[{"available":true,"c_guid":"eec33518-6a48-4723-bc69-e7b9fe2f471f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 18-tól kezdve újra kinyithatnak a bécsi iskolák, jóllehet, csak szigorú szabályok mellett. Százötvenezer diák érintett a kérdésben, az iskoláskorúak között koronavírus-kutatás is indul.\r

\r

","shortLead":"Május 18-tól kezdve újra kinyithatnak a bécsi iskolák, jóllehet, csak szigorú szabályok mellett. Százötvenezer diák...","id":"20200518_Becsben_ujraindultak_az_iskolak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eec33518-6a48-4723-bc69-e7b9fe2f471f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc784a9-aceb-4797-8b70-4d39d2018499","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Becsben_ujraindultak_az_iskolak","timestamp":"2020. május. 18. 15:49","title":"Bécsben újraindultak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517ac241-055f-4642-be2f-2584b86efa6d","c_author":"Csatlós Hanna","category":"gazdasag","description":"Nagyon úgy néz ki, hogy a közeljövőben meg kell tanulnunk együtt élni a koronavírussal. Ez például azt jelenti, hogy az irodaházak nagy részét át kellene strukturálni, új anyagokat kellene beépíteni, és valószínűleg a műszakokat is újra kéne tervezni ahhoz, hogy minél kisebb valószínűséggel kapjuk el a fertőzést a kollégáktól. Az irodai munka pandémia utáni jövőjét kutattuk.","shortLead":"Nagyon úgy néz ki, hogy a közeljövőben meg kell tanulnunk együtt élni a koronavírussal. Ez például azt jelenti...","id":"20200518_Egy_teljesen_masik_munkahelyre_kellene_visszaternunk_a_jarvany_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=517ac241-055f-4642-be2f-2584b86efa6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b68b961-2ce3-4866-b36e-22cf3f982ea5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Egy_teljesen_masik_munkahelyre_kellene_visszaternunk_a_jarvany_utan","timestamp":"2020. május. 18. 14:00","title":"Egy teljesen másik munkahelyre kellene visszatérnünk a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus csak növelte a korrupciós veszélyeket, így nagyon oda kell figyelnie az államoknak, amikor a helyreállításra szánt milliárdokat osztják szét – hívja fel a figyelmet Thomas Greminger, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) főtitkára.","shortLead":"A koronavírus csak növelte a korrupciós veszélyeket, így nagyon oda kell figyelnie az államoknak, amikor...","id":"20200518_Tobb_korrupciot_is_hozhat_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd334cbc-5377-4143-96ea-97ddf25649eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Tobb_korrupciot_is_hozhat_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 18. 16:39","title":"Több korrupciót is hozhat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f0f33a-d018-4108-9f5d-fc28b62ded20","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Didier Reynders azt mondja, nagy előrelépés lenne, ha a jogállamiság betartásához kötnék az uniós pénzek folyósítását.","shortLead":"Didier Reynders azt mondja, nagy előrelépés lenne, ha a jogállamiság betartásához kötnék az uniós pénzek folyósítását.","id":"20200518_Didier_Reynders_EU_Der_Spiegel_szemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64f0f33a-d018-4108-9f5d-fc28b62ded20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b20089-3c60-41ed-b7e1-f69d9a0bd213","keywords":null,"link":"/360/20200518_Didier_Reynders_EU_Der_Spiegel_szemle","timestamp":"2020. május. 18. 07:30","title":"Az unió igazságügyi biztosa szerint a magyar és lengyel ügyekben is az EU-s jog dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók Semjén Zsoltnak is üzennek az általa beterjesztett törvényjavaslat miatt.","shortLead":"Az aláírók Semjén Zsoltnak is üzennek az általa beterjesztett törvényjavaslat miatt.","id":"20200519_karacsony_gergely_fovarosi_onkormanyzat_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f27339-5d7a-43a4-95e0-c1ddc1d6cb5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_karacsony_gergely_fovarosi_onkormanyzat_jarvany","timestamp":"2020. május. 19. 12:58","title":"Nyolc pontban írták le Karácsonyék, mit várnak Orbántól és a kormánytól a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iskolákat pedig szeptemberig biztosan nem nyitják ki, Erdogan lezáratta a tanévet.","shortLead":"Az iskolákat pedig szeptemberig biztosan nem nyitják ki, Erdogan lezáratta a tanévet.","id":"20200519_kijarasi_tilalom_erdogan_torokorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d5d1fd-f98a-48e6-b240-39c29845ba78","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_kijarasi_tilalom_erdogan_torokorszag","timestamp":"2020. május. 19. 05:03","title":"Országos kijárási tilalom jön Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ce0f59-5493-48d3-846e-19dfa82c9492","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli Technion anyaga előbb elveszi a vírus fertőzőképességét, majd elemeire bontja a kórokozó egyik legfontosabb részét. Állítják: hosszú időn át is hatásos.","shortLead":"Az izraeli Technion anyaga előbb elveszi a vírus fertőzőképességét, majd elemeire bontja a kórokozó egyik legfontosabb...","id":"20200518_fertotlenitoszer_fertotlenito_polimer_koronavirus_jarvany_technion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5ce0f59-5493-48d3-846e-19dfa82c9492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f501c670-cbf3-4b1e-a199-ab9c2e1450b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_fertotlenitoszer_fertotlenito_polimer_koronavirus_jarvany_technion","timestamp":"2020. május. 18. 17:59","title":"Elkészült a fertőtlenítő, ami hosszabb időn át véd a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34016f7-60f3-4b1a-9ade-2a416b1c8eb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Film+, a Viasat6 és a TV2 Comedy csatornák műsorairól is levették a kódolást – közölte a MinDig TV szolgáltatásával ingyenes földfelszíni műsorszórást biztosító Antenna Hungária.","shortLead":"A Film+, a Viasat6 és a TV2 Comedy csatornák műsorairól is levették a kódolást – közölte a MinDig TV szolgáltatásával...","id":"20200518_mindig_tv_kodolatlan_csatornak_filmplusz_viasat6_tv2_comedy_dekoder","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c34016f7-60f3-4b1a-9ade-2a416b1c8eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1040feb2-de0b-44e6-8926-c65c2b6748dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_mindig_tv_kodolatlan_csatornak_filmplusz_viasat6_tv2_comedy_dekoder","timestamp":"2020. május. 18. 20:03","title":"Ingyen nézheti: 3 tévécsatornáról is levették a kódolást május végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]