kozel_jart_a_halalhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d96aea9e-2fbd-4714-82d4-03b316299c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db0b0c8-2c30-4f50-b403-ccc5c9c30816","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Whoopi_Goldberg_nagyon_kozel_jart_a_halalhoz","timestamp":"2019. március. 09. 10:48","title":"Whoopi Goldberg nagyon közel járt a halálhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac56bf7-5ac5-4187-8708-a8c94a55038a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat a saját kutyáját sétáltatta, mindketten súlyosan megsérültek. ","shortLead":"Az áldozat a saját kutyáját sétáltatta, mindketten súlyosan megsérültek. ","id":"20190308_Keritesen_atszoko_kutya_tamadt_egy_idos_ferfira_Szombathelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ac56bf7-5ac5-4187-8708-a8c94a55038a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a08aa0a-f153-4ca0-b0bc-4e5d2eb61526","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Keritesen_atszoko_kutya_tamadt_egy_idos_ferfira_Szombathelyen","timestamp":"2019. március. 08. 21:04","title":"Kerítésen átszökő kutya támadt egy idős férfira Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70e72c3-0e39-4411-8b19-8984ae47ebc9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1500 méteren már a döntő előtt kizárták, 500 méteren rosszul rajtolt a döntőben, így onnan azért zárták ki.","shortLead":"1500 méteren már a döntő előtt kizárták, 500 méteren rosszul rajtolt a döntőben, így onnan azért zárták ki.","id":"20190309_Ket_dontot_is_kizarassal_bukott_Liu_Shaolin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f70e72c3-0e39-4411-8b19-8984ae47ebc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb465c1-c5b6-4b3a-9c23-3f26bc40e3ed","keywords":null,"link":"/sport/20190309_Ket_dontot_is_kizarassal_bukott_Liu_Shaolin","timestamp":"2019. március. 09. 16:55","title":"Két döntőt is kizárással bukott Liu Shaolin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este tűnt el, már csak a holttestét találták meg.","shortLead":"Péntek este tűnt el, már csak a holttestét találták meg.","id":"20190309_Megoltek_egy_oteves_kislanyt_Szekszardon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e8230a-377f-4b88-b652-42d39ef5ff48","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Megoltek_egy_oteves_kislanyt_Szekszardon","timestamp":"2019. március. 09. 13:24","title":"Megöltek egy ötéves kislányt Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c319d8-42be-4e22-ae81-aea6543046a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan próbálták már meg megcsinálni az iMessage androidos verzióját, most azonban úgy tűnik, az AirMessage-nek sikerült úgy, hogy az még biztonságos is legyen.","shortLead":"Sokan próbálták már meg megcsinálni az iMessage androidos verzióját, most azonban úgy tűnik, az AirMessage-nek sikerült...","id":"20190308_android_imessage_airmessage_uzenetkuldes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c319d8-42be-4e22-ae81-aea6543046a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85b5bc2-d120-44b2-a7d3-2dc36f69735c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_android_imessage_airmessage_uzenetkuldes","timestamp":"2019. március. 08. 15:03","title":"Androidosok is használhatják az iPhone-ok egyik kedvenc funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]