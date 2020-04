Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere az ATV kedd esti műsorában beszélt a sebességkorlátozással kapcsolatos előterjesztésről, amely egyébként már Tarlós István idején is téma volt.","shortLead":"Budapest főpolgármestere az ATV kedd esti műsorában beszélt a sebességkorlátozással kapcsolatos előterjesztésről, amely...","id":"20200428_karacsony_gergely_sebesseghatar_csokkentes_idosotthon_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42e4b19-339a-4a9b-a8c7-6d94b9b63fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_karacsony_gergely_sebesseghatar_csokkentes_idosotthon_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 21:22","title":"Karácsony: Édesapám egy este nem jött haza, ezért nincs jogosítványom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ostobaságnak tartja, hogy a kormánynak jól jönne a következő választáson a járványhelyzet, az ellenzéket pedig Rákosihoz és Gerőhöz hasonlította.","shortLead":"Ostobaságnak tartja, hogy a kormánynak jól jönne a következő választáson a járványhelyzet, az ellenzéket pedig...","id":"20200429_Kover_A_balliberalis_ellenzek_a_globalista_nemzetellenes_halozat_resze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2bb2803-11c6-4d04-b8b0-589b74295445","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Kover_A_balliberalis_ellenzek_a_globalista_nemzetellenes_halozat_resze","timestamp":"2020. április. 29. 14:01","title":"Kövér: A balliberális ellenzék nem a magyar nemzet része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d78aa6b-3c20-42fc-b95e-7534db3c3be2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szervezet az állampolgárok hiányát demonstrálta így abban a döntésben, amellyel a holland kormány a környezetszennyező nagyvállalatokat, a KLM légitársaságot vagy a Schiphol repteret segítette ki.","shortLead":"A szervezet az állampolgárok hiányát demonstrálta így abban a döntésben, amellyel a holland kormány...","id":"20200430_Tobb_mint_ezer_par_cipovel_toltotte_meg_Haga_utcait_az_Extinction_Rebellion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d78aa6b-3c20-42fc-b95e-7534db3c3be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0445ca1b-67cd-448e-a123-22ebfd410d75","keywords":null,"link":"/zhvg/20200430_Tobb_mint_ezer_par_cipovel_toltotte_meg_Haga_utcait_az_Extinction_Rebellion","timestamp":"2020. április. 30. 16:00","title":"Több mint ezer pár cipővel töltötte meg Hága utcáit az Extinction Rebellion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27399823-dbb0-429d-b991-9a134bc205bb","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több magyar facebookozónál is megjelentek a közösségi oldal vadonatúj reakciógombjai. A vélhetően csak ideiglenes jelleggel használható jeleket a járvány miatt vezette be a Facebook.","shortLead":"Több magyar facebookozónál is megjelentek a közösségi oldal vadonatúj reakciógombjai. A vélhetően csak ideiglenes...","id":"20200429_facebook_uj_reakciogombok_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27399823-dbb0-429d-b991-9a134bc205bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef857c07-b337-43b4-ac11-fc3980bcabc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_facebook_uj_reakciogombok_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 12:23","title":"Megjöttek a Facebook új reakciógombjai, amiket a járvány miatt vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a870e5-95e3-4213-97d4-66cec3d152df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajóforgalom nincs, és emberek is alig vannak odakint, így aztán semmi nem zavarja az állatokat, hogy felfedezzék a város lagúnáit.","shortLead":"Hajóforgalom nincs, és emberek is alig vannak odakint, így aztán semmi nem zavarja az állatokat, hogy felfedezzék...","id":"20200428_meduza_polip_velence_kanalis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8a870e5-95e3-4213-97d4-66cec3d152df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2d3574-1f61-49e5-981d-286b969fe76c","keywords":null,"link":"/elet/20200428_meduza_polip_velence_kanalis","timestamp":"2020. április. 28. 20:10","title":"A medúza után most egy jókora polip tévedt be a járvány miatt kiürült Velencébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b555d75-42e1-4e6c-a525-d4e0f17c6c28","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A madridi Prado múzeumnak tavaly rekordszámú látogatója volt, idén veszteségei lesznek. \r

\r

","shortLead":"A madridi Prado múzeumnak tavaly rekordszámú látogatója volt, idén veszteségei lesznek. \r

\r

","id":"20200429_Europa_egyik_legismertebb_keptara_70_szazalekos_bevetelcsokkenesre_szamit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b555d75-42e1-4e6c-a525-d4e0f17c6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fd6000-d98c-4351-b96a-cac30e85bb9c","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Europa_egyik_legismertebb_keptara_70_szazalekos_bevetelcsokkenesre_szamit","timestamp":"2020. április. 29. 08:54","title":"Európa egyik legismertebb képtára 70 százalékos bevételcsökkenésre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88005c02-10ff-4d1c-9491-06d5f4338c00","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hét évvel ezelőtti egymásra találásnál Gerendai Károly és üzlettársai megjelenése szenzációnak számított, az azóta Tiborcz István és Orbán Ráhel környékén intézősködő Száraz István a fesztiválpiac nagyágyúi nélkül is biztos lehet szolgáltatásai piacában, legalábbis amíg Orbán Viktor a kormányfő.\r

","shortLead":"A hét évvel ezelőtti egymásra találásnál Gerendai Károly és üzlettársai megjelenése szenzációnak számított, az azóta...","id":"20200430_Gerendainal_is_fajsulyosabb_mentorokban_bizhat_a_We_Love_Budapest_alapitoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88005c02-10ff-4d1c-9491-06d5f4338c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e86bd61-0062-4939-bf94-71050c42607e","keywords":null,"link":"/360/20200430_Gerendainal_is_fajsulyosabb_mentorokban_bizhat_a_We_Love_Budapest_alapitoja","timestamp":"2020. április. 30. 16:00","title":"Gerendainál is fajsúlyosabb mentorokban bízhat a We Love Budapest alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel nyolcezer ember érkezhet Országos Népi Gyűlés ülésére.\r

","shortLead":"Közel nyolcezer ember érkezhet Országos Népi Gyűlés ülésére.\r

","id":"20200429_Kinaban_hamarosan_megnyitjak_az_elhalasztott_parlamenti_ulesszakot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14a730c-1ded-49ae-839a-f68189ad5bcf","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Kinaban_hamarosan_megnyitjak_az_elhalasztott_parlamenti_ulesszakot","timestamp":"2020. április. 29. 06:45","title":"Kínában hamarosan megnyitják az elhalasztott parlamenti ülésszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]