[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kormányhivatali változások jönnek, orosz pénzek a brit konzervatívoknál és menekülő elnök Bolíviában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kormányhivatali változások jönnek, orosz pénzek a brit konzervatívoknál és menekülő elnök Bolíviában. Ez a hvg360...","id":"20191112_Radar360_Meszaros_valtoztat_az_energiapiacon_Gyurcsany_youtuber_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ae6c51-5b61-4c92-bfc6-1015cd3efbea","keywords":null,"link":"/360/20191112_Radar360_Meszaros_valtoztat_az_energiapiacon_Gyurcsany_youtuber_lett","timestamp":"2019. november. 12. 08:00","title":"Radar360: Mészáros változtat az energiapiacon, Gyurcsány youtuber lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy \"furcsa\", szokatlanul nagy állat mumifikált tetemét találták meg ásatások során egyiptomi régészek a Kairótól délre fekvő, nekropoliszáról és lépcsős piramisáról híres Szakkarában.","shortLead":"Egy \"furcsa\", szokatlanul nagy állat mumifikált tetemét találták meg ásatások során egyiptomi régészek a Kairótól délre...","id":"20191112_egyiptom_szakkara_nagy_mumia_allat_mumifikalt_teteme_dns_vizsgalat_oroszlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9bbbf8-5c26-4916-a5b4-a1b135e424b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_egyiptom_szakkara_nagy_mumia_allat_mumifikalt_teteme_dns_vizsgalat_oroszlan","timestamp":"2019. november. 12. 19:03","title":"Egy szokatlanul nagy állat múmiájára bukkantak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4769b15c-c640-48f7-a9ee-bea5d3e37e25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Furcsa helyzetekhez vezetett – és sejthetően vezet majd – a képviselő-testületben kialakult szavazategyenlőség Soroksáron: az ellenzéki képviselők rögtön az alakuló ülésén megmutatták a Fidesz támogatta polgármesternek, hogy mire számíthat. És a legfontosabb pozíciókról még csak ezután döntenek. ","shortLead":"Furcsa helyzetekhez vezetett – és sejthetően vezet majd – a képviselő-testületben kialakult szavazategyenlőség...","id":"20191112_Osszefogott_az_ellenzek_Soroksaron_tiszteletdij_nelkul_maradt_a_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4769b15c-c640-48f7-a9ee-bea5d3e37e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e3b0b6-bbf8-4f68-9f51-cc11dbb3693e","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Osszefogott_az_ellenzek_Soroksaron_tiszteletdij_nelkul_maradt_a_polgarmester","timestamp":"2019. november. 12. 06:15","title":"Összefogott az ellenzék Soroksáron: fizetés nélkül maradt a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9eb618-f54f-4953-8a9a-9dcaaad3d2a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tudatosan tartja magát távol a hazai humán egészségügytől Ónodi-Szűcs Zoltán, az előző Orbán-kormány egészségügyi államtitkára.","shortLead":"Tudatosan tartja magát távol a hazai humán egészségügytől Ónodi-Szűcs Zoltán, az előző Orbán-kormány egészségügyi...","id":"201945_carolina_srs_holding_orbanallamtitkara_tavolodoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a9eb618-f54f-4953-8a9a-9dcaaad3d2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76d2f00-db1b-4be2-a297-5679a23a1896","keywords":null,"link":"/360/201945_carolina_srs_holding_orbanallamtitkara_tavolodoban","timestamp":"2019. november. 12. 14:00","title":"Állatok gyógyításában utazik Orbán volt államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e941b64-9c65-4484-844e-bb5dcc46365c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eljárás indult egy 32 éves magosligeti férfi ellen, aki vadászlámpájának fényével zavarta a magyar–ukrán határtérségben repülő helikopter pilótáit – közölte a rendőrség szerdán.","shortLead":"Eljárás indult egy 32 éves magosligeti férfi ellen, aki vadászlámpájának fényével zavarta a magyar–ukrán határtérségben...","id":"20191113_Vadaszlampaval_vakitotta_el_a_helikopterpilotakat_egy_ferfi_a_magyarukran_hatarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e941b64-9c65-4484-844e-bb5dcc46365c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f88dbd-5e43-47f9-8ead-c9145c94f56d","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Vadaszlampaval_vakitotta_el_a_helikopterpilotakat_egy_ferfi_a_magyarukran_hatarnal","timestamp":"2019. november. 13. 18:12","title":"Vadászlámpával vakította el a helikopterpilótákat egy férfi a magyar–ukrán határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azóta, hogy az Apple kivette kínálatából a 17”-os modellt, be kellett érni a 15”-ossal. Hamarosan viszont jöhet egy nagyobb, 16”-os laptop, amit valójában már előző hónapra vártak.","shortLead":"Azóta, hogy az Apple kivette kínálatából a 17”-os modellt, be kellett érni a 15”-ossal. Hamarosan viszont jöhet...","id":"20191112_16_colos_apple_macbook_pro_megjelenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4de2aa-1f86-4f6b-acd8-07bdb29f2e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_16_colos_apple_macbook_pro_megjelenes","timestamp":"2019. november. 12. 11:33","title":"Napokon belül jöhet az Apple új, nagy kijelzős MacBook Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-nek támadt egy ötlete, hogyan jelezhetné a felhasználók felé már jó előre, melyik weboldal lassú és melyik gyors. Egy felirat és a betöltést jelző sáv is mutatni fogja a felhasználóknak, melyik weboldalt érdemes bezárni és inkább máshol böngészgetni helyette.","shortLead":"A Google-nek támadt egy ötlete, hogyan jelezhetné a felhasználók felé már jó előre, melyik weboldal lassú és melyik...","id":"20191112_google_chrome_lassu_weboldal_betoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75a1a40-3670-4ae3-bfc5-43da6dcae1d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_google_chrome_lassu_weboldal_betoltes","timestamp":"2019. november. 12. 08:03","title":"Nagyszerű új funkció jön a Chrome-ba, ezt minden netező imádni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d23893c-f236-4239-9521-2800f9cca026","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Outsiderek negyedik, záróepizódjában bepillantást nyerhetünk egy kiállításmegnyitó kulisszatitkaiba, majd a négy főszereplő évek után találkozik újra, természetesen Szentendrén. ","shortLead":"Az Outsiderek negyedik, záróepizódjában bepillantást nyerhetünk egy kiállításmegnyitó kulisszatitkaiba, majd a négy...","id":"20191112_Doku360_Outsiderek_negyedik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d23893c-f236-4239-9521-2800f9cca026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65953646-1a38-4b4e-9948-25b085361b4b","keywords":null,"link":"/360/20191112_Doku360_Outsiderek_negyedik","timestamp":"2019. november. 12. 19:00","title":"Doku360: \"Nem gondoltuk, hogy szabadok vagyunk, de nem akartunk olyanok lenni, mint mások\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]