Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f55e2e1c-e45d-4af2-bf95-be0f2c1e40c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vízhiányos területeken is friss vizet lehetne biztosítani a megoldással. ","shortLead":"Vízhiányos területeken is friss vizet lehetne biztosítani a megoldással. ","id":"20200421_Kodbol_nyernenek_vizet_amerikai_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f55e2e1c-e45d-4af2-bf95-be0f2c1e40c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244b8f58-9dc9-4104-9b8d-4484c6f0c4cf","keywords":null,"link":"/zhvg/20200421_Kodbol_nyernenek_vizet_amerikai_kutatok","timestamp":"2020. április. 21. 10:16","title":"Amerikai kutatók enyhe ködből is képesek már vizet nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár évekre is elveszítheti teljes állami támogatását a DK. Erről tájékoztatta őket a Számvevőszék elnöke.","shortLead":"Akár évekre is elveszítheti teljes állami támogatását a DK. Erről tájékoztatta őket a Számvevőszék elnöke.","id":"20200419_Evekre_elvennek_a_DK_allami_tamogatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8fee21-ade9-4965-a189-3a1d715c3ebf","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Evekre_elvennek_a_DK_allami_tamogatasat","timestamp":"2020. április. 19. 20:53","title":"Évekre elvennék a DK állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f836c1-d979-4702-8b69-0cc7157d1a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok úgy sejtik, hogy a koronavírusból kigyógyult emberek vérplazmája segíthet a még beteg társaikon. Hogy felpörögjön a donáció, a Microsoft megalkotta a Plasma Botot.","shortLead":"A tudósok úgy sejtik, hogy a koronavírusból kigyógyult emberek vérplazmája segíthet a még beteg társaikon...","id":"20200421_microsoft_verplazma_koronavirus_jarvany_plasma_bot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81f836c1-d979-4702-8b69-0cc7157d1a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a23a11d-a36c-448e-8ffe-449b53831a7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_microsoft_verplazma_koronavirus_jarvany_plasma_bot","timestamp":"2020. április. 21. 10:43","title":"Összedobott egy szoftvert a Microsoft, ami segíthet a koronavírusos betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcb68d1-f4ab-450f-af32-d852d28e4e28","c_author":"HVG","category":"360","description":"Olga Tokarczuk könyvében William Blake-nek, az angol romantikus költészet óriásának más fontos szerep is jut.","shortLead":"Olga Tokarczuk könyvében William Blake-nek, az angol romantikus költészet óriásának más fontos szerep is jut.","id":"202016_konyv__okokrimi_olga_tokarczuk_hajtsad_ekedet_aholtak_csontjain_at","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcb68d1-f4ab-450f-af32-d852d28e4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46cb3a2-3773-4b8d-ad3c-54377b21fabc","keywords":null,"link":"/360/202016_konyv__okokrimi_olga_tokarczuk_hajtsad_ekedet_aholtak_csontjain_at","timestamp":"2020. április. 20. 10:00","title":"A pokol közmondásaiból vette ökokrimije címét a Nobel-díjas lengyel író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a38af62-60bd-4ef2-b7e5-9bd90ff33eb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a Magyar Vöröskereszt fenntartásában álló otthonban információink szerint további tizennégy lakó gyorstesztje lett pozitív - őket elkülönítették, a szállót pedig - a benne tartózkodó több mint 120 emberrel együtt - lezárták két hétre. ","shortLead":"De a Magyar Vöröskereszt fenntartásában álló otthonban információink szerint további tizennégy lakó gyorstesztje lett...","id":"20200420_Kilenc_koronavirusos_lako_kerult_korhazba_egy_13_keruleti_hajlektalanszallorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a38af62-60bd-4ef2-b7e5-9bd90ff33eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1053c3e-746d-47df-bedb-ef4942a979a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Kilenc_koronavirusos_lako_kerult_korhazba_egy_13_keruleti_hajlektalanszallorol","timestamp":"2020. április. 20. 18:00","title":"Kilenc koronavírusos lakó került kórházba egy 13. kerületi hajléktalanszállóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c84fa5-c0c1-4b63-b29e-3b822480bcac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple fejlesztői a macOS operációs rendszer soron következő verziójába tesznek majd bele egy olyan újdonságot, amely jót tesz a MacBookok akkumulátorának.","shortLead":"Az Apple fejlesztői a macOS operációs rendszer soron következő verziójába tesznek majd bele egy olyan újdonságot, amely...","id":"20200420_apple_macbook_akkumulator_catalina_macos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5c84fa5-c0c1-4b63-b29e-3b822480bcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1740243a-5710-4ece-8dd6-a76f649d4702","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_apple_macbook_akkumulator_catalina_macos","timestamp":"2020. április. 20. 13:03","title":"Hasznos funkciót kapnak az Apple laptopjai, az akkumulátor jár vele jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b5af2f-46ba-4393-9765-de3b435664b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Különvonult, de nem fél a vírustól Mérő László: \"Hirtelen nagy kedvem lett megkapni. Egyedül hesszelhetnék egy 200 ágyas kórteremben\". A válságnak van jó oldala, hisz a fejlődés egy tőröl fakad vele. Most megtanuljuk jobban használni a virtuális világot, s a szeretetnek is vannak még tartalékai – véli a matematikus-pszichológus. ","shortLead":"Különvonult, de nem fél a vírustól Mérő László: \"Hirtelen nagy kedvem lett megkapni. Egyedül hesszelhetnék egy 200...","id":"20200420_Mero_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84b5af2f-46ba-4393-9765-de3b435664b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd2d394-d1f7-4098-9397-888c54ca8ee4","keywords":null,"link":"/360/20200420_Mero_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 20. 18:30","title":"Mérő László a Home office-ban: \"Harmichatezer ágy nyilvánvaló abszurditás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbfffc5-4d16-4bfc-a10f-0f9f7839243b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Massachussettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói speciális fehérjéket állítottak elő, amelyek képesek leállítani a koronavírus előidézte citokinvihart, az immunrendszer túlzott reagálását. A citokinvihar károsítja a tüdőszöveteket és a Covid-19 tüdőgyulladás halálos kimenetelét idézheti elő.","shortLead":"A Massachussettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói speciális fehérjéket állítottak elő, amelyek képesek leállítani...","id":"20200420_koronavirus_eloidezte_citokinvihar_feherjek_mit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccbfffc5-4d16-4bfc-a10f-0f9f7839243b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3d8852-3135-4e97-84fa-cbf7a2ff1e48","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_eloidezte_citokinvihar_feherjek_mit","timestamp":"2020. április. 20. 06:03","title":"A koronavírus egyik durva trükkje a citokinvihar, de most kitaláltak ellene valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]