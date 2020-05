Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Minden szabályt megszegve 400 kilométert utazott a brit miniszterelnök főtanácsadója betegen, most azt állítja, azért, mert nem volt kire bíznia a gyerekét.","shortLead":"Minden szabályt megszegve 400 kilométert utazott a brit miniszterelnök főtanácsadója betegen, most azt állítja, azért...","id":"20200525_cummings_karanten_nagybritannia_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53fefab0-fdfe-4f5a-a5ac-11b4cdbe1602","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_cummings_karanten_nagybritannia_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 19:20","title":"Nem volt kire bízni a gyereket, ezért kellett megszegni a karantént -–állítja a brit kormányfő tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950c022c-a1ec-4c3c-88b9-2caa1a05b34e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Jóslatok a 2001: Űrodüsszeia szerzőjétől, aki a filmsikernél is büszkébb volt tudományos írásaira. Ezek közül éppen 75 évvel ezelőtt jelent meg az egyik legjelentősebb.","shortLead":"Jóslatok a 2001: Űrodüsszeia szerzőjétől, aki a filmsikernél is büszkébb volt tudományos írásaira. Ezek közül éppen 75...","id":"20200525_Arthur_C_Clarke_1945_geostacionarius_2001_Urodusszeia_GPS","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=950c022c-a1ec-4c3c-88b9-2caa1a05b34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0f8c9d-a4c7-4d48-9c40-f144c4756316","keywords":null,"link":"/360/20200525_Arthur_C_Clarke_1945_geostacionarius_2001_Urodusszeia_GPS","timestamp":"2020. május. 25. 11:00","title":"Műholdas tévé 1945-ben: valakinek odafönt cserélgetni kellett volna a rádiócsöveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5a7c3c-91a7-4042-a22a-00600e496cf4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Budapestnek megfelelő biztosítékokat kellett volna kérnie Bakutól arra, hogy Ramil Safarov valóban letölti a rá kirótt életfogytiglani börtönbüntetést – mondja a hvg.hu-nak a keddi strasbourgi ítélethirdetés előtt a 2004-ben Budapesten megölt örmény katona családját képviselő Philiph Leach.","shortLead":"Budapestnek megfelelő biztosítékokat kellett volna kérnie Bakutól arra, hogy Ramil Safarov valóban letölti a rá kirótt...","id":"20200525_Magyarorszag_ismet_szegyenpadon__a_baltas_gyilkosrol_dont_ez_emberi_jogok_birosaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea5a7c3c-91a7-4042-a22a-00600e496cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db97b6a5-8328-4e84-b3fb-6c66d260b376","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_Magyarorszag_ismet_szegyenpadon__a_baltas_gyilkosrol_dont_ez_emberi_jogok_birosaga","timestamp":"2020. május. 25. 17:45","title":"\"Bízom abban, hogy a bíróság Magyarországot is elmarasztalja\" – Ítélet jön a baltás gyilkos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056e22ff-6f0d-4cbd-ba7b-e45bb5b03abe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zivatarokat villámlás kísérheti, esetenként még jégeső is előfordulhat.\r

","shortLead":"A zivatarokat villámlás kísérheti, esetenként még jégeső is előfordulhat.\r

","id":"20200525_Az_orszag_egesz_teruletere_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056e22ff-6f0d-4cbd-ba7b-e45bb5b03abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9bd11f-f0fb-419c-9a5f-b7bd796676df","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Az_orszag_egesz_teruletere_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. május. 25. 08:28","title":"Az ország egész területére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legrangosabb autókiállításai között jegyzett rendezvény leghamarabb 2021-ben térhet vissza. ","shortLead":"A világ legrangosabb autókiállításai között jegyzett rendezvény leghamarabb 2021-ben térhet vissza. ","id":"20200525_a_koronavirus_miatt_elmarad_az_aprilisrol_augusztusra_csusztatott_new_yorkii_autoszalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8050b1e-ca87-4c69-9156-fe9ec04c831d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_a_koronavirus_miatt_elmarad_az_aprilisrol_augusztusra_csusztatott_new_yorkii_autoszalon","timestamp":"2020. május. 25. 07:59","title":"A koronavírus miatt elmarad az áprilisról augusztusra csúsztatott New Yorki-i Autószalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Orbán Viktor legutóbbi rádióinterjújában meghirdette, hogy az etnikai diszkrimináció eddigi szégyellős változata helyett a jövőben Magyarországon bevezetik a törvénybe is foglalt, nyílt apartheidet. Vélemény.","shortLead":"Orbán Viktor legutóbbi rádióinterjújában meghirdette, hogy az etnikai diszkrimináció eddigi szégyellős változata...","id":"202021_lappango_apartheid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfa0dd2-e8da-42f2-ba67-33e357f04b03","keywords":null,"link":"/360/202021_lappango_apartheid","timestamp":"2020. május. 25. 13:00","title":"Ónody Gomperz Tamás: Lappangó apartheid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd5881d-207c-43ad-8389-33ed9ac17452","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a járvány csillapodik is, a közösségi távolságtartás továbbra is velünk marad. A koronavírus többek szerint hosszú évekre, vagy akár örökre is megváltoztatta a világot. Az biztos, hogy hagyományos névjegykártyákat egy ideig még nem ajánlatos használni. Ilyenkor jöhet jól a digitális névjegy.","shortLead":"Ha a járvány csillapodik is, a közösségi távolságtartás továbbra is velünk marad. A koronavírus többek szerint hosszú...","id":"20200524_virusmentes_digitalis_nevjegykartya_alkalmazas_ingyenes_letoltes_sendee","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdd5881d-207c-43ad-8389-33ed9ac17452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7417372-a0e4-4679-bcbe-40d89f25da9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_virusmentes_digitalis_nevjegykartya_alkalmazas_ingyenes_letoltes_sendee","timestamp":"2020. május. 24. 21:05","title":"Magyar ötlet alapján itt a \"vírusmentes névjegykártya\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6632a0-b35a-43eb-b383-1e32f575cb1f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A harmincas évek végén Neville Chamberlain brit miniszterelnök Németországba látogatott, hogy megismerje Hitlert, és megakadályozzon egy újabb világháborút. Balul elsült próbálkozásáról a storytelling egyik nagyágyúja, Malcolm Gladwell számol be Ismerős ismeretlenek című könyvében. Részlet.","shortLead":"A harmincas évek végén Neville Chamberlain brit miniszterelnök Németországba látogatott, hogy megismerje Hitlert, és...","id":"20200524_Az_ember_aki_megprobalta_megismerni_a_Fuhrert_hogy_megakadalyozza_a_haborut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b6632a0-b35a-43eb-b383-1e32f575cb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34f6897-3147-47b0-8856-f02e0c28126a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200524_Az_ember_aki_megprobalta_megismerni_a_Fuhrert_hogy_megakadalyozza_a_haborut","timestamp":"2020. május. 24. 19:15","title":"Az ember, aki megpróbálta megismerni a Führert, hogy megakadályozza a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]