[{"available":true,"c_guid":"1fc1a3b1-41a9-48ba-8b71-3dab86fac7cf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az online biztosítási alkuszok még nem hasítottak ki túl nagy falatot az üzletágból, Mészáros Lőrincék most ezen változtatnának.","shortLead":"Az online biztosítási alkuszok még nem hasítottak ki túl nagy falatot az üzletágból, Mészáros Lőrincék most ezen...","id":"20200311_Online_biztositas_Meszaros_Lorinc_alkusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc1a3b1-41a9-48ba-8b71-3dab86fac7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6f4d74-7b30-4225-a368-f4a8d2913b9e","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Online_biztositas_Meszaros_Lorinc_alkusz","timestamp":"2020. március. 11. 12:26","title":"Online biztosítást szeretne? Hamarosan kaphat egy ajánlatot Mészáros Lőrinctől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debrecenben élő brit férfival kapcsolatba került nő a tizenharmadik igazolt koronavírus-fertőzött Magyarországon. Az operatív törzs vészhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak. Csehországban bezárták az iskolákat. Folyamatosan frissülő tudósításunkban minden fontos hírt megtalál a koronavírus-járványról.","shortLead":"A Debrecenben élő brit férfival kapcsolatba került nő a tizenharmadik igazolt koronavírus-fertőzött Magyarországon...","id":"20200311_koronavirus_jarvany_percror_percre_marcius11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfa1778-866c-4403-bff3-c4936501fb6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_jarvany_percror_percre_marcius11","timestamp":"2020. március. 11. 07:59","title":"Aggódnak az orvosok, le kell mondani az iskolai programokat – a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztálytársai mentették meg az életét.","shortLead":"Az osztálytársai mentették meg az életét.","id":"20200310_Nyomoz_a_rendorseg_az_ongyilkossagot_megkiserlo_diak_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ca2d92-2c40-4d55-b8da-6ba1f2bc65e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Nyomoz_a_rendorseg_az_ongyilkossagot_megkiserlo_diak_ugyeben","timestamp":"2020. március. 10. 21:54","title":"Nyomoz a rendőrség az öngyilkosságot megkisérlő diák ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4a8657-6756-4fea-91de-274dd0b7db5b","c_author":"","category":"elet","description":"India-ház épül a Nyíregyházi Állatparkban.","shortLead":"India-ház épül a Nyíregyházi Állatparkban.","id":"20200311_Ujabb_capak_erkeznek_Nyiregyhazara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c4a8657-6756-4fea-91de-274dd0b7db5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb98783-a907-4e29-b47f-ff596a7081b4","keywords":null,"link":"/elet/20200311_Ujabb_capak_erkeznek_Nyiregyhazara","timestamp":"2020. március. 11. 15:35","title":"Cápák érkeznek Nyíregyházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331fcce2-411f-4de0-8525-6bee64cc9ef2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Brabus beavatkozásának köszönhetően nemcsak a teljesítmény, hanem a nyomaték is nőtt.","shortLead":"A Brabus beavatkozásának köszönhetően nemcsak a teljesítmény, hanem a nyomaték is nőtt.","id":"20200310_370_loeros_dizelmotor_a_mercedes_gle_divatterepjaroban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=331fcce2-411f-4de0-8525-6bee64cc9ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f533b7e-3337-4890-b944-97127bd979be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_370_loeros_dizelmotor_a_mercedes_gle_divatterepjaroban","timestamp":"2020. március. 10. 07:59","title":"370 lóerős dízelmotor a Mercedes GLE divatterepjáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0b094e-16ac-4c90-9eaf-e02e1ba129df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlanul szókimondó volt a miniszterelnök az MKIK gazdasági évnyitóján a koronavírussal kapcsolatban. Videón összefoglalónk a beszédről.","shortLead":"Szokatlanul szókimondó volt a miniszterelnök az MKIK gazdasági évnyitóján a koronavírussal kapcsolatban. Videón...","id":"20200310_A_turizmusnak_kampo_uj_koltsegvetes_kell__Orban_Viktor_legerosebb_mondatai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f0b094e-16ac-4c90-9eaf-e02e1ba129df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e24179-bffc-45d9-8d34-4eb3d618f70d","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_A_turizmusnak_kampo_uj_koltsegvetes_kell__Orban_Viktor_legerosebb_mondatai","timestamp":"2020. március. 10. 13:59","title":"A turizmusnak kampó, új költségvetés kell – Orbán Viktor legerősebb mondatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4113edf-4dde-44c1-b775-0b0430576b76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány idején nagyon fontos a gyakori és alapos kézmosás. Egy új oldallal ezt most még hatékonyabbá tehetjük.","shortLead":"Egy járvány idején nagyon fontos a gyakori és alapos kézmosás. Egy új oldallal ezt most még hatékonyabbá tehetjük.","id":"20200310_koronavirus_kezmosas_wash_your_lyrics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4113edf-4dde-44c1-b775-0b0430576b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa5d946-812e-46c0-8a0b-13bcb5d38825","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_kezmosas_wash_your_lyrics","timestamp":"2020. március. 10. 09:03","title":"Tart a koronavírustól? Hasznos új oldal indult, ezzel még hatékonyabb lehet a kézmosás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, nemcsak a kamerarendszer teljesít jól az Oppo új csúcsmobiljában, a Find X2 Próban, a készülék belsejében is nyers erő lapul.","shortLead":"Úgy tűnik, nemcsak a kamerarendszer teljesít jól az Oppo új csúcsmobiljában, a Find X2 Próban, a készülék belsejében is...","id":"20200310_oppo_find_x2_antutu_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7100e65-beb0-4b7f-9b25-15437fd354e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_oppo_find_x2_antutu_teszt","timestamp":"2020. március. 10. 20:03","title":"Új telefon került a csúcsra, ez most a legerősebb androidos mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]