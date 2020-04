Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy május elejétől több bolt lehet nyitva, egyes szállóhelyek és kávézók már vendégeket is fogadhatnak a jövő hónapban.","shortLead":"A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy május elejétől több bolt lehet nyitva, egyes szállóhelyek és kávézók már vendégeket is...","id":"20200428_Jovo_hettol_lazulhatnak_a_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acc31cb-3c0e-4ff7-8b47-f250cb7edb5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Jovo_hettol_lazulhatnak_a_korlatozasok","timestamp":"2020. április. 28. 07:48","title":"Jövő héttől lazulhatnak a korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kutyák, macskák, nyulak, tengeri malacok, sőt még tyúkok is tömegével találnak otthonra a szobafogságra ítélt amerikaiaknál.","shortLead":"Kutyák, macskák, nyulak, tengeri malacok, sőt még tyúkok is tömegével találnak otthonra a szobafogságra ítélt...","id":"20200426_Elviszik_az_osszes_ebet_a_menhelyekrol_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06901978-1f61-4c66-8160-b9fd594df1f6","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Elviszik_az_osszes_ebet_a_menhelyekrol_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. április. 26. 16:13","title":"Elviszik az összes ebet a menhelyekről az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt egyre több a vásárlók jóhiszeműségét kihasználó hirdetés, melyekről a közösségi médiában is hírt adnak – gyakran arccal és névvel megszégyenítve a csalókat. Viszont az utóbbi kategóriába soroltak között olyanok is akadnak, akik semmi rosszat nem követtek el.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt egyre több a vásárlók jóhiszeműségét kihasználó hirdetés, melyekről a közösségi médiában is...","id":"20200427_koronavirus_facebook_csoport_megszegyenites_gyuloletkeltes_atveres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cebeb8-d56b-4986-9df2-b5256d3ea2ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_koronavirus_facebook_csoport_megszegyenites_gyuloletkeltes_atveres","timestamp":"2020. április. 27. 11:03","title":"Erőre kapott a nyilvános megszégyenítés a Facebookon a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több ország kezdi fejleszteni a kerékpárutakat, a koronavírus-járvány miatt ugyanis a tömegközlekedésnél jóval biztonságosabb kerékpárra pattanni. Budapest sem maradt ki a sorból, a Nagykörút Üllői út és Váci út közötti szakaszán is ideiglenes sávot létesítenek a bringásoknak. \r

","shortLead":"Egyre több ország kezdi fejleszteni a kerékpárutakat, a koronavírus-járvány miatt ugyanis a tömegközlekedésnél jóval...","id":"20200427_Elhozza_a_varosi_biciklizes_aranykorat_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e78fc5-b6fe-41ea-a389-7f588a9268d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200427_Elhozza_a_varosi_biciklizes_aranykorat_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 16:11","title":"A koronavírus elhozhatja a városi biciklizés aranykorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2b9c55-ffd1-4864-af4f-69aad40ccdd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon kijárt már neki egy szobor. A híres egyfejű mesehős miniatűr képmását Kolodko Mihály alkotta meg. ","shortLead":"Nagyon kijárt már neki egy szobor. A híres egyfejű mesehős miniatűr képmását Kolodko Mihály alkotta meg. ","id":"20200427_Szobrot_kapott_Susu_a_sarkany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef2b9c55-ffd1-4864-af4f-69aad40ccdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8374b7ff-166f-40ce-91ff-c1695e0771a1","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Szobrot_kapott_Susu_a_sarkany","timestamp":"2020. április. 27. 15:24","title":"Szobrot kapott Süsü, a sárkány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a399fe75-77e8-4020-a7a8-296131c41cf5","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Giorgio Moroder a jövő zenéjét akarta megalkotni – és sikerült is neki. Nélküle másképp hangozna az elektronikus tánczene.","shortLead":"Giorgio Moroder a jövő zenéjét akarta megalkotni – és sikerült is neki. Nélküle másképp hangozna az elektronikus...","id":"20200426_Ma_80_eves_a_jovot_almodo_diszkopapa_Giorgio_Moroder","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a399fe75-77e8-4020-a7a8-296131c41cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfc8d3b-b2de-43d5-a5ed-265f0aa1ddf1","keywords":null,"link":"/kultura/20200426_Ma_80_eves_a_jovot_almodo_diszkopapa_Giorgio_Moroder","timestamp":"2020. április. 26. 20:15","title":"Ma 80 éves a jövőt álmodó diszkópápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mától Budapesten csak eltakart arccal szabad használni a tömegközlekedési eszközöket, de boltba, piacra is csak maszkban lehet menni. A járvány halálos áldozatainak száma nyolccal emelkedett. Összeomlottak a magyar gazdasággal kapcsolatos várakozások. Kövesse itt a koronavírus terjedéséről szóló legfontosabb híreket percről percre!","shortLead":"Mától Budapesten csak eltakart arccal szabad használni a tömegközlekedési eszközöket, de boltba, piacra is csak...","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_aprilis_27_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153fefb4-470e-4073-b167-d11027f5df73","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_aprilis_27_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 27. 07:50","title":"Már 280 áldozata van a járványnak itthon, kötelező a maszk a budapesti tömegközlekedőknek – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92","c_author":"Helena Dalli","category":"elet","description":"A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hatóságok továbbra is kezelni fogják a családon belüli erőszak eseteit, valamint közvetlen szükséghelyzeti alapokat kell létrehozniuk az erőszak áldozatait támogató szervezetek, többek között a menedékhelyek számára – írja Helena Dalli, az Európai Bizottság egyenlőségért felelős tagja.","shortLead":"A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hatóságok továbbra is kezelni fogják a családon belüli erőszak eseteit...","id":"20200427_Koronavirus_es_csaladon_beluli_eroszak_aranytalan_kockazat_a_nok_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d32e55e-6584-4b6d-8016-48da31a3f414","keywords":null,"link":"/elet/20200427_Koronavirus_es_csaladon_beluli_eroszak_aranytalan_kockazat_a_nok_szamara","timestamp":"2020. április. 27. 18:00","title":"Koronavírus és családon belüli erőszak: aránytalan kockázat a nők számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]