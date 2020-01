Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leggazdagabb csehet gyanúsítják azzal, hogy ő áll Kína imázsát javító propaganda kampány mögött. Szakértők szerint a lépések jól mutatják, hogy Kína milyen agresszív módon igyekszik befolyásolni a posztszocialista országok politikáját. ","shortLead":"A leggazdagabb csehet gyanúsítják azzal, hogy ő áll Kína imázsát javító propaganda kampány mögött. Szakértők szerint...","id":"20200105_A_Kinaiak_mar_Pragaban_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabcac4f-b09d-4de2-9531-807ae8f77578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200105_A_Kinaiak_mar_Pragaban_vannak","timestamp":"2020. január. 05. 12:52","title":"A Telenor cseh tulajdonosát azzal vádolják, hogy kínai érdekek kiszolgálója lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki az ötöslottó sorsolásakor:","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki az ötöslottó sorsolásakor:","id":"20200104_Otos_lotto__ime_a_nyeroszamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f81914-5440-4a49-9200-73198b136d72","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Otos_lotto__ime_a_nyeroszamok","timestamp":"2020. január. 04. 19:49","title":"Ötös lottó: íme a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9891daa3-b40d-43d5-a7d2-116c3ed6206e","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Ha a sokféle tünetet produkáló, nem kevés fájdalommal és kellemetlenséggel járó prosztatagyulladás kezeletlen marad, hosszú távon – amellett, hogy tartós vizelési panaszokhoz vezet –, akár a nemzőképességre is hátrányos hatással lehet. Ám a férfiak, amíg tehetik, mégsem járnak szűrővizsgálatra – állítja Dr. Benyó Mátyás, urológus, andrológus szakorvos. Interjú. ","shortLead":"Ha a sokféle tünetet produkáló, nem kevés fájdalommal és kellemetlenséggel járó prosztatagyulladás kezeletlen marad...","id":"proxelan_20190502_prosztata_gyulladas_interju_urologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9891daa3-b40d-43d5-a7d2-116c3ed6206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd8ff83-c5b1-45b4-83ed-ab6b1bd34c78","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190502_prosztata_gyulladas_interju_urologus","timestamp":"2020. január. 06. 07:30","title":"\"A prosztatavizsgálat egy abszolút elviselhető dolog\" - Interjú Benyó Mátyás urológussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"cc8d1cc6-cc42-42c5-9114-bdc8976fe8bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Koporsóban fognak hazatérni az amerikai katonák a Közel-Keletről\", mondta a libanoni síita szervezet vezetője.","shortLead":"\"Koporsóban fognak hazatérni az amerikai katonák a Közel-Keletről\", mondta a libanoni síita szervezet vezetője.","id":"20200105_Megfenyegette_az_amerikai_katonakat_a_Hezbollah","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc8d1cc6-cc42-42c5-9114-bdc8976fe8bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd95f45-8eec-4cc4-bd02-db38aaf8a4f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Megfenyegette_az_amerikai_katonakat_a_Hezbollah","timestamp":"2020. január. 05. 21:46","title":"Megfenyegette az amerikai katonákat a Hezbollah","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a764fd-ba6b-49bc-bb5a-af5c42befc35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem megy üres kézzel a Samsung az idei januári technológiai kiállításra, a CES 2020-ra. Bemutat például egy érdekes innovációt, ami mesterséges napsugarakat hozhat a sötét lakásokba, és egy sokoldalú UV-sugárzás mérőt is megismertet a világgal.","shortLead":"Nem megy üres kézzel a Samsung az idei januári technológiai kiállításra, a CES 2020-ra. Bemutat például egy érdekes...","id":"20200106_samsung_clab_projektek_sunnyside_ultra_v","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a764fd-ba6b-49bc-bb5a-af5c42befc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1df9a7f-c53e-4087-a76f-3e7a4a70da1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_samsung_clab_projektek_sunnyside_ultra_v","timestamp":"2020. január. 06. 10:03","title":"Mesterséges napot vinne a kicsi, sötét lakásokba a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"11,6 százalékkal emelkedett a bruttó átlagkereset egy év alatt.","shortLead":"11,6 százalékkal emelkedett a bruttó átlagkereset egy év alatt.","id":"20200106_atlagkereset_fizetes_berek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578b2a14-32ee-4a8d-a311-ad4b463e918a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_atlagkereset_fizetes_berek","timestamp":"2020. január. 06. 09:18","title":"KSH: 365 ezer forintot keres az átlag magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b445e37-1a66-42c5-8193-67e867570f1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó fedélzeti kamerája videón rögzítette, amint a szembejövő sávból érkező autó fékezés nélkül a szakadékba hajt.","shortLead":"Egy autó fedélzeti kamerája videón rögzítette, amint a szembejövő sávból érkező autó fékezés nélkül a szakadékba hajt.","id":"20200104_Videon_amint_a_terepjaro_a_szakadekba_hajt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b445e37-1a66-42c5-8193-67e867570f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d811908-f184-4b68-8774-9e37cd5a5de9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_Videon_amint_a_terepjaro_a_szakadekba_hajt","timestamp":"2020. január. 04. 14:44","title":"Videón, amint egy terepjáró a szakadékba hajt Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az újjáépítést vezető kormánybiztos szerint még nem menekült meg a tűzvész sújtotta katedrális.","shortLead":"Az újjáépítést vezető kormánybiztos szerint még nem menekült meg a tűzvész sújtotta katedrális.","id":"20200105_Tovabbra_is_veszelyben_van_a_NotreDame","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee94c00c-3b76-47f9-9214-3e13a0b2a102","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Tovabbra_is_veszelyben_van_a_NotreDame","timestamp":"2020. január. 05. 19:30","title":"Továbbra is veszélyben van a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]