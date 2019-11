Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Esélyük sem volt. ","shortLead":"Esélyük sem volt. ","id":"20191119_oroszorszag_tavho_forro_viz_csotores_baleset_halalos_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1025cbb-b6cd-4730-9233-6fc9509b2537","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_oroszorszag_tavho_forro_viz_csotores_baleset_halalos_aldozat","timestamp":"2019. november. 19. 17:25","title":"Forró vízzel teli gödörbe zuhant az autójuk, ketten meghaltak Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945","c_author":"HVG","category":"360","description":"Többen többféle megoldással kísérleteznek.","shortLead":"Többen többféle megoldással kísérleteznek.","id":"20191120_Bele_ne_szeduljenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9396bdb8-e72f-4622-9a10-2561ed45bdd4","keywords":null,"link":"/360/20191120_Bele_ne_szeduljenek","timestamp":"2019. november. 20. 10:00","title":"Bele ne szédüljenek: az utazási betegségre is lehet gyógyír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027c3a31-82d2-4683-8aa2-0d02f6f26f2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több magyarországi kereskedőnél is kapható a Hamánek márkájú termék.","shortLead":"Több magyarországi kereskedőnél is kapható a Hamánek márkájú termék.","id":"20191118_higany_arzen_bebietel_visszahivas_nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=027c3a31-82d2-4683-8aa2-0d02f6f26f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effd98bd-4e3b-4345-8001-6eadb1b99d67","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_higany_arzen_bebietel_visszahivas_nebih","timestamp":"2019. november. 18. 20:53","title":"Higannyal és arzénnal szennyezett bébiételt hívott vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b8e4fd-6f73-43e5-9ad2-256130550464","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Régi és új sértettségek, érdekek és törések jelentek meg az ellenzéki összefogás pártjai között az ellenzéki összefogás hatalomgyakorlásának terepén, az önkormányzatoknál. Az egyes helyi botrányok eltérő súlyúak, bizonyos kerületekben a Fidesz komoly pozíciókat tud nyerni általuk, de egyelőre úgy fest, az ellenzék tisztában van azzal, hogy nem teheti meg a Fidesznek azt a szívességet, hogy szétesik.\r

\r

","shortLead":"Régi és új sértettségek, érdekek és törések jelentek meg az ellenzéki összefogás pártjai között az ellenzéki összefogás...","id":"20191118_Arulok_atallok_visszaterok__botranyok_kiserik_az_ellenzeki_osszefogast_a_fovarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51b8e4fd-6f73-43e5-9ad2-256130550464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c389ab70-f689-4549-badf-7a9dd57ffafc","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Arulok_atallok_visszaterok__botranyok_kiserik_az_ellenzeki_osszefogast_a_fovarosban","timestamp":"2019. november. 18. 18:08","title":"Árulók, átállók, visszatérők – botrányok kísérik az ellenzéki összefogást a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56371630-cd8a-4d63-805a-8a703c3e65ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatták be az Apple eddigi legnagyobb MacBookját, a 16”-es MacBook Prót. Az iFixit csapatát ezúttal a korábbiakhoz képest “megújított” billentyűzet érdekelte.","shortLead":"A napokban mutatták be az Apple eddigi legnagyobb MacBookját, a 16”-es MacBook Prót. Az iFixit csapatát ezúttal...","id":"20191118_apple_macbook_pro_16_billentyuzete_ifixit_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56371630-cd8a-4d63-805a-8a703c3e65ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b15e379-3150-4796-b04a-3c8953a11b71","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_apple_macbook_pro_16_billentyuzete_ifixit_video","timestamp":"2019. november. 18. 13:03","title":"Videó: szétszedték a legújabb MacBook Prót, hogy lássák a különlegességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddigi 19 után újabb 21 vonatot rendelnek.","shortLead":"Az eddigi 19 után újabb 21 vonatot rendelnek.","id":"20191120_Meg_tobb_emeletes_vonatot_vesz_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4107400a-6ddc-4afc-9aec-4906334b613e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_Meg_tobb_emeletes_vonatot_vesz_a_MAV","timestamp":"2019. november. 20. 11:54","title":"Még több emeletes vonatot vesz a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d2b931-8ec9-4f3e-88aa-3ea85aca745c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új netes teória szerint a klímaaktivista időutazó. Gyorsan lelőjük a poént: nem az. ","shortLead":"Egy új netes teória szerint a klímaaktivista időutazó. Gyorsan lelőjük a poént: nem az. ","id":"20191120_Greta_Thunberg_idoutazo_teoria_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1d2b931-8ec9-4f3e-88aa-3ea85aca745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97905e98-2ca2-4ebf-a52b-be876d80c899","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Greta_Thunberg_idoutazo_teoria_foto","timestamp":"2019. november. 20. 11:20","title":"Greta Thunberg annyira híres, hogy már hülyeségek terjednek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba83d1e-dd4a-4951-bd23-bb89c546f05a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"20 milliárd dollárból építene turistaközpontot a szaúdi királyság arra a vidékre, ahol az UNESCO világörökségi listájára már felvett kétezer éves, sziklába vájt nabateus szentélyek találhatók. Pont olyanok, mint a jordániai Petrában, csak egyelőre kevesebb turistával.","shortLead":"20 milliárd dollárból építene turistaközpontot a szaúdi királyság arra a vidékre, ahol az UNESCO világörökségi...","id":"201946__a_rejtelyes_nabateusok__petra_hegra__dzsinnek__a_csend_hangjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba83d1e-dd4a-4951-bd23-bb89c546f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb962ff-891e-4bb0-afd8-a3f96de168a7","keywords":null,"link":"/360/201946__a_rejtelyes_nabateusok__petra_hegra__dzsinnek__a_csend_hangjai","timestamp":"2019. november. 18. 13:00","title":"Rejtélyes ókori civilizáció nyomai után kutatnak az arábiai sivatagban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]