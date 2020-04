Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ee844d8-f8eb-4695-a824-51db4c9a4383","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester arra számít, hogy az ötezer érintettből kétezren igényelhetik a támogatott, de így sem ingyenes gyorstesztet.","shortLead":"A polgármester arra számít, hogy az ötezer érintettből kétezren igényelhetik a támogatott, de így sem ingyenes...","id":"20200421_kozarmisleny_koronavirus_gyorsteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ee844d8-f8eb-4695-a824-51db4c9a4383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17227d26-97eb-4430-bed0-f6cf706846f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_kozarmisleny_koronavirus_gyorsteszt","timestamp":"2020. április. 21. 11:53","title":"Házhoz vinnék a koronavírustesztet minden felnőtt kozármislenyinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek 40 százalékának hitel kell, hogy béreket adjon, a vállalatok közel tizede már most fizetésképtelen.","shortLead":"A cégek 40 százalékának hitel kell, hogy béreket adjon, a vállalatok közel tizede már most fizetésképtelen.","id":"20200421_MNB_bankok_hitel_nagy_marton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d20dc3f-aafb-4a71-b87d-2191ac47ceb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_MNB_bankok_hitel_nagy_marton","timestamp":"2020. április. 21. 13:26","title":"MNB-alelnök: Majdnem az ötödére zuhanhat a bankok nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval nagyobb mértékben ugrott meg több országban is az elhunytak száma az elmúlt hónapban, mint azt a regisztrált koronavírus halálesetekből le lehetne vezetni - erről készített összeállítást a New York Times.","shortLead":"Jóval nagyobb mértékben ugrott meg több országban is az elhunytak száma az elmúlt hónapban, mint azt a regisztrált...","id":"20200421_korona_new_york_times","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d096b6eb-93de-4f06-a188-2f92994b8871","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_korona_new_york_times","timestamp":"2020. április. 21. 20:20","title":"A New York Times 25 ezer olyan halottat talált a statisztikákban, akik nem szerepelnek a koronavírusosok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal a gázolaj ára csökken.\r

","shortLead":"Ezúttal a gázolaj ára csökken.\r

","id":"20200420_koronavirus_uzemanyag_benzin_gazolaj_arcsokkenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6521d6d8-aca1-401d-a782-ae9766bd55aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_koronavirus_uzemanyag_benzin_gazolaj_arcsokkenes","timestamp":"2020. április. 20. 18:16","title":"Még olcsóbb lesz az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2416e7ae-af6e-461e-99a2-1fabb89cf51a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200422_Marabu_Feknyuz_Majus_3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2416e7ae-af6e-461e-99a2-1fabb89cf51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fe1c28-b26e-4357-aeca-d96946d2e117","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Marabu_Feknyuz_Majus_3","timestamp":"2020. április. 22. 06:00","title":"Marabu Féknyúz: Május 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b4cea5-9c01-400f-bbfb-55525d735c91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány sem állíthatja meg a kormányt: megállapították, hogy húsz zsámolyból nyolc hibás.","shortLead":"A járvány sem állíthatja meg a kormányt: megállapították, hogy húsz zsámolyból nyolc hibás.","id":"20200421_zsamoly_letra_fellepo_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3b4cea5-9c01-400f-bbfb-55525d735c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b1f33d-4773-4995-84ef-e3e1b38cb198","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_zsamoly_letra_fellepo_vizsgalat","timestamp":"2020. április. 21. 11:23","title":"Elkészült az ország nagy zsámolytesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea23965-cbff-4745-afa5-e611dadd969b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmilyen kutatás nem bizonyítja, hogy a Covid-Organics nevű üdítőital hatásos volna a koronavírus ellen, az elnök mégis pózol vele.","shortLead":"Semmilyen kutatás nem bizonyítja, hogy a Covid-Organics nevű üdítőital hatásos volna a koronavírus ellen, az elnök...","id":"20200421_madagaszkar_tea_gyogynoveny_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ea23965-cbff-4745-afa5-e611dadd969b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a12b14a-72cf-407c-b8ad-38cf9bfc9b0f","keywords":null,"link":"/elet/20200421_madagaszkar_tea_gyogynoveny_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 18:55","title":"Madagaszkár elnöke bemutatta a teát, amely szerinte legyőzi a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Szerte Európában nagyot nőtt ugyan a kormányzó pártok, közhatalmat gyakorló politikusok népszerűsége, ez azonban kérészéletű lehet, mert a legtöbb esetben a kormányok belebuknak a gazdasági válságba.","shortLead":"Szerte Európában nagyot nőtt ugyan a kormányzó pártok, közhatalmat gyakorló politikusok népszerűsége, ez azonban...","id":"20200422_A_virus_Orbant_es_tarsait_erositi_de_a_valsag_mindent_borithat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c04824-c494-4f92-883c-44ded4931acf","keywords":null,"link":"/360/20200422_A_virus_Orbant_es_tarsait_erositi_de_a_valsag_mindent_borithat","timestamp":"2020. április. 22. 06:30","title":"A vírus Orbánt és társait erősíti, de a válság mindent boríthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]