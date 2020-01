És akkor kiderült, hogyan költene el a kormány 50 ezer milliárd forintot

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Van új ellenség, végre. Első pillantásra a bűnözők, másodikra maga a jogállam.","shortLead":"Van új ellenség, végre. Első pillantásra a bűnözők, másodikra maga a jogállam.","id":"20200117_A_nep_bortoneben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0fa225-9f22-4e65-9462-cf9f0967c83e","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_A_nep_bortoneben","timestamp":"2020. január. 17. 08:40","title":"Gomperz: A nép börtönében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd667630-38ff-44fe-a209-29840b26acc7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A teknősök már a dinoszauruszok korában is éltek, de csupán 50 év alatt mi, emberek a kihalás szélére sodortuk őket.","shortLead":"A teknősök már a dinoszauruszok korában is éltek, de csupán 50 év alatt mi, emberek a kihalás szélére sodortuk őket.","id":"20200118_greenpeace_tengeri_teknosok_kihalas_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd667630-38ff-44fe-a209-29840b26acc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fcab09-e9f5-47b9-ab49-c8bbd216d01a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_greenpeace_tengeri_teknosok_kihalas_klimavaltozas","timestamp":"2020. január. 18. 12:03","title":"Nagy a baj, a kihalás szélére sodródtak a tengeri teknősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal nőt méhen kívüli terhességgel műtötték, bár ezt utólag a szövettani vizsgálat nem igazolta. ","shortLead":"A fiatal nőt méhen kívüli terhességgel műtötték, bár ezt utólag a szövettani vizsgálat nem igazolta. ","id":"20200117_Feljelentesbol_tudta_meg_hogy_a_miskolci_korhazban_harom_eve_kivettek_a_petevezetekeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a1b7d7-44fd-45e3-a08b-419ae5fa123e","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Feljelentesbol_tudta_meg_hogy_a_miskolci_korhazban_harom_eve_kivettek_a_petevezetekeit","timestamp":"2020. január. 17. 17:15","title":"Feljelentésből tudta meg, hogy a miskolci kórházban három éve kivették a petevezetékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem túl gyakori, hogy a Facebook egyik regnáló vezetője fogalmazzon meg erős kritikát a közösségi oldallal szemben. Nemrég kiderült: azért előfordul ilyesmi is.","shortLead":"Nem túl gyakori, hogy a Facebook egyik regnáló vezetője fogalmazzon meg erős kritikát a közösségi oldallal szemben...","id":"20200117_andrew_bosworth_facebook_fuggoseg_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d001c447-f0e9-4b2d-be4b-9cee4b88abe2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_andrew_bosworth_facebook_fuggoseg_donald_trump","timestamp":"2020. január. 17. 08:03","title":"A Facebook alelnöke szerint a Facebook olyan, mint a cukor: ártalmas lehet az egészségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A támogatás 2018-as bevezetése óta már közel 70 ezer fiatal kapta vissza a befizetett nyelvvizsgadíját több mint 2 milliárd forint értékben.","shortLead":"A támogatás 2018-as bevezetése óta már közel 70 ezer fiatal kapta vissza a befizetett nyelvvizsgadíját több mint 2...","id":"20200118_nyelvvizsga_tamogatas_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a0cd7c-96e3-4a97-9721-a45c933d032b","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_nyelvvizsga_tamogatas_emmi","timestamp":"2020. január. 18. 18:36","title":"Idén is fizeti a kormány a 35 év alattiak nyelvvizsgáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9a1b41-e3a8-4da0-b0e1-b96848fb5127","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Irán Ukrajnába küldi az iráni hadsereg által január 8-án véletlenül lelőtt ukrán utasszállító repülőgép feketedobozait - jelentette szombaton a Tasznim félhivatalos iráni hírügynökség egy helyi légügyi tisztségviselőre hivatkozva.","shortLead":"Irán Ukrajnába küldi az iráni hadsereg által január 8-án véletlenül lelőtt ukrán utasszállító repülőgép feketedobozait...","id":"20200118_Vegul_enged_Iran_kiadjak_a_kezukbol_a_lelott_ukran_repulo_feketedobozait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c9a1b41-e3a8-4da0-b0e1-b96848fb5127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ce7c57-444d-4e6d-b3bc-b39034240743","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_Vegul_enged_Iran_kiadjak_a_kezukbol_a_lelott_ukran_repulo_feketedobozait","timestamp":"2020. január. 18. 16:44","title":"Végül enged Irán: kiadják a kezükből a lelőtt ukrán repülő feketedobozait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7948ab1a-71e1-4782-954b-fc00bdea9699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendészek ma hajnalban mentették meg annak a 34 éves nőnek az életét, aki a IX. kerületben, a Boráros térnél a Dunába esett.","shortLead":"A vízirendészek ma hajnalban mentették meg annak a 34 éves nőnek az életét, aki a IX. kerületben, a Boráros térnél...","id":"20200118_Ki_kellett_menteni_egy_not_a_Dunabol_a_Boraros_ternel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7948ab1a-71e1-4782-954b-fc00bdea9699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40352550-f5df-4712-ae00-6c998afc0542","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Ki_kellett_menteni_egy_not_a_Dunabol_a_Boraros_ternel","timestamp":"2020. január. 18. 09:52","title":"Ki kellett menteni egy nőt a Dunából a Boráros térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298bdebe-c474-4a0d-a708-9099a4442f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes országgyűlési képviselőt Pécsen érte baleset. ","shortLead":"A fideszes országgyűlési képviselőt Pécsen érte baleset. ","id":"20200118_Hoppal_Peter_elesett_mutet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=298bdebe-c474-4a0d-a708-9099a4442f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6900b6-f21c-43a3-9a2d-4a4412882ec5","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Hoppal_Peter_elesett_mutet","timestamp":"2020. január. 18. 18:07","title":"Hoppál Péter elesett a jeges járdán, műteni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]