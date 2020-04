Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyolc esztendőn keresztül tartó, folyamatos emelkedés érhet véget a használtautó-piacon a koronavírus járvány miatt, amit többféleképpen igyekeznek kompenzálni a kereskedő cégek. ","shortLead":"Nyolc esztendőn keresztül tartó, folyamatos emelkedés érhet véget a használtautó-piacon a koronavírus járvány miatt...","id":"20200421_Online_vasarlassal_es_kiszallitassal_probalkoznak_itthon_is_a_hasznaltautokereskedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b03e6-5bbe-483f-9201-2cee87d30fe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_Online_vasarlassal_es_kiszallitassal_probalkoznak_itthon_is_a_hasznaltautokereskedok","timestamp":"2020. április. 21. 16:49","title":"Online eladással és kiszállítással próbálkoznak itthon is a használtautó-kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9d3ee1-c1a0-4deb-89ac-3e214e2f706b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Hogy tetszik lenni?” címmel indított kezdeményezést a Fesztivál Önkéntes Központ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A program az otthonaikba kényszerült idős korosztályt köti össze olyan szabadidővel rendelkező lelkes fiatalokkal, akik aktív telefonos kapcsolattal társaságot tudnak biztosítani számukra.\r

\r

","shortLead":"„Hogy tetszik lenni?” címmel indított kezdeményezést a Fesztivál Önkéntes Központ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat...","id":"20200421_Potunokakat_keresnek_a_maganyos_idosekhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d9d3ee1-c1a0-4deb-89ac-3e214e2f706b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c878f2b8-97d1-4a43-ba68-e88da9491304","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Potunokakat_keresnek_a_maganyos_idosekhez","timestamp":"2020. április. 21. 12:42","title":"Pótunokákat keresnek a magányos idősekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388e3c64-f867-40ae-936e-ac1baaffb04c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szokatlan trailer készült Hajdu Szabolcs hamarosan online debütáló filmjéhez. ","shortLead":"Szokatlan trailer készült Hajdu Szabolcs hamarosan online debütáló filmjéhez. ","id":"20200420_A_partallami_hatalom_a_jogallamot_szisztematikusan_leepiti__kijott_Hajdu_Szabolcs_uj_filmjenek_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=388e3c64-f867-40ae-936e-ac1baaffb04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b3dd61-b9ea-4880-a6f2-ca3f8b9f468c","keywords":null,"link":"/kultura/20200420_A_partallami_hatalom_a_jogallamot_szisztematikusan_leepiti__kijott_Hajdu_Szabolcs_uj_filmjenek_elozetese","timestamp":"2020. április. 20. 13:57","title":"„A pártállami hatalom a jogállamot szisztematikusan leépíti” – itt a Békeidő előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498dde02-e9c6-415a-a49b-86163e4e6024","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évekbe telhet és rengeteg pénzt emészthet fel a fejlesztése, de a Samsung a jelek szerint már kijelölte az utat: jöhetnek a 600 megapixeles szenzorral szerelt kamerák a mobilokba.","shortLead":"Hosszú évekbe telhet és rengeteg pénzt emészthet fel a fejlesztése, de a Samsung a jelek szerint már kijelölte az utat...","id":"20200421_samsung_600_megapixeles_kamera_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=498dde02-e9c6-415a-a49b-86163e4e6024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d0c1d2-d7fc-40af-a4b1-a7a634432a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_samsung_600_megapixeles_kamera_telefon","timestamp":"2020. április. 21. 13:03","title":"600 megapixeles mobilkamerát fejlesztene a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf7a604-4168-43d5-8b56-473cad2960b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kutatás szerint a betegség nem tartozik a koronavírus tíz legnagyobb rizikófaktora közé.

","shortLead":"Egy kutatás szerint a betegség nem tartozik a koronavírus tíz legnagyobb rizikófaktora közé.

","id":"20200420_asztma_koronavirus_new_york","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caf7a604-4168-43d5-8b56-473cad2960b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bf3529-865c-4896-994a-0da6d1a12156","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_asztma_koronavirus_new_york","timestamp":"2020. április. 20. 14:38","title":"A New Yorkban elhunytak mindössze öt százaléka volt asztmás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harminc évvel ezelőtt bocsátotta fel a NASA a Hubble űrteleszkópot, hogy a Föld körül keringve segítsen megismernünk a bennünket körülvevő világegyetemet. Ebből az alkalomból egy különleges kereső került ki a NASA weboldalára.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt bocsátotta fel a NASA a Hubble űrteleszkópot, hogy a Föld körül keringve segítsen megismernünk...","id":"20200420_nasa_hubble30_hubble_urteleszkop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d84e403-422e-42fa-b75f-91dc75d61095","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_nasa_hubble30_hubble_urteleszkop","timestamp":"2020. április. 20. 20:03","title":"Kíváncsi, mit látott a Hubble az ön születésnapján? Most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Magyarországon kötelezővé teszik a kártyás fizetés biztosítását. Amerikában erről nincs szó, de a fogyasztók szokásai mégis megváltozhatnak a járvány után.","shortLead":"Magyarországon kötelezővé teszik a kártyás fizetés biztosítását. Amerikában erről nincs szó, de a fogyasztók szokásai...","id":"20200421_A_koronavirus_megoli_a_keszpenzes_fizetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032b4930-137b-4546-8184-de19f186f561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_A_koronavirus_megoli_a_keszpenzes_fizetest","timestamp":"2020. április. 21. 06:44","title":"A koronavírus megöli a készpénzes fizetést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306a13bb-40ed-445b-b7a0-4214a955e92e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány is olyan helyzetet teremtett, amiben minden politikus megjátszhatja magát – állítja drMáriás. Szerinte szomorú, hogy a vírus miatt sem tette félre a politika a sárdobálást, de ezt is megpróbálja műveiben értelmezni. A képzőművész újabb közéleti témájú alkotást készít, elmesélte, Kásler Miklóst milyen szerepben festi meg. ","shortLead":"A járvány is olyan helyzetet teremtett, amiben minden politikus megjátszhatja magát – állítja drMáriás. Szerinte...","id":"20200421_drMarias_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=306a13bb-40ed-445b-b7a0-4214a955e92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9578c707-bbc0-4824-a3ba-e6b43833ca9c","keywords":null,"link":"/360/20200421_drMarias_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 21. 18:30","title":"drMáriás a Home office-ban: \"Színháznak ez ismét egy nagyszerű helyzet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]