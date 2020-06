Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e3a5172-4c7a-4a5d-9514-af1d1f5c3858","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A fölháborodás folyamatos moraját a maga szája íze szerint hangosította fel 1920 első félévében a magyar sajtó, amely június 4-én ritkán tapasztalt nemzeti egyetértésben gyászolt. Bár a cenzúra akkor is dolgozott, az újságok tudósíthattak a békediktátum elleni tüntetésekről is.","shortLead":"A fölháborodás folyamatos moraját a maga szája íze szerint hangosította fel 1920 első félévében a magyar sajtó, amely...","id":"202023__trianoni_sajtovisszhang__1920_junius_4__afolhaborodas_moraja__egysegbe_esve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3a5172-4c7a-4a5d-9514-af1d1f5c3858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca31353-4e5d-4b4a-bb7d-b7046a07dfd6","keywords":null,"link":"/360/202023__trianoni_sajtovisszhang__1920_junius_4__afolhaborodas_moraja__egysegbe_esve","timestamp":"2020. június. 06. 12:00","title":"Trianon elítélésében egységes volt a magyar sajtó, aztán felbomlott az összhang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyitott a magyar-osztrák-cseh-szlovák négyes, Soros örökkötvényéről kérdezik a magyarokat, súlyos bizonyítékok Aján Tamás ellen, Trump izgulhat. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nyitott a magyar-osztrák-cseh-szlovák négyes, Soros örökkötvényéről kérdezik a magyarokat, súlyos bizonyítékok Aján...","id":"20200605_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf76635-ad71-4c29-872b-abbbac108750","keywords":null,"link":"/360/20200605_Radar360","timestamp":"2020. június. 05. 08:00","title":"Radar360: Szabad menni, szabad jönni, se teszt, se karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0ae025-9f47-4c4e-b2cd-98dec03cfab3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel egy éve leleplezett amerikai sportkocsira még további egy évet várnunk kell.","shortLead":"A közel egy éve leleplezett amerikai sportkocsira még további egy évet várnunk kell.","id":"20200605_csak_jovore_jon_europaba_a_legujabb_kozepmotoros_chevrolet_corvette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b0ae025-9f47-4c4e-b2cd-98dec03cfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a190c847-e54b-4633-ba5b-52cee0be14ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_csak_jovore_jon_europaba_a_legujabb_kozepmotoros_chevrolet_corvette","timestamp":"2020. június. 05. 13:58","title":"Csak jövőre jön Európába a legújabb, középmotoros Corvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a212cba0-763c-496e-9b94-381849dc8a89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És alighanem a legmelegebb évben vagyunk.","shortLead":"És alighanem a legmelegebb évben vagyunk.","id":"20200605_globalis_klimavaltozas_homersekleti_rekord_majus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a212cba0-763c-496e-9b94-381849dc8a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f83efb-4254-4957-8af9-b837392b097a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_globalis_klimavaltozas_homersekleti_rekord_majus","timestamp":"2020. június. 05. 11:54","title":"Sohasem volt még ilyen forró a május","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A Mátrai Erőmű égette Mészáros Lőrinc pénzét tavaly, az MKB-nak, a szállodáknak, és a vasútépítésnek köszönhetően azonban így is nagy éve volt a felcsúti expolgármesternek. A Mészáros-cégcsoport legtöbb tagja a napokban tette közzé a 2019-es beszámolóját, ezeket néztük át.","shortLead":"A Mátrai Erőmű égette Mészáros Lőrinc pénzét tavaly, az MKB-nak, a szállodáknak, és a vasútépítésnek köszönhetően...","id":"20200606_meszaros_lorinc_beszamolok_profit_opus_matrai_eromu_hunguest_vasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0043b0cf-7549-43b9-8f93-d8030c0b704f","keywords":null,"link":"/kkv/20200606_meszaros_lorinc_beszamolok_profit_opus_matrai_eromu_hunguest_vasut","timestamp":"2020. június. 06. 07:00","title":"Minden arannyá válik, amihez Mészáros Lőrinc hozzáér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 79 ezer lakossági szerződésről van szó.","shortLead":"Több mint 79 ezer lakossági szerződésről van szó.","id":"20200605_mnb_jegybank_fogyasztobarat_lakashitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c492c53-6509-4589-a58d-6b5226e71937","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_mnb_jegybank_fogyasztobarat_lakashitel","timestamp":"2020. június. 05. 18:42","title":"1000 milliárd forintnyi fogyasztóbarát lakáshitelt vettek már fel Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490efeec-d081-49aa-ab89-40a315501ea2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első blikkre sokan ezerötösnek vagy ezethatosnak nézik ezt a régi Ladát, pedig nem ilyen motor van benne.","shortLead":"Első blikkre sokan ezerötösnek vagy ezethatosnak nézik ezt a régi Ladát, pedig nem ilyen motor van benne.","id":"20200606_floridaban_kinalnak_eladasra_egy_ritka_regi_ladat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=490efeec-d081-49aa-ab89-40a315501ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f15c3ce-cda5-4866-be7d-f2180ee124c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200606_floridaban_kinalnak_eladasra_egy_ritka_regi_ladat","timestamp":"2020. június. 06. 06:41","title":"Floridában kínálnak eladásra egy ritka régi Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c63b2-f196-484a-ad09-f681b34c52c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor március elején fogalmazott így, és jóslata be is jött a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján.","shortLead":"Orbán Viktor március elején fogalmazott így, és jóslata be is jött a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján.","id":"20200605_koronavirus_turizmus_visszaeses_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c63b2-f196-484a-ad09-f681b34c52c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a34cb01-7ced-4f9b-8bfa-fac77deb9e44","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_koronavirus_turizmus_visszaeses_gazdasag","timestamp":"2020. június. 05. 09:01","title":"Ilyen, amikor a turizmusnak kampó: 97 százalékos visszaesés áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]