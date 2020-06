Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f4c9df2-2e2c-4832-a1a9-5cf8bfa48618","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sok városban bevezetett kijárási tilalom ellenére tízezrek demonstráltak szerte az Egyesült Államokban.","shortLead":"A sok városban bevezetett kijárási tilalom ellenére tízezrek demonstráltak szerte az Egyesült Államokban.","id":"20200603_egyesult_allamok_tuntetes_george_floyd_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f4c9df2-2e2c-4832-a1a9-5cf8bfa48618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df039163-f1ae-4129-8035-33102a2c6dec","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_egyesult_allamok_tuntetes_george_floyd_rendorseg","timestamp":"2020. június. 03. 15:12","title":"Kevésbé erőszakosan folytatódtak a George Floyd halála miatti tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ae3795-9552-43bd-861e-687a978c4919","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl vagyunk a Starlink nyolcadik misszióján. Az újabb felbocsátás során 60 műholdat állított alacsony Föld körüli pályára a SpaceX.","shortLead":"Túl vagyunk a Starlink nyolcadik misszióján. Az újabb felbocsátás során 60 műholdat állított alacsony Föld körüli...","id":"20200604_starlink_muholdak_felbocsatas_spacex_elon_musk_ingyenes_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6ae3795-9552-43bd-861e-687a978c4919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627e2ffc-bd71-4850-8313-3a79d82706b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_starlink_muholdak_felbocsatas_spacex_elon_musk_ingyenes_internet","timestamp":"2020. június. 04. 08:33","title":"Amíg ön aludt, Elon Musk újabb műholdsereget indított útnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee537ea-7a86-4c32-a9fc-99f245e1df2b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakszervezetek szerint a köznyelvben \"Rabszolgatörvény 2.0\"-nak nevezett tervezett kizárólag a munkáltatóknak kedvez.","shortLead":"A szakszervezetek szerint a köznyelvben \"Rabszolgatörvény 2.0\"-nak nevezett tervezett kizárólag a munkáltatóknak kedvez.","id":"20200603_Tiltakoznak_a_szakszervezetek_a_munkaidokeret_bevezetese_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ee537ea-7a86-4c32-a9fc-99f245e1df2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45bf6cb8-9e82-4142-8106-4c8059a2444b","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Tiltakoznak_a_szakszervezetek_a_munkaidokeret_bevezetese_ellen","timestamp":"2020. június. 03. 18:00","title":"A képviselőknél tiltakoznak a 24 hónapos munkaidőkeret bevezetése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Christopher Havens nevű elítélt a börtön rideg falai között jött rá, hogy szereti és érti is a matematikát. A férfi kis idő múlva saját tanulmányt adott ki, amely a kutatók szerint számelméleti előrelépés.","shortLead":"Egy Christopher Havens nevű elítélt a börtön rideg falai között jött rá, hogy szereti és érti is a matematikát. A férfi...","id":"20200605_matematika_kutatas_felfedezes_christopher_havens_feladatmegoldas_lanctort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb483d8-5d2b-4645-869d-12b748ae4220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_matematika_kutatas_felfedezes_christopher_havens_feladatmegoldas_lanctort","timestamp":"2020. június. 05. 08:03","title":"Egy gyilkosságért 25 évet kapott férfi a magánzárkába kerülve matematikai mérföldkövet ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512ebb75-1a59-4877-b385-d397b5403525","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google bejelentette a Pixel telefonok újabb nagy frissítését. Új, hasznos funkciók érkeztek. Mivel referenciamobilokról van szó, az újítások jelezhetik, mi várhat majd idővel más androidos készülékek használóira is.","shortLead":"A Google bejelentette a Pixel telefonok újabb nagy frissítését. Új, hasznos funkciók érkeztek. Mivel...","id":"20200604_google_pixel_telefonok_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=512ebb75-1a59-4877-b385-d397b5403525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5993561c-8c56-450e-b68d-99bef7f7e80b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_google_pixel_telefonok_frissites","timestamp":"2020. június. 04. 14:03","title":"Hasznos új funkciókat pakolt telefonjaiba a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK szerint a parlamenti ünnepségen nem egyesíteni, hanem megosztani akarják a nemzetet.","shortLead":"A DK szerint a parlamenti ünnepségen nem egyesíteni, hanem megosztani akarják a nemzetet.","id":"20200603_Hiteltelen_es_kepmutato__a_DK_nem_vesz_reszt_a_Fidesz_Trianonmegemlekezesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2f5c8c-6016-4dd6-8fd7-574ea207bc1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Hiteltelen_es_kepmutato__a_DK_nem_vesz_reszt_a_Fidesz_Trianonmegemlekezesen","timestamp":"2020. június. 03. 15:40","title":"„Hiteltelen és képmutató” – Gyurcsányék nem vesznek részt a Fidesz Trianon-megemlékezésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2018-as rekordévnél 300 millióval kisebb lett az Országos Dohányboltellátó Kft. profitja, de 4,1 milliárd forint osztalékot így is ki tudtak venni a tulajdonosok.","shortLead":"A 2018-as rekordévnél 300 millióval kisebb lett az Országos Dohányboltellátó Kft. profitja, de 4,1 milliárd forint...","id":"20200603_trafik_dohany_dohanyboltellato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fd3a5f-8807-498b-9653-2cf09ce035fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_trafik_dohany_dohanyboltellato","timestamp":"2020. június. 03. 12:13","title":"Négymilliárdosnál is nagyobb profitot hozott a trafikok ellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"A gyásznap elteltével most már azt volna csak jó tudni, hogy mi lesz a hétköznapokkal. ","shortLead":"A gyásznap elteltével most már azt volna csak jó tudni, hogy mi lesz a hétköznapokkal. ","id":"20200604_Hont_Napvegi_gondolatok_Trianon_urugyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5d8a31-20fb-4c52-a076-f9abe5cc1799","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_Hont_Napvegi_gondolatok_Trianon_urugyen","timestamp":"2020. június. 04. 20:06","title":"Hont: Napvégi gondolatok Trianon ürügyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]