[{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak néhány napig tudta az MNB és a jó GDP-adat sikeresen erősíteni a forintot.","shortLead":"Csak néhány napig tudta az MNB és a jó GDP-adat sikeresen erősíteni a forintot.","id":"20200220_forint_arfolyam_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38039a-24c3-4e09-8795-201d335d2eec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2020. február. 20. 12:16","title":"Eddig tartott a forint lendülete, újra 338-nál jár az euróárfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig 32 klubot jelentett fel az MLSZ a tao-pénzek szabálytalanságai miatt.","shortLead":"Eddig 32 klubot jelentett fel az MLSZ a tao-pénzek szabálytalanságai miatt.","id":"20200219_Eddig_32_klubot_jelentett_fel_az_MLSZ_a_taopenzek_szabalytalansagai_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd589d90-49f5-4da5-a6ae-53e2a3a3f430","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Eddig_32_klubot_jelentett_fel_az_MLSZ_a_taopenzek_szabalytalansagai_miatt","timestamp":"2020. február. 19. 09:27","title":"Büfésnek jelentették be a focistát, hogy csalhassanak a tao-pénzekkel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli portál folyamatosan megsérti a videómegosztó irányelveit.","shortLead":"A kormányközeli portál folyamatosan megsérti a videómegosztó irányelveit.","id":"20200220_Megirta_a_YouTube_miert_torolte_masodszor_is_a_Pesti_Sracok_csatornajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abfed1d-35cc-4b35-a640-3d94d0bc5e31","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Megirta_a_YouTube_miert_torolte_masodszor_is_a_Pesti_Sracok_csatornajat","timestamp":"2020. február. 20. 15:06","title":"Megírta a YouTube, miért törölte másodszor is a Pesti Srácok csatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester tervei szerint az iskolai szünetben zárják le a pesti alsó rakpartot, ahol augusztus 20-ig több kulturális rendezvény is megvalósulhat.","shortLead":"A főpolgármester tervei szerint az iskolai szünetben zárják le a pesti alsó rakpartot, ahol augusztus 20-ig több...","id":"20200220_pesti_also_rakpart_karacsony_gergely_beach_hangulat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a002a3e-5e89-47d8-8752-f4ae7947e5ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_pesti_also_rakpart_karacsony_gergely_beach_hangulat","timestamp":"2020. február. 20. 07:44","title":"Karácsony beach-hangulatot tervez nyárra a pesti alsó rakpartra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amíg a rendőrök körbe nem kerítették, az emberek kerülgették a holttestet.","shortLead":"Amíg a rendőrök körbe nem kerítették, az emberek kerülgették a holttestet.","id":"20200220_lidl_temesvar_elhunyt_vasarlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f108d0c-dfb3-4216-b852-c3f138ab7de9","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_lidl_temesvar_elhunyt_vasarlo","timestamp":"2020. február. 20. 13:51","title":"Meghalt egy vásárló az üzletben, mégsem zárt be a temesvári Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lett volna vetélytárs, de egy nap után visszavonták az engedélyét. Közben Andy Vajna örökösei új online kaszinóhoz kaptak állami hozzájárulást.","shortLead":"Lett volna vetélytárs, de egy nap után visszavonták az engedélyét. Közben Andy Vajna örökösei új online kaszinóhoz...","id":"20200220_Rivalis_nelkul_hasitanak_a_Vajnaorokosok_az_online_kaszinopiacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f43812-7441-4b3c-8a69-8b520f7bac53","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_Rivalis_nelkul_hasitanak_a_Vajnaorokosok_az_online_kaszinopiacon","timestamp":"2020. február. 20. 10:44","title":"Rivális nélkül hasítanak a Vajna-örökösök az online kaszinópiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két szlovén a fertőzés ellenére egyelőre tünetmentes, egy Japán kórházba kerültek.","shortLead":"A két szlovén a fertőzés ellenére egyelőre tünetmentes, egy Japán kórházba kerültek.","id":"20200220_Ket_szloven_megfertozodott_koronavirussal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88918a8-1fd1-4b76-89e2-d93618f4016a","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Ket_szloven_megfertozodott_koronavirussal","timestamp":"2020. február. 20. 17:18","title":"Két szlovén megfertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda94e77-8fb7-4e37-bba9-b5fe46632153","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három embert tartóztattak le a rendőrök, egy társuk még szökésben van.","shortLead":"Három embert tartóztattak le a rendőrök, egy társuk még szökésben van.","id":"20200219_Harom_orszag_rendorei_kapcsoltak_le_a_noket_futtato_magyar_bunbandat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dda94e77-8fb7-4e37-bba9-b5fe46632153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa66557-f7c4-4155-999d-a16f4ea868ec","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Harom_orszag_rendorei_kapcsoltak_le_a_noket_futtato_magyar_bunbandat__video","timestamp":"2020. február. 19. 05:47","title":"Három ország rendőrei kapcsolták le a nőket futtató magyar bűnbandát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]