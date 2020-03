Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbfdf186-5e69-449a-bded-2065b0ba226e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kilónként 20-30 forinttal esett vissza az élő sertés felvásárlási ára.","shortLead":"Kilónként 20-30 forinttal esett vissza az élő sertés felvásárlási ára.","id":"20200324_sertes_ara_panikvasarlas_hus_bolt_koronavirus_sertespestis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbfdf186-5e69-449a-bded-2065b0ba226e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bf5e39-9d2f-487e-8cdb-4d4ed04eee5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_sertes_ara_panikvasarlas_hus_bolt_koronavirus_sertespestis","timestamp":"2020. március. 24. 06:08","title":"Csökken a sertés ára, a pánikvásárlás után újra van elég hús szinte minden boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Leginkább a Dél-Dunántúlon kell hóra számítani.","shortLead":"Leginkább a Dél-Dunántúlon kell hóra számítani.","id":"20200323_Szerda_estig_kitarthat_a_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cbb896-ba71-4621-84d3-e6c42070a7ec","keywords":null,"link":"/elet/20200323_Szerda_estig_kitarthat_a_havazas","timestamp":"2020. március. 23. 14:59","title":"Szerda estig kitarthat a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad23756-b792-498d-80ec-a1e5622055fa","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az új távoktatási forma nemcsak a pedagógusok számára kihívás, hanem a diákoknak és szülőknek is, akikre a járvány miatt még pszichológiai nyomás is nehezedik. Milyen stratégiákkal érdemes nekifogni az új rendszernek? Mit tehet a szülő, a diák, hogy jól jöjjön ki a koronavírus-időszakból?\r

