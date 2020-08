Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Még két év sem telt el a genovai katasztrófa óta, és már új viadukt feszül a leszakadt Morandi híd helyén. A neve Szent...","id":"20200805_Hidemberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eafa793-1e35-44c7-bea4-39ca490eb780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628ec6d7-f99c-436d-9989-fa30cc566cfb","keywords":null,"link":"/360/20200805_Hidemberek","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:00","title":"A leomlott genovai híd helyén új van, a politikai alkut megkötötték, felelős még nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zene mellett most már a tanácsok is összekötik őket.","shortLead":"A zene mellett most már a tanácsok is összekötik őket.","id":"20200806_Demeter_Szilard_zenesztarsa_66_millio_forintert_ad_tanacsot_a_PIMnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e34449-a3d7-4215-b933-06165e8fa719","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_Demeter_Szilard_zenesztarsa_66_millio_forintert_ad_tanacsot_a_PIMnek","timestamp":"2020. augusztus. 06. 16:17","title":"Demeter Szilárd zenésztársa 6,6 millió forintért ad tanácsot a PIM-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]