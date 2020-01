Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3ec12c0-8c53-4a85-9898-01cf3a650b0a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az e heti iráni eset egyik legtragikusabb előzménye komoly változásokat hozott a polgári repülőgépek navigációjában, de a vadászpilóták kötelességeiben is.","shortLead":"Az e heti iráni eset egyik legtragikusabb előzménye komoly változásokat hozott a polgári repülőgépek navigációjában, de...","id":"20200112_Azert_kaptuk_meg_hamarabb_a_GPSt_mert_tevedesbol_lelottek_egy_utasszallitot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3ec12c0-8c53-4a85-9898-01cf3a650b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf2021b-32ed-4bfe-b753-775df1a3e872","keywords":null,"link":"/360/20200112_Azert_kaptuk_meg_hamarabb_a_GPSt_mert_tevedesbol_lelottek_egy_utasszallitot","timestamp":"2020. január. 12. 17:00","title":"Azért kaptuk meg hamarabb a GPS-t, mert tévedésből lelőttek egy utasszállítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e1b8ef-3b38-4038-b647-a172e792dd7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 17 éves Wolf Cukier egy hete se volt a NASA-nál, amikor a begyűjtött adatokat elemezve szokatlan jelenségre lett figyelmes. A fiatal egy különleges új bolygót talált.","shortLead":"A 17 éves Wolf Cukier egy hete se volt a NASA-nál, amikor a begyűjtött adatokat elemezve szokatlan jelenségre lett...","id":"20200113_wolf_cukier_exobolygo_tess_urszonda_toi_1338b","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29e1b8ef-3b38-4038-b647-a172e792dd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8310b5a7-732d-4e24-a566-5709d881bebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_wolf_cukier_exobolygo_tess_urszonda_toi_1338b","timestamp":"2020. január. 13. 08:03","title":"Három napja dolgozott a NASA-nál a 17 éves gyakornok, amikor rábukkant egy különleges bolygóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És még a korona is járhat az új munkakörhöz. ","shortLead":"És még a korona is járhat az új munkakörhöz. ","id":"20200113_Allast_kinalt_a_Burger_King_a_hercegi_parnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f6f9db-e2af-493f-8e62-d77716ccd75b","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_Allast_kinalt_a_Burger_King_a_hercegi_parnak","timestamp":"2020. január. 13. 14:50","title":"Állást kínált a Burger King a dolgozni készülő brit hercegi párnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dc9990-4626-41b1-af52-e464cc26ad52","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Mészáros Lőrinc rekordévet zárt, Szíjj László visszaesett, de egy-egy zsíros falat szinte minden NER-prominensnek jutott.","shortLead":"Mészáros Lőrinc rekordévet zárt, Szíjj László visszaesett, de egy-egy zsíros falat szinte minden NER-prominensnek...","id":"202002__kozbeszerzesek__hasito_oligarchak__penzeso__kozpenzexpressz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1dc9990-4626-41b1-af52-e464cc26ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ac4da2-1899-492b-bb89-0fc1f7e1d2ba","keywords":null,"link":"/360/202002__kozbeszerzesek__hasito_oligarchak__penzeso__kozpenzexpressz","timestamp":"2020. január. 14. 07:00","title":"Így híztak közpénzen az oligarchák cégei 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66bb52c-a16e-4db1-bc14-930267007ab7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A behajtási tilalom elvileg vonatkozik Antwerpen és Gent városára is.","shortLead":"A behajtási tilalom elvileg vonatkozik Antwerpen és Gent városára is.","id":"20200113_A_belga_rendorok_regi_autoi_nem_hajthatnak_be_a_belga_nagyvarosokba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c66bb52c-a16e-4db1-bc14-930267007ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c860c1c-03b8-42dc-9fca-46cc312d1521","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_A_belga_rendorok_regi_autoi_nem_hajthatnak_be_a_belga_nagyvarosokba","timestamp":"2020. január. 13. 10:25","title":"Túl régiek a belga rendőrség autói, hogy bemehessenek Brüsszelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","shortLead":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","id":"20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b83accb-126d-4e9e-9101-8ede8de55dee","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","timestamp":"2020. január. 13. 07:05","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c044e08-06c6-49bc-8060-0789dd826ab3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két éve még a miniszterelnök veje építette az üveghegyként emlegetett szállodát. ","shortLead":"Két éve még a miniszterelnök veje építette az üveghegyként emlegetett szállodát. ","id":"20200113_tiborcz_szijj_visegrad_uvegpalota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c044e08-06c6-49bc-8060-0789dd826ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8dee86e-4780-4bb1-ade6-6a43634223e1","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_tiborcz_szijj_visegrad_uvegpalota","timestamp":"2020. január. 13. 11:20","title":"Tiborcztól Szíjj Lászlóhoz került az épülő visegrádi luxushotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ea8b0e-b376-46ba-8650-58fc3ac2d667","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A lehengerlő vitatkozókedve miatt Noshát Ernőként emlegetett Osvát Ernő leginkább „lapban” fejezte ki magát. A Nyugat legendásított szerkesztőjének nemrég megjelent terjedelmes levelezésgyűjteménye számos rejtélyre ad magyarázatot.","shortLead":"A lehengerlő vitatkozókedve miatt Noshát Ernőként emlegetett Osvát Ernő leginkább „lapban” fejezte ki magát. A Nyugat...","id":"202002__osvat_erno__nyugat_elott__kezdet_es_veg__irasbol_onfelmentve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7ea8b0e-b376-46ba-8650-58fc3ac2d667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc45a498-0a20-422c-a713-cc7d8e668298","keywords":null,"link":"/360/202002__osvat_erno__nyugat_elott__kezdet_es_veg__irasbol_onfelmentve","timestamp":"2020. január. 12. 12:00","title":"Lehull a lepel a Nyugat legendás, írógörcsös szerkesztőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]