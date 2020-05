A koronavírus járvány – pontosabban az azzal járó veszélyhelyzet és kijárási korlátozás – felértékelte a nagyobb alapterületű, kerttel rendelkező ingatlanokat, hiszen itt könnyebb átvészelni a bezártságot. Ráadásul a sok helyen elrendelt kötelező otthoni munka mind a munkavállalók, mind a cégek számára bebizonyította, hogy lehet hatékonyan dolgozni irodán kívül is, így biztosan többen lesznek a jövőben, akiknek heti pár napot kell csak bejárniuk a munkahelyükre.

A vidékre költözők azonban sokszor szembesülnek azzal, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan hiába nagy alapterületű, jól megépített családi ház, mégis nyaralóként van nyilvántartva. Ez azonban megnehezíti a lakáshitel felvételét, csok pedig egyáltalán nem használható fel ezek megvásárlására. Ezeknek a lehetőségeknek járt utána szakmai cikkében a Bankmonitor.

A kedvelt nyaralóhelyeken sokszor találni nagyobb alapterületű, nyaralóként funkcionáló családi házakat. Ezek ára ráadásul most csökkent, de ha az eladók nem is vettek vissza a hirdetési árból, lényegesen jobb a vevők alkupozíciója most, mint akár csak pár hónappal ezelőtt. Van azonban néhány fontos tudnivaló, amivel mindenkinek tisztában kell lennie, aki részben lakáshitelből, vagy otthonteremtési támogatásból (csok, Falusi csok, Babaváró támogatás) szeretné megfinanszírozni a vásárlását.

Azt gondolhatjuk, hogy amiben életvitelszerűen élnek, az automatikusan lakóingatlan. Ez azonban nem így van, ugyanis a földhivatali besorolás dönti el, hogy az adott ingatlan:

lakóház,

nyaraló,

mezőgazdasági területen kivett gazdasági épület, vagy

külterületi lakóház és udvar.

Készpénzes vásárlásnál a besorolásnak kisebb a jelentősége, ám, ha lakáshitelre is szükség van, akkor bizony ez már bezavarhat a képbe. Szerencsére a bankok egy része a nyaraló besorolású ingatlanokat a lakóházakkal azonos feltételekkel hitelezi, ám van olyan bank, ami most nem ad lakáshitelt ezekre. Nehezebb a helyzet mezőgazdasági területen kivett gazdasági épület, külterületen lakóház és udvar, vagy tanya besorolás esetén, itt ugyanis még inkább szűkül a szóba jöhető pénzintézetek köre, illetve a finanszírozhatóság is alacsonyabb. Ez azt jelenti, hogy míg egy lakóingatlan esetében a vételár 60-70 százalékát is meghitelezheti a bank (ez mindig egyedi döntés kérdése), addig ezeknél 40-50 százalékkal érdemes inkább számolni.

Bezavarhat a vásárlási tervekbe az is, hogy a bankok az értékbecslés során máshogyan kezelik a lakóingatlanokat és a nyaralókat, ami azért fontos, mert a becsült forgalmi érték alapján határozzák meg azt is, hogy végül mennyi hitelt kaphatunk. Nyaralók esetében a kiszámíthatatlanabb ármozgás és a hektikusabb piac miatt általában óvatosabb az értékbecslés, ha pedig kevés a környéken az adásvétel, akkor még alacsonyabb becsértékre lehet számítani. Éppen ezért nagyon fontos, hogy szerződéskötés és foglalózás előtt először a finanszírozó pénzintézetet keressük meg, mert ha végül nem tudjuk előteremteni határidőre a vételárat (például azért, mert nem ad elegendő hitelt egyik bank sem), akkor a foglalóként kifizetett összeget akár el is bukhatjuk.

Tudni kell, hogy minden esetben KO kritérium hitelezési szempontból, hogy a kiszemelt ház legalább komfortos legyen, vagyis rendelkezzen állandó fűtéssel, fürdőszobával, valamint meleg és hideg vízzel. A 10 millió forint alatti kategóriában sok nyaraló már itt elbukik, hiszen hiába szép és kényelmes egy faház, ha nincs téliesítve.

A Babaváró hitel remek lehetőségnek tűnhet egy vidékre költöző, gyermekvállalást tervező pár számára, hiszen az akár 10 millió forintos hitel a futamidő végéig kamatmentes marad, amennyiben legalább egy gyermek születik az igénylést követően (a veszélyhelyzet alatt született gyermekre utólag is meg lehet igényelni), míg a második és a harmadik babánál elengedik a fennálló tartozás egy részét vagy egészét.

Mivel a Babaváró szabad felhasználású kölcsön, a fiatal pár akár nyaralót is vásárolhat belőle, hiszen nincs erre vonatkozó megkötés. Más a helyzet akkor, ha a Babaváró önmagában nem elegendő, ezért lakáshitelt is vennének fel mellé, ebben az esetben olyan pénzintézetet kell keresni, amelyik hitelez nyaralóvásárlást.

Sokan fordulnak a Bankmonitor hitelszakértőihez azzal is, hogy vissza nem térítendő csok támogatással, esetleg falusi csok-ból vásárolnának vidéken nem lakóház besorolású ingatlant, ezek az otthonteremtési támogatások azonban kizárólag lakóingatlanokra igényelhetőek. A szakértők arra is kitérnek, hogy fontos tisztázni, hogy a csok-kal (családi otthonteremtési kedvezmény) vásárolt ingatanba a családnak be kell jelentkeznie, illetve az igénylést követő 10 évben életvitelszerűen ott is kell élnie. (A lakcímbejelentést a bank, míg az életvitelszerű ott lakást a helyi jegyző kötelessége ellenőrizni.) Ez azért lehet érdekes, mert például a társasüdülőkben lévő, lakásként nyilvántartott nyaralók elvileg megfelelnek a csok követelményeinek, ám ezeknél is elvárás, hogy a család később ténylegesen itt is éljen.