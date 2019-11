Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"category":"tudomany","description":"Az augusztusban bemutatott Galaxy Note10+ különleges kiadásával készül a Star Wars grandiózus fináléjának szánt filmre a Samsung.","shortLead":"Az augusztusban bemutatott Galaxy Note10+ különleges kiadásával készül a Star Wars grandiózus fináléjának szánt filmre...","timestamp":"2019. november. 19. 11:03","title":"Minden Star Wars-rajongó imádni fogja a Samsung új telefonját"

"category":"tudomany","description":"A hivatásos fotósok is szívesen tesztelik az iPhone 11 Pro Max kameráját. Az Apple idei csúcstelefonját most egy igen drága Leica eszközzel hasonlították össze, de nem úgy, ahogy elsőre gondolná.","shortLead":"A hivatásos fotósok is szívesen tesztelik az iPhone 11 Pro Max kameráját. Az Apple idei csúcstelefonját most egy igen...","timestamp":"2019. november. 19. 09:03","title":"Nézze meg a képeket: Mit tud a legjobb iPhone kamerája egy sokmilliós fényképezőgéphez képest?"

"category":"itthon","description":"Az önkormányzati választás eredménye kihathat a választási szabályok átalakítására is.","shortLead":"Az önkormányzati választás eredménye kihathat a választási szabályok átalakítására is.","timestamp":"2019. november. 20. 07:33","title":"Blikk: Újra átírhatják a választási szabályokat"

"category":"gazdasag","description":"Felértékelték a milliárdos feleségével közös cégét, a Talentist.","shortLead":"Felértékelték a milliárdos feleségével közös cégét, a Talentist.","timestamp":"2019. november. 18. 19:59","title":"Papíron 400 milliárdos vagyona van Mészároséknak, a valóságban ennél több lehet"

"category":"elet","description":"Franciaország világi állam jellegére hivatkozva nem fogadtak be egy apácát egy idősek otthonába - jelentette kedden a France Bleu közszolgálati rádió.","shortLead":"Franciaország világi állam jellegére hivatkozva nem fogadtak be egy apácát egy idősek otthonába - jelentette kedden...","timestamp":"2019. november. 19. 20:39","title":"Fátyolviselés miatt nem fogadott be egy apácát egy francia idősek otthona"

"category":"tudomany","description":"Heves tüntetések kezdődtek Iránban azután, hogy a kormány a napokban megemelte az üzemanyagárakat. Az iráni vezetés ráadásként a mobil- és vezetékes internet-hálózatot is elérhetetlenné tette.","shortLead":"Heves tüntetések kezdődtek Iránban azután, hogy a kormány a napokban megemelte az üzemanyagárakat. Az iráni vezetés...","timestamp":"2019. november. 18. 18:03","title":"Irán fellázadt a drágább üzemanyag miatt, a kormány válaszul lekapcsolta az internetet"

"category":"itthon","description":"Már Kresz László az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszternek a sajtófőnöke, miután Császár Attila, a Hír TV és az egykori Echo TV műsorvezető-riportere távozott a posztról.","shortLead":"Már Kresz László az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszternek a sajtófőnöke, miután Császár Attila, a Hír...","timestamp":"2019. november. 19. 17:13","title":"Másfél év alatt már az ötödik sajtófőnökét fogyasztja Kásler"

"category":"itthon","description":"A parlamentben kedden szavaztak „a ritka betegségben szenvedők támogatásának elősegítéséről." A Fidesz leszavazta a Jobbik kezdeményezését.","shortLead":"A parlamentben kedden szavaztak „a ritka betegségben szenvedők támogatásának elősegítéséről." A Fidesz leszavazta...","timestamp":"2019. november. 19. 11:31","title":"Leszavazta a Fidesz, hogy állami segítséget nyújthassanak SMA-s gyerekeknek" R.","category":"itthon","description":"A parlamentben kedden szavaztak „a ritka betegségben szenvedők támogatásának elősegítéséről.” A Fidesz leszavazta a Jobbik kezdeményezését.","shortLead":"A parlamentben kedden szavaztak „a ritka betegségben szenvedők támogatásának elősegítéséről.” A Fidesz leszavazta...","id":"20191119_Leszavazta_a_Fidesz_hogy_allami_segitseget_nyujthassanak_SMAs_gyerekeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edbffff9-e8ad-4742-a599-92becbf3c970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2d5626-98a2-433f-899e-fa027d9ad3e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Leszavazta_a_Fidesz_hogy_allami_segitseget_nyujthassanak_SMAs_gyerekeknek","timestamp":"2019. november. 19. 11:31","title":"Leszavazta a Fidesz, hogy állami segítséget nyújthassanak SMA-s gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]