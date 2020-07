Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd978c9c-b998-4750-9c63-568337a08262","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megugrott az országban a regisztrált fertőzöttek száma.","shortLead":"Megugrott az országban a regisztrált fertőzöttek száma.","id":"20200718_A_jarvany_miatt_minden_fesztival_elmarad_Szerbiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd978c9c-b998-4750-9c63-568337a08262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f54abe-17fd-40d6-ba9a-1326805301f3","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_A_jarvany_miatt_minden_fesztival_elmarad_Szerbiaban","timestamp":"2020. július. 18. 09:12","title":"A járvány miatt minden fesztivál elmarad Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok is megpróbál gátat szabni a koronavírussal kapcsolatos álhírek terjedésének, ezért a moderátorok törlik az egészség veszélyeztetésére alkalmas tartalmakat.","shortLead":"A TikTok is megpróbál gátat szabni a koronavírussal kapcsolatos álhírek terjedésének, ezért a moderátorok törlik...","id":"20200717_tiktok_koronavirus_jarvany_alhir_video_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b97be7b-0c68-4b21-aebf-606c92871566","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_tiktok_koronavirus_jarvany_alhir_video_torlese","timestamp":"2020. július. 17. 15:03","title":"29 ezer videót törölt a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37976251-b5bc-49de-9e82-1ece419a29f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bukaresti Dinamót a végén még a koronavírus fogja kiejteni. ","shortLead":"A bukaresti Dinamót a végén még a koronavírus fogja kiejteni. ","id":"20200718_Tiz_focista_lett_koronavirusos_a_Dinamo_Bucurestinel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37976251-b5bc-49de-9e82-1ece419a29f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33ea9d9-7aa3-4f8d-9b6e-11d1bdf3ec42","keywords":null,"link":"/sport/20200718_Tiz_focista_lett_koronavirusos_a_Dinamo_Bucurestinel","timestamp":"2020. július. 18. 19:59","title":"Tíz focista lett koronavírusos a Dinamo Bucurestinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b56e02-f979-4b82-8f9b-d2371a337b32","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Mind több bejelentés érkezik az interneten terjedő pedofil tartalmakról, hiszen minden negyedik tizenéves kapott már kéretlen szexuális üzenetet idegentől. A fiatalok becserkészésének elsődleges terepe inkább az Instagram, egy felügyelet nélkül hagyott gyerek webkamerája pedig olyan dolgokat rögzíthet, ami sok szülő rémálmában sem fordulna elő. Sorra vettük a gyerekekre leselkedő online veszélyeket. ","shortLead":"Mind több bejelentés érkezik az interneten terjedő pedofil tartalmakról, hiszen minden negyedik tizenéves kapott már...","id":"20200717_Tudja_mi_az_a_grooming_Ez_tortenik_ha_megprobaljak_behalozni_a_gyereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0b56e02-f979-4b82-8f9b-d2371a337b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a69c81-0330-4dd8-afe4-37ed0313ffb2","keywords":null,"link":"/elet/20200717_Tudja_mi_az_a_grooming_Ez_tortenik_ha_megprobaljak_behalozni_a_gyereket","timestamp":"2020. július. 17. 16:48","title":"Tudja, mi az a grooming? Ez történik, ha megpróbálják behálózni a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaad1236-97b0-4f6f-809f-571b0f94e48c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kísérlet eredetileg mentőakció lett volna, ám egész más jött ki belőle: a lapátorrú tok és a vágótok hibridje.","shortLead":"A kísérlet eredetileg mentőakció lett volna, ám egész más jött ki belőle: a lapátorrú tok és a vágótok hibridje.","id":"20200717_magyar_kutatok_halfajta_halak_hibrid_vagotok_lapatorru_tok_haki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaad1236-97b0-4f6f-809f-571b0f94e48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42674df4-c4ab-4aa6-acf9-907f8be7c2b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_magyar_kutatok_halfajta_halak_hibrid_vagotok_lapatorru_tok_haki","timestamp":"2020. július. 17. 18:03","title":"Magyar kutatók véletlenül létrehoztak egy bizarr külsejű halhibridet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac91c29-1569-4c0d-b1a4-a4e7eba51eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"600 ezer forintot zsákmányoltak egy Óbudán lakó nőtől, a rendőrség elfogta a tetteseket, és a felbujtójukat, a nő volt barátját.","shortLead":"600 ezer forintot zsákmányoltak egy Óbudán lakó nőtől, a rendőrség elfogta a tetteseket, és a felbujtójukat, a nő volt...","id":"20200719_Viragfutarnak_alcazva_jutottak_be_egy_nohoz_majd_osszevertek_foglyul_ejtettek_kiraboltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fac91c29-1569-4c0d-b1a4-a4e7eba51eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda2e717-40fa-4ea9-a042-9a2e50fc0ea9","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Viragfutarnak_alcazva_jutottak_be_egy_nohoz_majd_osszevertek_foglyul_ejtettek_kiraboltak","timestamp":"2020. július. 19. 10:42","title":"Virágfutárnak álcázva jutottak be egy nőhöz, majd összeverték, foglyul ejtették, kirabolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea46c6e-a6c0-41dc-ab01-e15f56c48ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi késsel felfegyverkezve rabolt ki egy élelmiszerboltot Pécsen. A rendőrök nagy erőkkel keresik az elkövetőt.","shortLead":"Egy férfi késsel felfegyverkezve rabolt ki egy élelmiszerboltot Pécsen. A rendőrök nagy erőkkel keresik az elkövetőt.","id":"20200717_rablas_pecs_kes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea46c6e-a6c0-41dc-ab01-e15f56c48ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88035762-020d-4f41-ad30-68a95d7716a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_rablas_pecs_kes","timestamp":"2020. július. 17. 20:35","title":"Késsel raboltak ki egy belvárosi boltot Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség indítványozta a letartóztatását.\r

","shortLead":"Az ügyészség indítványozta a letartóztatását.\r

","id":"20200717_gyanusitott_letartoztatas_szemeremsertes_gyermekpornograf_felvetelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3569fb33-c02c-4f58-82d3-8ea6713c34e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_gyanusitott_letartoztatas_szemeremsertes_gyermekpornograf_felvetelek","timestamp":"2020. július. 17. 13:16","title":"Szeméremsértéssel, gyermekpornográf felvételek terjesztésével gyanúsítanak egy budapesti férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]