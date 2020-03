Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39f7bf4e-7b02-4e6b-bcd8-d792c88da361","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kávékirály a YouTube-on és az Instagramon is aktív, videóit milliók nézik.","shortLead":"A kávékirály a YouTube-on és az Instagramon is aktív, videóit milliók nézik.","id":"20200309_budapest_dritan_alsela_barista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39f7bf4e-7b02-4e6b-bcd8-d792c88da361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c526bf-c22d-4b37-a8c9-34e5bf632777","keywords":null,"link":"/elet/20200309_budapest_dritan_alsela_barista","timestamp":"2020. március. 09. 20:35","title":"Budapesten járt a baristák egyik leghíresebbje, Dritan Alsela","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f3cc99-43d8-47cd-9ccf-dc63d60b3860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy iráni diák és barátnője is részt vett egy nyelvtanfolyamon az intézményben.","shortLead":"Egy iráni diák és barátnője is részt vett egy nyelvtanfolyamon az intézményben.","id":"20200309_Felfuggeszti_orait_a_Goethe_Intezet_a_ket_koronavirusos_diakja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2f3cc99-43d8-47cd-9ccf-dc63d60b3860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259b4923-0e31-44d2-b7cf-ee7991887d0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Felfuggeszti_orait_a_Goethe_Intezet_a_ket_koronavirusos_diakja_miatt","timestamp":"2020. március. 09. 12:53","title":"Felfüggeszti óráit a Goethe Intézet a két koronavírusos diákja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a5c7b0-cba5-43e2-88c0-973be3234260","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A patinás olasz márka, amit már csak otthon árulnak, nem akarja megadni magát. Mostantól például hibridként is kapható lesz a Lancia Ypsilon. ","shortLead":"A patinás olasz márka, amit már csak otthon árulnak, nem akarja megadni magát. Mostantól például hibridként is kapható...","id":"20200309_A_sirbol_jon_vissza_a_Lancia_marka_es_egesz_jol_erzi_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50a5c7b0-cba5-43e2-88c0-973be3234260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b7fabf-d73d-4af4-935d-4bea4d42ce22","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_A_sirbol_jon_vissza_a_Lancia_marka_es_egesz_jol_erzi_magat","timestamp":"2020. március. 09. 14:45","title":"A sírból jön vissza a Lancia márka, és egész jól érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"21 pontos javaslatcsomagot tett közzé az egyetem rektora.","shortLead":"21 pontos javaslatcsomagot tett közzé az egyetem rektora.","id":"20200309_pazmany_peter_katolikus_egyetem_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95239b1a-f5e5-4dbb-83d0-cb45829f563d","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_pazmany_peter_katolikus_egyetem_koronavirus","timestamp":"2020. március. 09. 19:00","title":"Megtiltotta a Pázmány, hogy diákjai és oktatói külföldre utazzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c8495a-9a05-4543-8d79-0a9ca47858f9","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Magyarországon még hivatalosan nem zárták be az oktatási intézményeket, miközben már konferenciákat és tudományos üléseket és a március 15-i ünnepségeket is lemondták. Pedig az előbbiekben sokkal jobban terjed a vírus. Tulajdonképpen nem is kellene kinyitni az iskolákat. Vélemény.\r

\r

","shortLead":"Magyarországon még hivatalosan nem zárták be az oktatási intézményeket, miközben már konferenciákat és tudományos...","id":"20200310_Gyarmathy_Eva_Karantenba_az_oktatassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87c8495a-9a05-4543-8d79-0a9ca47858f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edaad354-0dc5-4c89-896c-954ca6c7d9c5","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Gyarmathy_Eva_Karantenba_az_oktatassal","timestamp":"2020. március. 10. 12:55","title":"Gyarmathy Éva: Karanténba az oktatással!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kristen Bell amerikai színésznő az Instagramon mutatta be, mennyit ér, ha csak megmártjuk a kezünket a vízben. Nem lesz nehéz kitalálni: semmit.","shortLead":"Kristen Bell amerikai színésznő az Instagramon mutatta be, mennyit ér, ha csak megmártjuk a kezünket a vízben. Nem lesz...","id":"20200310_kezmosas_kristen_bell_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0d4e6-6cdd-4e24-b07e-d5dda47c88f2","keywords":null,"link":"/elet/20200310_kezmosas_kristen_bell_koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 13:59","title":"Ennyit tesz egy alapos kézmosás – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A koronavírustól való félelem sem akasztotta meg az év legfontosabb gazdasági eseményét, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos évnyitóján Varga Mihály pénzügyminiszter, Matolcsy György jegybankelnök és Orbán Viktor miniszterelnök az üzleti élet több száz prominense előtt beszélt a gazdaságpolitika főbb irányairól, a fideszes kormány elmúlt tíz évéről, amelyet mind ritka sikerként értékeltek. A koronavírus azonban így is központi téma lett, amelynek negatív hatásait egyelőre nem tudják felmérni.","shortLead":"A koronavírustól való félelem sem akasztotta meg az év legfontosabb gazdasági eseményét, a Magyar Kereskedelmi és...","id":"20200310_mkik_gazdasagi_evnyito_parragh_varga_matolcsy_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d8d4e8-c90c-43e1-bde9-675d58789e3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_mkik_gazdasagi_evnyito_parragh_varga_matolcsy_orban","timestamp":"2020. március. 10. 10:30","title":" Orbán Viktor: Igaza lehet annak, aki szembemegy az autópályán a többiekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik fő cél, hogy adjanak is valamit az 5 ezer forintos tagdíjért cserébe.","shortLead":"Az egyik fő cél, hogy adjanak is valamit az 5 ezer forintos tagdíjért cserébe.","id":"20200310_Ismet_Nagy_Elek_lett_az_iparkamara_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1237aa08-a05c-4db0-b963-04b7b3afcfe9","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Ismet_Nagy_Elek_lett_az_iparkamara_elnoke","timestamp":"2020. március. 10. 18:36","title":"Ismét Nagy Elek lett a budapesti iparkamara elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]