[{"available":true,"c_guid":"875854af-d6ae-45d3-9e79-ca4cfb122f6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már Magyarországon is rendelhető a bajor gyártó legsportosabb divatterepjárója.","shortLead":"Már Magyarországon is rendelhető a bajor gyártó legsportosabb divatterepjárója.","id":"20191128_hazankban_a_600_loeros_uj_bmw_x5_m","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=875854af-d6ae-45d3-9e79-ca4cfb122f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ada0de-b9ba-4296-956e-4b12ec20de31","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_hazankban_a_600_loeros_uj_bmw_x5_m","timestamp":"2019. november. 28. 07:59","title":"Hazánkban a 600 lóerős új BMW X5 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ebbe9-e22a-4720-92fc-12dce728b381","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB stratégiájával magyarázta a befektetési szakértő a 337 fölötti forint/euró árfolyamot.","shortLead":"Az MNB stratégiájával magyarázta a befektetési szakértő a 337 fölötti forint/euró árfolyamot.","id":"20191128_Zsiday_elmondta_mi_a_baj_a_forinttal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e99ebbe9-e22a-4720-92fc-12dce728b381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec231730-65bf-4fa2-9837-2ba96fefc7e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_Zsiday_elmondta_mi_a_baj_a_forinttal","timestamp":"2019. november. 28. 19:52","title":"Zsiday elmondta, mi a baj a forinttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Elérkezett az ideje, hogy személyi következményei legyenek Gothár Péter rendező szexuális zaklatási ügyének – mondta Halász János. Szerinte a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is titkolózhattak az ügyben.","shortLead":"Elérkezett az ideje, hogy személyi következményei legyenek Gothár Péter rendező szexuális zaklatási ügyének – mondta...","id":"20191128_A_Fideszfrakcio_szovivoje_mar_a_egyetem_felelosseget_pedzegeti_a_Gotharugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6541e754-1c19-4669-91b5-45eb1670b5e8","keywords":null,"link":"/kultura/20191128_A_Fideszfrakcio_szovivoje_mar_a_egyetem_felelosseget_pedzegeti_a_Gotharugyben","timestamp":"2019. november. 28. 16:26","title":"A Fidesz-frakció a Gothár-ügyben már az egyetem felelősségét pedzegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbeeb0b8-375c-4c69-9596-4fd0e37f4beb","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"El akarta tussolni a Katona József Színház a Gothár-ügyet, vagy a tisztulási folyamat élére állt? Hány áldozata volt a legendás rendezőnek? Összeraktuk az új metoo-ügy eddigi cserepeit.","shortLead":"El akarta tussolni a Katona József Színház a Gothár-ügyet, vagy a tisztulási folyamat élére állt? Hány áldozata volt...","id":"20191127_gothar_peter_takarasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbeeb0b8-375c-4c69-9596-4fd0e37f4beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc17d07-4cc8-4188-a7fc-275ef09eec53","keywords":null,"link":"/360/20191127_gothar_peter_takarasbol","timestamp":"2019. november. 27. 14:10","title":"Összecsúszó valóság és színház: Gothárnak mondanak köszönetet az első magyar metoo-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2666465-9525-49a3-bd9f-856c2ebcd705","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előre be nem jelentett látogatásra Afganisztánba érkezett csütörtökön az amerikai elnök. Donald Trump az amerikai hálaadás ünnepén ellátogatott az afgán fővároshoz, Kabulhoz közeli Bagramban lévő amerikai légitámaszpontra.","shortLead":"Előre be nem jelentett látogatásra Afganisztánba érkezett csütörtökön az amerikai elnök. Donald Trump az amerikai...","id":"20191128_Trump_egyszercsak_Afganisztanban_termett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2666465-9525-49a3-bd9f-856c2ebcd705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ea7398-e89e-4973-b641-2015e7fdd37d","keywords":null,"link":"/vilag/20191128_Trump_egyszercsak_Afganisztanban_termett","timestamp":"2019. november. 28. 20:41","title":"Trump egyszer csak Afganisztánban termett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5d2c3b-51f9-425d-8ce6-c6c49ce92131","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Furgonnal követték a HVG újságíróit a Viresol gyáránál, csak mert fotókat készítettek a szennyezési botrányba keveredett üzemnél. Az Orbán-kormánynak tíz év alatt sikerült elérnie, hogy akkor se lehessen bízni a hatóságokban, ha esetleg igazat mondanak. ","shortLead":"Furgonnal követték a HVG újságíróit a Viresol gyáránál, csak mert fotókat készítettek a szennyezési botrányba...","id":"20191127_Visonta_szennyezes_Meszarosnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a5d2c3b-51f9-425d-8ce6-c6c49ce92131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a0e64b-8b66-4dd4-9382-0f1619e2aeea","keywords":null,"link":"/360/20191127_Visonta_szennyezes_Meszarosnal","timestamp":"2019. november. 27. 15:55","title":"Ha a fél ország Mészáros Lőrincé, nehéz másra kenni a visontai környezetszennyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d27a4f-27fc-4194-8242-d51668d72334","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Számszerű bizonyítékokat talált a HVG arra, hogy az Orbán-kormány már az iskolák normál működtetését is a szülői pénztárcákra alapozza.","shortLead":"Számszerű bizonyítékokat talált a HVG arra, hogy az Orbán-kormány már az iskolák normál működtetését is a szülői...","id":"201948__draga_iskolak__tankeruleti_regulak__tunteto_tanarok__szulocsatorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15d27a4f-27fc-4194-8242-d51668d72334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d050009-a914-4e67-9580-b64b990f42b4","keywords":null,"link":"/360/201948__draga_iskolak__tankeruleti_regulak__tunteto_tanarok__szulocsatorna","timestamp":"2019. november. 28. 11:00","title":"Annak lehet az élet is derűs iskola, akinek szülei eleget fizetnek az \"ingyenes\" iskolának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Jelentősen romlott a Magyarországon működő német vállalatok hangulata, ám a helyi kamara nem aggódik, szerintük csak átmeneti a visszaesés, trendről egyelőre nem beszélhetünk. ","shortLead":"Jelentősen romlott a Magyarországon működő német vállalatok hangulata, ám a helyi kamara nem aggódik, szerintük csak...","id":"20191127_duihk_felmeres_2019osz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff67e93-f10f-432c-b89e-111b8f32e797","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_duihk_felmeres_2019osz","timestamp":"2019. november. 27. 18:10","title":"Rég nem látott rossz hangulatot mértek a Magyarországon dolgozó német cégeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]