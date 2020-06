Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8ac822f-5f50-4f93-a7a8-a3883980d653","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Orvosok, pszichológusok és mentálhigiénés szakemberek álltak be ingyen távgyógyítani azokat, akiknek nincs pénzük magánellátásra, illetve nincs okoseszközük, hogy online kapjanak segítséget. Krízisvonalukon nem csak magányosan élő nyugdíjasok jelentkeztek, az orvosok tapasztalata szerint nagyon sok család is padlóra került a veszélyhelyzetben. ","shortLead":"Orvosok, pszichológusok és mentálhigiénés szakemberek álltak be ingyen távgyógyítani azokat, akiknek nincs pénzük...","id":"20200613_Akik_tudtak_otthonrol_dolgozni_kevesbe_szorongtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8ac822f-5f50-4f93-a7a8-a3883980d653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae1d36e-9cf3-41f0-a559-a8a4c3e06dab","keywords":null,"link":"/360/20200613_Akik_tudtak_otthonrol_dolgozni_kevesbe_szorongtak","timestamp":"2020. június. 13. 08:15","title":"Kezdhetünk szorongani, hogyan szabadulunk meg a járvány alatti szorongásainktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55b951f-f7c9-4fea-a7ba-3c36cac6e360","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nyílhegyek mellett találtak ruhakészítésre utaló bizonyítékot is, ami végképp meglepte a kutatókat.","shortLead":"A nyílhegyek mellett találtak ruhakészítésre utaló bizonyítékot is, ami végképp meglepte a kutatókat.","id":"20200612_45_ezer_eves_nyilhegyeket_talaltak_egy_Sri_Lanka_barlangban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f55b951f-f7c9-4fea-a7ba-3c36cac6e360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c822481b-9d5c-440d-8f55-c4d4f5ed8b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_45_ezer_eves_nyilhegyeket_talaltak_egy_Sri_Lanka_barlangban","timestamp":"2020. június. 12. 22:08","title":"45 ezer éves nyílhegyeket találtak egy Srí Lanka-i barlangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c770754-bf8f-4d16-adb1-c4fb5d6bf3fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valakinek túl agresszív volt a full fekete fényezés.","shortLead":"Valakinek túl agresszív volt a full fekete fényezés.","id":"20200611_Kis_rozsaszinnel_puhitottak_a_740_loeros_Audi_RS6on","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c770754-bf8f-4d16-adb1-c4fb5d6bf3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4473c0-0609-4b17-ac61-f659cdbb48bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_Kis_rozsaszinnel_puhitottak_a_740_loeros_Audi_RS6on","timestamp":"2020. június. 13. 05:22","title":"Kis rózsaszínnel puhítottak a 740 lóerős Audi RS6-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b697da-ac47-4516-bcf4-16691e4fbbca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vezeték nélküli fejhallgatót, egy HD kamerát és egy távirányítót is készített a Sony a PlayStation 5-höz.","shortLead":"Egy vezeték nélküli fejhallgatót, egy HD kamerát és egy távirányítót is készített a Sony a PlayStation 5-höz.","id":"20200612_sony_playstation_5_dualsense_hd_kamera_pulse_3d_media_remote","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4b697da-ac47-4516-bcf4-16691e4fbbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a34412-abee-4a50-b311-35fca8a3095f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_sony_playstation_5_dualsense_hd_kamera_pulse_3d_media_remote","timestamp":"2020. június. 12. 13:03","title":"Három kiegészítő is érkezik a PlayStation 5-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f29d290-210c-4a1e-8971-4809ce1a51fe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez volt az év eddigi leglátványosabb és minden bizonnyal a legbiztonságosabb fellépése is. ","shortLead":"Ez volt az év eddigi leglátványosabb és minden bizonnyal a legbiztonságosabb fellépése is. ","id":"20200612_Buborekokban_zeneltek_es_buliztak_az_emberek_a_Flaming_Lips_koncertjen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f29d290-210c-4a1e-8971-4809ce1a51fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4852216-d2d1-47c3-a835-43b32dd289d8","keywords":null,"link":"/kultura/20200612_Buborekokban_zeneltek_es_buliztak_az_emberek_a_Flaming_Lips_koncertjen","timestamp":"2020. június. 12. 12:15","title":"Buborékokban zenéltek és buliztak az emberek a Flaming Lips koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eredetileg Portugáliában mérkőzött volna meg a Bajnokok Ligája és az Európa-liga győztese.","shortLead":"Eredetileg Portugáliában mérkőzött volna meg a Bajnokok Ligája és az Európa-liga győztese.","id":"20200612_Puskas_Arena_Europai_Szuperkupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1582876b-aae4-4b13-aadc-c2308ec4387d","keywords":null,"link":"/sport/20200612_Puskas_Arena_Europai_Szuperkupa","timestamp":"2020. június. 12. 10:46","title":"A Puskás Arénában lehet a labdarúgó Európai Szuperkupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután az Alkotmánybíróság elutasította a három képviselő panaszát, Strasbourghoz fordulnak.","shortLead":"Miután az Alkotmánybíróság elutasította a három képviselő panaszát, Strasbourghoz fordulnak.","id":"20200612_Az_MTVAszekhazbol_kidobott_kepviselok_az_Emberi_Jogok_Europai_Birosagahoz_fordulnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8c77ee-3446-40fd-ae96-58d61d1d52c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Az_MTVAszekhazbol_kidobott_kepviselok_az_Emberi_Jogok_Europai_Birosagahoz_fordulnak","timestamp":"2020. június. 12. 21:24","title":"Az MTVA-székházból kidobott képviselők az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc96456-9379-4978-9647-4e93971c4b81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 70 millió forint feletti árú autóról beszélünk. ","shortLead":"Egy 70 millió forint feletti árú autóról beszélünk. ","id":"20200612_Bemutatta_az_autopalyan_332_kmhs_csucssebesseget_a_legujabb_Porsche_Turbo_S","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bc96456-9379-4978-9647-4e93971c4b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110b14c9-289a-49e1-a911-6a7f5a5b6f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_Bemutatta_az_autopalyan_332_kmhs_csucssebesseget_a_legujabb_Porsche_Turbo_S","timestamp":"2020. június. 13. 09:48","title":"Bemutatta autópályán 332 km/h-s csúcssebességét a legújabb Porsche Turbo S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]