Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f12cc541-3d81-40de-bb70-c8f946e37924","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rossz napja van Iowának.","shortLead":"Rossz napja van Iowának.","id":"20200204_Osszeomlo_szavazatszamlalassal_kezdodtek_meg_az_amerikai_elovalasztasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f12cc541-3d81-40de-bb70-c8f946e37924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de9c78e-dafd-4d31-8034-394ef46d0eef","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Osszeomlo_szavazatszamlalassal_kezdodtek_meg_az_amerikai_elovalasztasok","timestamp":"2020. február. 04. 05:34","title":"Összeomló szavazatszámlálással kezdődtek meg az amerikai előválasztások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84a9243-fd17-4401-9ff0-f46100ef1a20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2,5 milliós négyzetméteráron kelhetett el a Pasa Parkban található ingatlan. A NAV-adatbázis szerint néhány éve az átlagár azon a környéken 737 ezer forint volt.","shortLead":"2,5 milliós négyzetméteráron kelhetett el a Pasa Parkban található ingatlan. A NAV-adatbázis szerint néhány éve...","id":"20200203_Meszaros_Lorinc_kore_vette_meg_Rogan_Antal_lakasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d84a9243-fd17-4401-9ff0-f46100ef1a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedf4712-3f93-463a-ba0b-91d92151612e","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Meszaros_Lorinc_kore_vette_meg_Rogan_Antal_lakasat","timestamp":"2020. február. 03. 15:05","title":"Mészáros Lőrinc köre vette meg Rogán Antal lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff4ce5f-3537-4d9d-9fb0-6be2e1a7386d","c_author":"HVG","category":"360","description":"New Yorktól Auschwitzig és a kaliforniai Lake Elsinore-ig elképesztő fotók kerülnek ki a közösségi oldalakra.","shortLead":"New Yorktól Auschwitzig és a kaliforniai Lake Elsinore-ig elképesztő fotók kerülnek ki a közösségi oldalakra.","id":"202005_zavaro_instagramhelyszinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ff4ce5f-3537-4d9d-9fb0-6be2e1a7386d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5556db34-8129-4e5b-9412-830d107533cb","keywords":null,"link":"/360/202005_zavaro_instagramhelyszinek","timestamp":"2020. február. 03. 12:00","title":"Nincs hely a világon, amelyet ne zavarnának az instagramosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd95eaab-a157-4dd7-b0b7-580cbfe28f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz hatóságok köröztek egy Csanádpalotánál lefülelt luxusautót.","shortLead":"Az olasz hatóságok köröztek egy Csanádpalotánál lefülelt luxusautót.","id":"20200202_Elkaptak_a_hataron_a_korozott_Lexust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd95eaab-a157-4dd7-b0b7-580cbfe28f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14700547-b0b6-4f4f-ab0c-d362abdefb9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200202_Elkaptak_a_hataron_a_korozott_Lexust","timestamp":"2020. február. 02. 07:55","title":"Elkapták a határon a körözött Lexust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eae6f6c-4a08-4b53-9e3f-576fc814861b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a többek által Voldemort nagyúrnak hívott politikus be nem került, addig nem volt könyvtáros az intézményben.","shortLead":"Míg a többek által Voldemort nagyúrnak hívott politikus be nem került, addig nem volt könyvtáros az intézményben.","id":"20200203_Konyvtaros_lett_a_bortonben_Mengyi_Roland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eae6f6c-4a08-4b53-9e3f-576fc814861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067e05c-8327-45ba-b0b9-b243403b9216","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Konyvtaros_lett_a_bortonben_Mengyi_Roland","timestamp":"2020. február. 03. 10:18","title":"Könyvtáros lett a börtönben Mengyi Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e863dd-dffc-477d-9911-1d94dda080b0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Kína által hivatalosan elismert szám szerint is több, mint húszezer embert fertőzött meg a koronavírus.","shortLead":"A Kína által hivatalosan elismert szám szerint is több, mint húszezer embert fertőzött meg a koronavírus.","id":"20200204_Egy_nap_alatt_64en_haltak_meg_a_koronavirusjarvanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0e863dd-dffc-477d-9911-1d94dda080b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0460dbc7-2fd9-4f9e-9b5f-e4611d3a6e5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Egy_nap_alatt_64en_haltak_meg_a_koronavirusjarvanyban","timestamp":"2020. február. 04. 05:19","title":"Egy nap alatt 64-en haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba830c2a-f0ce-41f4-ad06-d3d776d74f26","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: gyűlölet, vészhelyzet, bye-bye, becsszóra, betörés. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200202_Az_en_hetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba830c2a-f0ce-41f4-ad06-d3d776d74f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7580482a-5247-4ae4-8699-12fd841a37b1","keywords":null,"link":"/360/20200202_Az_en_hetem","timestamp":"2020. február. 02. 20:05","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes az antirasszista rasszizmusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826cb700-98a0-4296-9fc1-0b298af55d87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fülöp-szigetek jelentette, hogy meghalt egy Vuhanban élő kínai állampolgár, aki élettársával január 21-én Hongkongból érkezett az országba. Kínában már 308 halálos áldozatot szedett a vírus.\r

","shortLead":"A Fülöp-szigetek jelentette, hogy meghalt egy Vuhanban élő kínai állampolgár, aki élettársával január 21-én Hongkongból...","id":"20200202_Mar_Kinan_kivul_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826cb700-98a0-4296-9fc1-0b298af55d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def2d700-9d38-4661-b0e4-ecb6ef55b99d","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Mar_Kinan_kivul_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 02. 07:35","title":"Már Kínán kívül is van halálos áldozata a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]